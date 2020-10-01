الحل في الخل.. تخلصي من 8 مشاكل جمالية منها حب الشباب والشعر الباهت والبشرة الجافة

توجد في مطابخنا مكونات بسيطة قد تمثل حلا سحريا للعديد من المشاكل المقلقة، مثل الشعر الباهت والسيلوليت ومشاكل البشرة الجافة، والخل من أبرز هذه المكونات.

وأورد تقرير لمجلة "سانتي بلوس" (santeplusmag) الفرنسية جملة من النصائح بشأن الاستخدامات المتعددة للخل الذي تساعد زجاجة واحدة منه في الحفاظ على جمال يمنحك بشرة متألقة، ولن تتخلي أبدا عن هذا المكون بعد اكتشاف فوائده الجمة.

قطرات بسيطة من خل التفاح تساعدك في الحصول على خصلات شعر رائعة وانسيابية ولامعة (شترستوك)

1- شعر لامع

تساعدك قطرات بسيطة من خل التفاح في الحصول على خصلات شعر رائعة وانسيابية ولامعة، وللاستفادة منه بشكل ناجع يجب خلط ملعقتين كبيرتين من الخل مع لتر واحد من الماء واستعماله لشطف الشعر بعناية، وينبغي القيام بذلك بعد غسل الشعر مرة أولى بالشامبو وشطفه جيدا، وهو حل مثالي، سواء كان شعرك دهنيا أو عاديا.

2- بشرة مشرقة

يدفعنا الاستيقاظ في الصباح بوجه شاحب ومتعب إلى البحث عن حلول لإضفاء بعض الحيوية والإشراق على بشرتنا، لكن هل فكرت في صنع غسول منشط خاص بك؟ الأمر أسهل بكثير مما يبدو عليه، وكل ما تحتاجينه هو خلط ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض مع شاي البابونج بعد إزالة آثار المكياج عن بشرتك، وإذا كانت بشرتك جافة يمكنك أيضا مزج الخل مع الماء وزيت الزيتون لتغذية البشرة بعمق.

الخل المخفف بالماء وسيلة سهلة لإضفاء الحيوية والإشراق على بشرتك (شترستوك)

3- محاربة السيلوليت

يعتبر السيلوليت مصدر قلق للعديد من النساء، لدرجة أنه قد يعد عقدة نفسية تؤرقهن، ولمكافحة هذه المشكلة التي عادة ما تكون بسبب احتباس الماء في الجسم يمكنك نقع منشفة قطنية في الكثير من الخل وتدليك المنطقة التي يكثر فيها السيلوليت مثل الأرداف والوركين والساقين، إلى أن يتغلغل السائل في الجلد لتنشيط الدورة الدموية.

4- استعادة رشاقتك

بضع قطرات من الخل يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، ذلك أن الخل يسرع عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، ولتتمتعي بقوام رشيق ما عليك سوى خلط ملعقتين كبيرتين من الخل في كوب كبير من الماء وشربه قبل تناول الوجبات بـ10 دقائق، لكن عليك تجنب هذا المستحضر إذا كنت تعانين من آلام في المعدة أو تقرحات.

الخل يسرع عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية (شترستوك)

5- التخلص من الانتفاخ

يساعد الخل الأبيض وخل التفاح على الحد من احتباس الماء في الجسم، يمكنك مزج أحد المكونين مع القليل من زيت التدليك وتطبيقه على اليدين أو القدمين المتورمتين، ويساهم الخل في تخفيف الألم بسرعة لكن يجب أن تدلكي المنطقة التي تعاني من الانتفاخ جيدا بيديك لجعله يتغلغل في الجلد.

6- غسول فم طبيعي

يعد الخل حلا ناجعا للتخلص من رائحة الفم الكريهة، ويمكنك تحضير غسول فم طبيعي من خل التفاح، وكل ما عليك مزج ملعقة صغيرة من الخل في كوب من الماء الفاتر لتخفيف حموضته، بعد ذلك، يمكنك أن تقولي وداعا للبكتيريا الموجودة في فمك التي تسبب النفس الكريه.

حموضة خل التفاح وسيلة تحد من التصبغات التي تظهر جراء التعرض للشمس (شترستوك)

7- التقليص من تصبغات الجلد

على غرار الليمون تعتبر حموضة خل التفاح وسيلة ناجعة للحد من التصبغات التي يمكن أن تظهر بسبب حب الشباب أو ببساطة جراء التعرض للشمس.

عليك نقع بعض القطن في الخل المخفف ووضعه على المناطق الداكنة، وتركه على الوجه لمدة 30 دقيقة حتى يظهر تأثيره، ومن المهم كذلك المداومة على تطبيق هذا العلاج بانتظام مرة أو مرتين في الأسبوع، وبمرور الوقت ستلاحظين أن هذه البقع تتضاءل تدريجيا.

الخل يخلصك من الدهون الزائدة التي تسد المسام فيكافح حب الشباب (شترستوك)

8- وداعا لحب الشباب

يعد الخل من الوسائل الناجعة لمكافحة حب الشباب الناجم عن أسباب هرمونية أو غيرها، إذ يعمل على تجفيف الجلد وتخليصه من الدهون الزائدة التي تسد المسام، يمكن تخفيف الخل بالماء ووضعه على الوجه باستخدام بعض القطن، ثم تركه ليجف لمدة بضع دقائق قبل شطفه.