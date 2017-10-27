تطبيع.. لقاء كاتب بحريني مع القناة العاشرة

أثار لقاء الكاتب البحريني عبد الله الجنيد مع القناة الإسرائيلية العاشرة سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فأطلقوا عليه اسم "مطبع جديد". في إشارة إلى انضمام شخص جديد لقائمة "اللاهثين" خلف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت القناة العاشرة استضافت الجنيد قبل يومين في مداخلة للتأكيد للمشاهد أن هناك تقاربا بين البحرين والسعودية وإسرائيل، وجميعها تواجه خطرا واحدا قادما من إيران، ولم ينس الجنيد أن يذكّر المشاهد بالإرهاب القطري والتركي المتمثل في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسب ما قاله في المقابلة.

وشكّل ظهور الكاتب البحريني على شاشة التلفزة الإسرائيلية ساحة للانتقاد اللاذع من قبل المغردين، فوصفوا اللقاء بالخيانة، رافضين كل مشاريع التطبيع مع إسرائيل التي تنتهجها بعض دول الخليج العربي.

فعلق سيد "هذا يمثل نفسه وأمثاله.. من البحرين لفلسطين القضية أنا باقون على العهد، لبيك يا أقصى". وأضاف عبد الله عن اللقاء "لا تلومون المطبعين، فهم أقدموا على ذلك بعد سلطة أوسلو الممثلة للفلسطينيين التي اعترفت بدولة الصهاينة وتنسق معها أمنيا وتلاحق المقاومين وتعتقلهم وتصادر أسلحتهم لدرجة أنها حرمت حمل السكاكين".

وقال صلاح "هذه مرحلة تمحيص المسلم صاحب القضية من المنافق!! فلا تندهشوا من هذه الأمور".

ونشر آخر "والله تركيا وقطر أشرف منكم يا خونه يا… تتفاخر بأنكم عزلتم حماس عن قطر وتركيا".

ودعا ناشط جميع فصائل المقاومة في فلسطين إلى "الإسراع في إشعال الحرب ضد اليهود، فقد أصبح المخطط علنيا ولا أعتقد أن مسلما على وجه الأرض يصدق أمثال هؤلاء".

وزير النقل الصهيوني يقترح إنشاء مشروع سكة حديد تربط إسرائيل بالأردن ودول الخليج!

ويؤكد:ترامب يعمل على تطبيع علاقات العرب معهم إلى أين نمضي! pic.twitter.com/M4nqIrXDs1 — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) October 27, 2017

عضو سابق في تجمع الوحدة البحريني على قناة إسرائيلية في إشارة جديدة على اتجاه البحرين نحو تطبيع علاقات مع إسرائيل. pic.twitter.com/qenqXgywhu — ᎷᎧᏂᏗᎷᎷᏋᎴ (@aghabmw) October 27, 2017

#زد_رصيدك24

تطبيع رياضي : فى بطولة الجودو فى أبوظبي حصل اللاعب الصهيوني "تال فايكر" على ميدالية ذهبية . pic.twitter.com/Fnr2HjsszB — أبو مهيب (@VNcyke) October 26, 2017

أظن علينا أن نحيي #لا_للتطبيع مرة أخرى وذلك عن طريق: • دروس ومحاضرات وخطب عن عقائد اليهود تتضمن:

. ١- مؤامرات يهود على مر التاريخ.

٢- مجازر التي قام بها اليهود على مر التاريخ • وإقامة معارض سنوية لذلك . فحمى #التطبيع منتشرة ونحتاج لوقاية الأجيال. — عبدﷲ بن فهد السبيعـي (@AALSEBAIE) October 27, 2017