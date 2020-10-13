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أحدها تجاوز المليار يورو.. أكثر نوادي كرة القدم إنفاقا

مان سيتي الوحيد الذي أنفق أكثر من مليار دولار للتعاقد مع لاعبين (غيتي)
مان سيتي الوحيد الذي أنفق أكثر من مليار دولار للتعاقد مع لاعبين (غيتي)
13/10/2020

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية دراسته السنوية عن أكثر الفرق الأوروبية إنفاقا في أسواق الانتقالات عبر السنين.

وبحسب الدراسة، فإن مانشستر سيتي الأكثر إنفاقا لتدعيم تشكيلته والوحيد الذي تجاوز إنفاقه في أسواق الانتقالات المتعاقبة أكثر من مليار دولار.

ورغم تداعيات تفشي فيروس كورونا هذا العام، فإن "السيتيزنز" أنفق 163 مليون يورو لضم لاعبين جدد بينهم البرتغالي روبن دياز من بنفيكا (68 مليون يورو) والهولندي ناثان آكي من بورنموث (45 مليون يورو) والإسباني فيران توريس من فالنسيا (23 مليون يورو).

وزاد معدل إنفاق الفريق السماوي بـ 22 مليون يورو أكثر من العام الماضي، في حين أنفق مان يونايتد 93 مليونا أكثر مما أنفقه في سبتمبر/أيلول 2019، وكانت الطفرة الكبرى لتشلسي الذي أنفق نحو 200 مليون أكثر من العام الماضي.

وعدا 5 فرق، سيطر البريميرليغ على قائمة 12 فريقا الأكثر إنفاقا. واللافت أن بايرن ميونخ بطل أوروبا يحتل المركز 15 بحجم إنفاق وصل إلى 408 ملايين يورو.

  1. مانشستر سيتي (بريميرليغ): 1.036 مليار يورو
  2. باريس سان جيرمان (الدوري الفرنسي): 888 مليون يورو
  3. مانشستر يونايتد (بريميرليغ): 844 مليون يورو
  4. برشلونة (الدوري الإسباني): 826 مليون يورو
  5. تشلسي (بريميرليغ): 763 مليون يورو
  6. ريال مدريد (الدوري الإسباني): 708 ملايين يورو
  7. ليفربول (بريميرليغ): 666 مليون يورو
  8. يوفنتوس (الدوري الإيطالي): 594 مليون يورو
  9. آرسنال (بريميرليغ): 590 مليون يورو
  10. إيفرتون (بريميرليغ): 504 ملايين يورو
  11. أتلتيكو مدريد (الدوري الإسباني): 483 مليون يورو
  12. توتنهام (بريميرليغ): 479 مليون يورو
المصدر : مواقع إلكترونية

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