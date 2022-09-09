أعلنت شركة آبل، 7 سبتمبر/أيلول، عن تشكيلة أجهزة آيفون 14 للعام الجاري التي تأتي بمظهر معهود وتغييرات جوهرية وأسعار أعلى من قبل، فهل ما تحتويه من مواصفات وميزات تجعلها مطمعا للاقتناء والشراء؟

هل هناك تغييرات على مواصفات آيفون؟

وحدة المعالجة المركزية لآيفون 13

يأتي جهاز آيفون 14 بنفس وحدة المعالجة "إيه 15 بيونيك" (A15 Bionic) للجيل السابق آيفون 13، حيث صدقت التوقعات حول ذلك، فالأجهزة التي تأتي بوحدة المعالجة الجديدة "إيه 16" (A16) هي نسخ برو فقط.

هذا يعني أن وحدة المعالجة ستكون ذات 6 أنوية مع محرك ذكاء صناعي ذي 16 نواة ووحدة رسوميات ذات 5 أنوية من أجل أداء أفضل.

إذًا لا تغيير في قوة المعالج عن آيفون 13 بالنسبة لطراز آيفون العادي.

شاشة آيفون 14 = شاشة آيفون 13

زودت شركة آبل جهاز آيفون 14 بشاشة ذات قياس 6.1 إنشات من نوع (Super Retina XDR) بدقة 2532×1170، وهي ذاتها شاشة الجيل السابق بكثافة 440 بكسلا في الإنش والتي يصل سطوعها إلى 1200 شمعة في ظروف المدى الديناميكي العالي (HDR).

وما زال تصميم الشاشة كما هو بوجود قطع في أعلى الشاشة يحوي الكاميرا الأمامية ذات 12 ميغا بكسلا، وأيضا نموذج العمق الحقيقي (TrueDepth) المحدّث عن السابق وما يلحق به من حساسات الواقع المعزز.

كاميرات آيفون 14 محسنة

تلقى جهاز آيفون 14 تطويرا واضحا على كاميراته الخلفية، إذ يأتي الحساس الرئيسي بمقاس أكبر مع بكسلات كبرى أيضا، فتحة العدسة f/1.5 وخاصية مطورة لتثبيت الصورة عبر الحساس.

تحسن أداء كاميرات آيفون 14 عن الجيل السابق في أداء الضوء المنخفض بنسبة تقارب النصف، والوضع الليلي أيضا أصبح أسرع مع تحديث التعرض للضوء.

أما بالنسبة للعدسة العريضة فلم يذكر الكثير من المعلومات حولها ومن المرجح أنها ذاتها من الجيل السابق، على العكس من نسخ برو التي تلقت فيها هذه العدسة تحديثا مهولا.

الكاميرا الأمامية حصلت على تطوير من خلال نظام تركيز هجين، وذلك بفضل نموذج العمق الحقيقي وخاصية التركيز التلقائي.

كما أشارت الشركة في مؤتمرها عن تعديلات الدمج العميق للصور، حيث تقوم هذه التقنية التي صممتها شركة آبل بجمع معلومات صورتين على درجات مختلفة من التعرض للضوء، وإخراج صورة واحدة في وضع بين ضعيف إلى متوسط الإضاءة.

مع آيفون 14 سيتم استخدام هذه التقنية مع الصور غير المضغوطة أو ما يعرف برو أماجيز (RAW Images) للحصول على صورة ذات تفاصيل أوضح في ظروف الإضاءة المنخفضة.

قدمت شركة آبل أيضا نمط الحركة في التصوير لجهاز آيفون 14، حيث يوفر هذا النمط تثبيتا متقدما لتصوير الفيديو مع تصريح من الشركة بأنه لا حاجة لجهاز المثبت الخارجي عند استخدام هذا النمط، وبذلك ستكون الفيديوهات الناتجة ذات جودة أفضل ودقة أوضح مع الحفاظ على التفاصيل.

بطارية جهاز آيفون 14

صرحت آبل بأن البطارية الجديدة في أجهزة آيفون 14 ستكون ذات عمر أطول، وذلك بفضل سعتها الأكبر والتحسينات التي تقوم بها الشركة على النظام بشكل دائم، ويبدو أن هذه التصريحات في مكانها حيث تشهد لها بذلك نتائج أداء البطارية للجيل الماضي آيفون 13، حيث ذكرت شركة آبل أن البطارية في أجهزتها الجديدة ستدوم ليوم كامل دون الحاجة لإعادة الشحن.

ميزات آيفون 14 الجديدة

اتصال الأقمار الصناعية

تأتي مع أجهزة آيفون 14 ميزة جديدة غير مسبوقة وفائقة الأهمية، ألا وهي رسائل الإنقاذ عبر الأقمار الصناعية.

حيث تمكنك هذه الميزة من استخدام اتصال الأقمار الصناعية عند وجودك في منطقة لا تصلها إشارة خلوية من إرسال رسائل إنقاذ إلى الجهات المعنية.

ويعتمد اتصال الأقمار الصناعية على وجود اتصال بين الموقع الذي أنت فيه مع الأقمار الصناعية التي تحوم فوق سطح الأرض.

وعلى الرغم من أن هذه طريقة أبطأ للتواصل، فإن التقنية تكون مفيدة عندما تكون خارج نطاق برج خلوي، وهو ما يحافظ عادةً على اتصال هواتفنا بشكل منتظم.

وعندما يكتشف الهاتف أحد الأقمار الاصطناعية، سيرى المستخدمون خيار "نص الطوارئ عبر القمر الصناعي" والذي يمكنهم استخدامه. أيضا عندما تبدأ الميزة بالعمل، سيرى المستخدمون واجهة جديدة على الشاشة ستوجههم نحو الحصول على أفضل اتصال عبر الأقمار الصناعية من موقعهم.

وتبرز أهمية هذه الميزة من دورها في إنقاذ حياة الأشخاص المعرضين للخطر في الأماكن النائية عن المدن، ومع أن هذه الميزة ربما تكون منقذة لحياة آلاف الأشخاص فإننا لا نعلم حتى الآن هل سيتم السماح بتشغيلها في جميع دول العالم؟ لكنها حاليا وبحسب إعلان آبل الميزة متوفرة فقط في الولايات المتحدة وكندا.

ماذا عن الخصوصية؟

تقول شركة آبل إنه عند الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، يتم إرسال جميع الرسائل في شكل مشفر ويتم فك تشفيرها بواسطة آبل ليتم نقلها إلى خدمات الطوارئ ذات الصلة.

ومع ذلك، قد يتم "الاحتفاظ بالرسائل نفسها من قبل مراكز خدمة الطوارئ ومشغلي الخدمة لتحسين خدماتهم، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها"، بحسب ما ذكرت الشركة الأميركية.

كشف حادث السيارة

سيتمكن جهاز آيفون 14 من تحديد حالات الحوادث وانقلاب السيارة وسيعرض على المستخدم الاتصال الفوري بالنجدة أو الإسعاف، وإن لم تتم أي عملية تفاعل مع الجهاز سيقوم تلقائيا بإرسال رسالة إنقاذ (SoS) إلى الجهات المختصة ليساعد في إنقاذ حياة المستخدم، وهذه ميزة أخرى شديدة الأهمية وغير مسبوقة حتى اللحظة.

ومع أن هذه الميزة ستتاح أيضا في ساعات آبل الجيل الثامن، فإن هواتف غوغل بكسل (Google Pixel) كانت السباقة في تضمين هذه الميزة في بعض هواتفها.

وتم تمكين ميزة اكتشاف حوادث السيارات من خلال جيروسكوب جديد ثلاثي المحاور ومقياس تسارع "عالي القوة" الذي يأخذ عينات من البيانات أسرع 4 مرات من الجيل السابق.

ومن خلال الاستفادة من خوارزمية تعمل على الجهاز، إلى جانب المقياس، يمكن اكتشاف الحوادث في معظم أنواع المركبات وإخطار جهات الاتصال والخدمات في حالات الطوارئ تلقائيا إذا لم يستجب المستخدمون في غضون 10 ثوانٍ إلى التنبيه الذي يظهرعلى شاشة هواتفهم، حسبما قالت آبل.

وتشرح آبل الميزة بالقول: "لإنشاء خوارزمية [اكتشاف الاصطدام]، تم جمع البيانات من مستشعرات الحركة الجديدة هذه في مختبرات اختبار التصادم المحترفة مع سيارات الركاب الشائعة وفي حوادث محاكاة حقيقية في العالم، بما في ذلك الحوادث التي تقع بمختلف الأوضاع سواء وجها لوجه أو من الخلف أو الحوادث من الجانبين وحتى انقلاب المركبة.

الأسعار ووضع السوق

تزداد أسعار الأجهزة بشكل عام، ومع التضخم الاقتصادي الحاصل حاليا نلاحظ تراجع القدرة الشرائية لأغلب مستخدمي الهواتف الذكية، وقد يكون سعر أجهزة آيفون المتصاعد بشكل متواصل دافعا لعزوف الناس من مالكي أجيال أقدم من الجهاز إلى الحصول على الجيل الجديد، وربما سيضع المستخدمون خطة تحديث لكل سنتين أو 3 سنوات، خاصة أن آيفون 14 لا يشكل تحديثا واضح الفرق عن الجيل السابق.

رفعت شركة آبل سعر سلسلة هواتف آيفون 14 في عدد من الأسواق الرئيسية، على الرغم من أنها لم تتغير في الولايات المتحدة.

ومع استمرار التضخم المتفشي والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، كانت كل الأنظار تنتظر كيفية تسعير آبل لمنتجها الرئيسي خلال الحدث الكبير يوم الأربعاء، حيث كشفت عن 4 طرازات لآيفون 14.

وكانت المفاجأة في الولايات المتحدة حيث أبقت الشركة، أسعار سلسلة آيفون 14 مكافئة لأسعار طراز آيفون 13.

وسيبدأ الطراز الأساسي لآيفون 14 من 799 دولارًا، وهو نفس المبلغ الذي تم تحصيله في البداية مقابل العام الماضي. ويبدأ أعلى سعر لآيفون 14 برو ماكس (iPhone 14 Pro Max) من 1099 دولارًا، وهو نفس سعر آيفون 13 برو ماكس (iPhone 13 Pro Max).

ومع ذلك، رفعت آبل السعر في بعض أكبر أسواقها على مستوى العالم.

وستكون أحدث هواتف آبل الذكية بمثابة اختبار لشهية المستهلك العالمي للإلكترونيات الجديدة وتجربة قوة العلامة التجارية لعملاق التكنولوجيا الأميركي.

فعلى سبيل المثال في المملكة المتحدة سيبدأ سعر آيفون 14 من 849 جنيهًا إسترلينيًّا مقابل 779 جنيهًا إسترلينيًّا لآيفون 13 وبزيادة مقدارها 70 جنيهًا إسترلينيًّا (80 دولارًا)

أما في أستراليا فسيبدأ سعر آيفون 14 من 1399 دولارا أستراليًّا مقابل 1349 دولارًا أستراليًّا لآيفون 13 وبزيادة مقدارها 50 دولارًا أستراليًّا (33 دولارًا أميركيًّا).

وقال المحللون إن جزءًا من السبب وراء الارتفاعات قد يكون زيادة تكاليف المكونات وارتفاع الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى في الأسواق التي رفعت فيها آبل الأسعار.

وسيبقى السعر كما هو في الصين وبعض دول الشرق الأوسط.

هذا هو الشخص الذي ربما يهمه آيفون 14

بعد أن استعرضنا مواصفات وميزات آيفون 14 والتي تعتبر متواضعة إذا ما قورنت بالنسخ السابقة، فالسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو من المستخدم الذي تحاول آبل تسويق هذا الطراز له؟

الحقيقة أن آبل في هذا الطراز لم تضع الكثير من الإمكانيات لمعرفتها بأن الشريحة المستهدفة هي إما أنهم مستخدمو الأجهزة المنافسة الراغبون في التحول لآبل ولا يريدون أن يدفعوا مبالغ كبيرة في أجهزة جديدة عليهم.

وإما أنهم أصحاب أجهزة آيفون القديمة -طرازات 11 وما قبل- والذين آن الأوان لتحديث أجهزتهم وبهذا الجهاز يستطيعون الحصول على آيفون 14 بسعر آيفون 13، وبالنسبة لهم فهذه الصفقة يمكن أن تكون رابحة.