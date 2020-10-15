مسلسلات كرتون كوميدية.. لكنها قد تؤذي طفلك وتفسد سلوكه

تساعد الرسوم المتحركة على إبقاء الأطفال منشغلين أمام الشاشات فترات طويلة، وهو ما يحبّذه الكبار في كثير من الأحيان، لكن المحتوى الذي تتضمنه بعض المسلسلات الكرتونية الشهيرة قد يكون خطيرا على سلوك الطفل، رغم أنها لا تتضمن مشاهد غير لائقة، لكنها تروج إلى سلوكيات خاطئة.

وفي تقرير نشره موقع "ليزا" Lisa الروسي، تقول الكاتبة مهابات سيردالينا إنه بالرغم من الفوائد التعليمية والترفيهية للشخصيات الكرتونية، يتعين على الأولياء أن يحذروا من محتوى بعض الرسوم المتحركة التي يشاهدها أطفالهم، لأنها قد تبدو عادية للوهلة الأولى، لكنها تؤذي في الحقيقة نفسية الطفل الهشة، وهو ما يحتّم على الشخص البالغ أن يراقب جيدا ما يشاهده الطفل.

ماشا والدب

يعتبر مسلسل "ماشا والدب" (Masha and the bear) من بين الرسوم المتحركة الأكثر شهرة عالميا، وأحد الإنتاجات الروسية القليلة التي غزت العالم، غير أن لها جانبا سلبيا وفق الكاتبة. في الواقع، قد ينظر الطفل بكثير من الإعجاب إلى ذكاء ماشا، غير أنه سيصاب بالإحباط بسبب تصرفات الدب الخاطئة الذي تمرّ دائما دون عقاب.

وفي حال لم يشرح البالغون للطفل أن تلك المواقف غير حقيقية، وأن مثل هذه التصرفات ليست مقبولة على أرض الواقع، فمن المرجح أن يصبح الطفل أقل التزاما بالأوامر في سن ما قبل المدرسة، ويبدأ في تجاهل قواعد اللياقة بمرور الوقت.

عالم وينكس

تعتبر بطلات "عالم وينكس" (World of Winx) من بين الشخصيات الأخرى المثيرة للجدل، حيث إن مظهرهن الخارجي وملابسهن المكشوفة قد تشكل لدى الأطفال معايير خاطئة عن الجمال وطريقة اللباس حسب الكاتبة.

ويمكن للمسألة أن تؤثر بشكل سلبي على الأولاد والبنات، وتثير "عقدة الدونية" في نفوسهم عند ملاحظة الفرق بين أجسادهم وأجساد شخصياتهم الكرتونية المفضلة.

ومن الأمور الأخرى التي تثير الريبة في "عالم وينكس" -كما تقول الكاتبة- هي سخرية الأبطال من بعض الصفات الحميدة مثل التواضع والرحمة.

المظهر الخارجي لبطلات "عالم وينكس" وملابسهن المكشوفة قد تشكل لدى الأطفال معايير خاطئة عن الجمال (مواقع التواصل)

مونستر هاي

في مسلسل "مونستر هاي" (Monster high) ينقطع الأبطال عن دراستهم، وغالبًا ما يستخدمون كلمات غير ملائمة لتنشئة الطفل. وترى الكاتبة أن مسلسل "مونستر هاي" يشوه مفاهيم مثل قيمة الحياة العائلية واحترام الأكبر سنا والصداقة.

سبونغ بوب

تقول الكاتبة إن بطل مسلسل سبونغ بوب" (Spongebob) -الذي يحظى بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم- يقوم بكثير من التصرفات الغبية والساذجة التي يمكن أن تشكل في ذهن الطفل أفكارا خاطئة عن كيفية التصرف مع الآخرين، وتؤدي به إلى التصرف بسذاجة زائدة وعدم أخذ الأمور على محمل الجد، وبالتالي تعطل نموّ شخصيته.

باربوسكيني

تعتقد الكاتبة أن مسلسل "باربوسكيني" (Barboskiny) -الذي يجسد حياة الكلب والكلبة "باربوسكيني" يسبب بدوره ضررا نفسيا على الأطفال. يقع أبطال المسلسل باستمرار في المشاكل ويقفون عاجزين عن حلها، وينتظرون دائما مساعدة خارجية. هذه الرسالة قد تجعل الطفل يعتقد أنه بغض النظر عن سلوكه وأفعاله، فإنه لن يتحمل المسؤولية وسيخرجه شخص ما من الموقف الصعب.

يتعين على الآباء أن يشرحوا للطفل أن كل شخص في الواقع مسؤول عن أفعاله، ويجب عليه أن يفكر جيدا قبل القيام بأي تصرف.

توم وجيري

نشأ العديد من الآباء والأمهات على مسلسل "توم وجيري" (Tom and Jerry) الذي يروي مغامرات قط غاضب وفأر ذكي. ومن وجهة نظر الكاتبة، فإن المسلسل يروّج للقسوة في إطار من الدعابة، ومن المهم إخبار الأطفال أن مثل تلك التصرفات التي يقوم بها الفأر غير مقبولة، لأنها تسبب الكثير من الأذى للآخرين.