أحدها تجاوز المليار يورو.. أكثر نوادي كرة القدم إنفاقا

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية دراسته السنوية عن أكثر الفرق الأوروبية إنفاقا في أسواق الانتقالات عبر السنين.

وبحسب الدراسة، فإن مانشستر سيتي الأكثر إنفاقا لتدعيم تشكيلته والوحيد الذي تجاوز إنفاقه في أسواق الانتقالات المتعاقبة أكثر من مليار دولار.

ورغم تداعيات تفشي فيروس كورونا هذا العام، فإن "السيتيزنز" أنفق 163 مليون يورو لضم لاعبين جدد بينهم البرتغالي روبن دياز من بنفيكا (68 مليون يورو) والهولندي ناثان آكي من بورنموث (45 مليون يورو) والإسباني فيران توريس من فالنسيا (23 مليون يورو).

وزاد معدل إنفاق الفريق السماوي بـ 22 مليون يورو أكثر من العام الماضي، في حين أنفق مان يونايتد 93 مليونا أكثر مما أنفقه في سبتمبر/أيلول 2019، وكانت الطفرة الكبرى لتشلسي الذي أنفق نحو 200 مليون أكثر من العام الماضي.

وعدا 5 فرق، سيطر البريميرليغ على قائمة 12 فريقا الأكثر إنفاقا. واللافت أن بايرن ميونخ بطل أوروبا يحتل المركز 15 بحجم إنفاق وصل إلى 408 ملايين يورو.