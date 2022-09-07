ذاع مؤخرا صيت عدد كبير من أشهر لاعبي ألعاب الفيديو ممن وجدوا طريقهم إلى الثراء عبر بث فيديوهاتهم على منصات مثل يوتيوب (Youtube) وتويتش (Twitch). فماذا لو كنت واحدا ممن يريدون الدخول في هذا المجال وتقديم فيديوهات اللعب الخاصة بك؟

فيما يلي نستعرض أهم مكونات منصة بث الألعاب، والأدوات الواجب توفرها من أجل تجربة بث مناسبة، سواء من ناحية الحاسب الشخصي، أو هويتك كلاعب بث مباشر.

معدات منصة بث الألعاب

الحاسب الشخصي

يعد الحاسب الشخصي أساس منصة بث الألعاب، إذ يوفر قوة المعالجة اللازمة للتشغيل والبث. الحد الأدنى لإطلاق تجربة بث مقبولة:

1- وحدة المعالجة المركزية:

إن الألعاب في الفترات الأخيرة أصبحت ذات متطلبات تشغيل عالية بعض الشيء، وللحصول على أداء مقبول يجب استخدام وحدة معالجة مركزية ذات تردد مناسب، كحد أدنى نجد لدينا معالجات إنتل كور 3 آي (Intel Core I3) من الجيل العاشر وما فوق، فهي ذات سعر مقبول (103 دولارات) وأداء لا بأس به بحيث تحقق معادلة القيمة مقابل السعر، مع توفر الميزانية الكافية فيما بعد يمكن تطوير المعالج بسهولة.

2-بطاقة الرسوميات:

يعتمد اختيار بطاقة الرسوميات على نوع الألعاب التي ستقدمها، فإن كانت ألعابا بسيطة ولا تحتاج قوة معالجة كبيرة يمكن البدء بوحدة رسوميات نفيديا جي تي 1030 (Nvidia Gt 1030) بسعر 117 دولارا، التي تقدم أداء جيدا للألعاب غير المتطلبة.

أما في حال أردت تقديم ألعاب تنافسية فإنك تحتاج بطاقة رسومية ذات أداء أعلى، وهنا نجد بطاقة إيه إم دي رادون آر إكس 6500 إكس تي (AMD Radeon RX 6500XT) بسعر 160 دولارا التي تقدم أداء رائعا للألعاب التنافسية.

3-الذاكرة العشوائية:

لضمان تجربة بث سلسة من حيث الأداء يجب اختيار سعة الذاكرة العشوائية بما يناسب محتوى البث، الحد الأدنى للبدء لا يقل عن 8 غيغابايت لمعظم الألعاب الرائجة حالياً، ولكن يجب معرفة أن هذه السعة ستكون مستخدمة بشكل كامل، والأجدر البدء بسعة 16 غيغابايت، يرجع الأمر إلى ميزانيتك المتوفرة.

4-التخزين:

يمكن استخدام وحدتي تخزين منفصلتين لكل منهما عملها، فالأولى من نوع إس إس دي (SSD) ويكفي أن تكون بسعة 128 غيغابايت، والغرض منها تنصيب النظام والبرامج المهمة نظرا لسرعتها الإقلاعية العالية، أما الوحدة الثانية من نوع إتش دي دي (HDD)، ويفضل أن تكون بسعة لا تقل عن 1 تيرابايت، وذلك لتتسع لكل ما تريد تقديمه من ألعاب على منصتك.

المكونات الخارجية

إن الحصول على تجربة بث ألعاب جيدة لا يقتصر على كون جهاز الحاسب ذا مواصفات مناسبة، بل تحتاج مكونات طرفية ذات جودة وأداء لا بأس به كبداية، فيما يلي أهم تلك المكونات مع اقتراح مناسب لكل منها كبداية بميزانية محدودة.

1-الفأرة ولوحة المفاتيح:

ستكون على تفاعل دائم مع هذين العنصرين بالتالي يجب أن يوفرا أريحية الاستخدام مع عدم التقليل من جودة الأداء خارج الحد المقبول.

بالنسبة للفأرة تقدم العديد من الشركات منتجات خاصة باللاعبين ذات أداء يتدرج من المقبول إلى الممتاز، يمكنك الحصول على لوغيتيك جي 305 لايت سبيد (Logitech G305 Lightspeed) بسعر 40 دولارا، وهي إحدى الخيارات الجيدة، حيث توفر أزرارا قابلة للتخصيص، إضافة إلى حساسية حركة عالية، كم أنها ذات اتصال بلوتوث فلا تحتاج إلى كبل توصيل بالحاسب.

أما لوحة المفاتيح فيفضل أغلب اللاعبين الحصول على لوحة ميكانيكية ذات صوت أزرار مميز، ومن المهم أن تكون اللوحة مزودة بموضع اتكاء للرسغ، وذلك لضمان سلامة اليدين والأصابع في جلسات اللعب الطويلة، فمثلا لوحة المفاتيح من نوع هافيت ميكانيكال كيبورد (Havit Mechanical Keyboard) بسعر 50 دولارا تعتبر خيارا جيدا، فهذه اللوحة تقدم إضاءة آر جي بي (RGB) للأزرار للرؤية في الإضاءة المنخفضة كما أنها تمتاز باستجابة سريعة، والأمر المميز أنها تأتي مع فأرة ملحقة بها ذات جودة جيدة جدا بحيث تمكنك من الاستغناء عن شراء واحدة بشكل منفصل.

2-سماعات الرأس:

أحد أهم المكونات الطرفية هو سماعات الرأس، يجب أن تكون مكبراتها ذات وضوح وصوت عاليين وتؤمن عزل الضوضاء الخارجية، مثل سماعات هايبر إكس كلود كور (HyperX Cloud Core) بسعر 30 دولارا والمزودة بميكروفون متصل بها.

3-الشاشة:

تتوفر العديد من خيارات الشاشة المتنوعة من حيث المقاس والدقة وأنواع تقنية العرض، ولكن بشكل يناسب بث الألعاب وأداء بطاقة الرسوميات يفضل الحصول على شاشة بدقة 1080p مقاس 16 حتى 25 بوصة، ويتحدد مقاس الشاشة حسب مساحة عمل البث، فإذا كانت الغرفة واسعة يفضل شراء شاشة أكبر مقاسا، ويراعى أيضا تردد الشاشة ومستوى سطوعها بحيث يكون غير منخفض.

4-الكاميرا والإضاءة:

هناك ناحية أساسية في بث الألعاب هي أن تشارك وجودك ولو بالشكل الافتراضي مع أناس آخرين، لذلك يجب اختيار كاميرا الويب بحيث تظهر تفاصيل الصورة بشكل واضح ودقة جيدة، فمثلا كاميرا إيميت سي 960 ويب (EMEET C960 Web Camera) بسعر 40 دولارا تؤمن بث بدقة p1080 بمعدل 60 إطارا في الثانية، كما أن مجال الالتقاط يبلغ 90 درجة، ويكفي ذلك لوضع مجال جيد من الرؤية لدى المشاهد.

5-الكرسي:

جلسات البث الطويلة ستكون مؤذية للجسم خاصة الظهر واليدين، يجب الحفاظ على جلسة سليمة ومريحة طوال فترة البث وأخذ استراحة بين الفترة والأخرى، وللحفاظ على صحة العمود الفقري يجب أن يكون الكرسي الذي تجلس عليه مريحا ومناسبا للجلسات المطولة.

نجد في الأسواق العديد من الكراسي المخصصة لمن يقومون بالبث المطول وتكون غالبا ذات تصميم يراعي الجلسة السليمة، حيث تمتاز بارتفاع مناسب سهل التعديل ووجود وسادة للرقبة.

6-بطاقة الالتقاط:

من أجل تحويل تجربة لعبك إلى فيديو قابل للبث تحتاج بطاقة التقاط، حيث تسمح لك هذه البطاقة بتسجيل اللعب وبثه من خلال أحد برامج البث أهمها أو بي إس إستوديو (OBS Studio)، وأشهر أنواع هذه البطاقات هي إلغاتو (Elgato)، ويمكنك الحصول على بطاقة تناسب ميزانيتك حيث تتعدد في مزاياها وفئاتها السعرية.

اتصال الإنترنت

لتأمين تجربة مريحة وغير متقطعة للبث وذات جودة قابلة للمشاهدة تحتاج اتصال إنترنت موثوق، يجب عليك الرجوع إلى مزود الإنترنت الخاص بك للتأكد من جودة الاتصال لديك، أو للحصول على اشتراك أفضل ذي سرعة بيانات أعلى ونسبة تأخير أقل ما يمكن، والنقطة المهمة مراعاة التناسب بين دقة البث الذي تريد القيام به وسرعة بيانات اشتراك الإنترنت لديك.

تطوير المنصة

مع استمرارك في البث ونمو جمهورك ستحصل على إيرادات من التبرع وعقود الرعاية والإعلان، ستتيح الميزانية الجديدة تطوير تجهيزات المنصة سواء مكونات الحاسب أو قطع العتاد الطرفي الأخرى، وبذلك ستحصل على تجربة بث أفضل مع إمكانية تقديم ألعاب أكثر تطلبا والوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور.