تطبيع.. لقاء كاتب بحريني مع القناة العاشرة

وكانت القناة العاشرة استضافت الجنيد قبل يومين في مداخلة للتأكيد للمشاهد أن هناك تقاربا بين البحرين والسعودية وإسرائيل، وجميعها تواجه خطرا واحدا قادما من إيران، ولم ينس الجنيد أن يذكّر المشاهد بالإرهاب القطري والتركي المتمثل في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسب ما قاله في المقابلة.
وشكّل ظهور الكاتب البحريني على شاشة التلفزة الإسرائيلية ساحة للانتقاد اللاذع من قبل المغردين، فوصفوا اللقاء بالخيانة، رافضين كل مشاريع التطبيع مع إسرائيل التي تنتهجها بعض دول الخليج العربي.
فعلق سيد "هذا يمثل نفسه وأمثاله.. من البحرين لفلسطين القضية أنا باقون على العهد، لبيك يا أقصى". وأضاف عبد الله عن اللقاء "لا تلومون المطبعين، فهم أقدموا على ذلك بعد سلطة أوسلو الممثلة للفلسطينيين التي اعترفت بدولة الصهاينة وتنسق معها أمنيا وتلاحق المقاومين وتعتقلهم وتصادر أسلحتهم لدرجة أنها حرمت حمل السكاكين".
وقال صلاح "هذه مرحلة تمحيص المسلم صاحب القضية من المنافق!! فلا تندهشوا من هذه الأمور".
ونشر آخر "والله تركيا وقطر أشرف منكم يا خونه يا… تتفاخر بأنكم عزلتم حماس عن قطر وتركيا".
ودعا ناشط جميع فصائل المقاومة في فلسطين إلى "الإسراع في إشعال الحرب ضد اليهود، فقد أصبح المخطط علنيا ولا أعتقد أن مسلما على وجه الأرض يصدق أمثال هؤلاء".
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