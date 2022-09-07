كشفت "آبل" (Apple) في مؤتمرها المنتظر لعام 2022 عن هاتفها الجديد "آيفون 14″، مع الجيل الجديد من ساعة آبل الذكية من الجيل الثامن (Series 8)، بالإضافة إلى سماعاتها الجديدة "آبل آير بدز برو" (AirPod Pro).

ونستعرض فيما يأتي أهم المنتجات التي كشفت الشركة عنها:

ساعة آبل جديدة للمحترفين

أعلنت آبل رسميا عن ساعتها الاحترافية "ألترا" (Ultra) المخصصة للرياضيين والأشخاص الذين يحتاجون إلى ساعة تتحمل ظروف عملهم القاسية، الساعة ذات إطار أقوى وفيها زر إضافي للتحكم وهي ذات حجم أكبر من الإصدار العادي وقدراتها مختلفة.

كما كشفت آبل عن ميزة جديدة في ساعتها الحديثة تقوم بالتعرف على الحوادث خصوصا حوادث السيارات، فعند وقوع أي حادث تصدر تنبيها لمراكز الطوارئ.

كذلك أعلنت الشركة عن حساس حرارة جديد في الساعة يقيس حرارة الجسم، مع تحسين في مميزات صحية للنساء لمعرفة مواعيد مهمة في حياة النساء الصحية.

الساعة الجديدة ستكون متاحة للجميع ابتداء من 16 سبتمبر/أيلول.

سماعات "آير بدز" مخصصة لأذنك

وكشفت آبل عن سماعتها الجديدة الاحترافية "آير بدز برو" وفيها تحسينات في الصوت، ويمكنها تخصيص جودة الصوت حسب أذن كل شخص.

وقد أعلنت آبل عن تحسين ميزة عزل الصوت في الإصدار الجديد من سماعة آبل بحيث أصبح أفضل من الإصدار السابق بمرتين، كما أن مدة عمل بطارية السماعة أصبحت أكثر بـ6 ساعات استخدام، وصارت علبة السماعة تعمل 30 ساعة إضافية.

وزوّدت علبة السماعة بمكبر صوت صغير يصدر صوتا عندما تحاول تحديد موقعه عبر تطبيق "فايند مي" (Find My).

وفي الوقت الحالي السماعات فقط من تصدر صوتا، ولذا فإن إضافة القدرة على إصدار صوت لعلبة السماعات فكرة جيدة في حال إضاعتها.

"آيفون 14" للاتصال بواسطة الأقمار الصناعية

أعلنت آبل مجموعة من إصدارات "آيفون 14" الجديدة، هي: "آيفون 14″ (iPhone 14)، و"آيفون 14 ماكس" (iPhone 14 Max)، و"آيفون 14 برو" (iPhone 14 Pro)، و"آيفون 14 برو ماكس" (iPhone 14 Pro Max)، التي ستتمتع بمزايا جديدة ومتطورة.

"آيفون 14" الجديد جاء بألوان جديدة ومقاسين 6.1 و6.7 بوصات، وبأسعار تبدأ من 799 دولارا لآيفون و899 دولارا لـ"آيفون 14 بلس"، وسيكون "آيفون 14" العادي متاحا بدءا من 16 سبتمبر/أيلول، أما طراز "بلس" فسيتاح بداية من السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وحسّنت الشركة تصميم "آيفون 14 برو" من الأمام وأصبح أكثر تفاعلا مع النظام، وستعمل المنطقة العليا لشاشة "آيفون" الجديد طوال الوقت حتى تعرف الوقت والتنبيهات ولن تحتاج للمس الشاشة أو الضغط على الأزرار لتظهر التنبيهات، كما تم تحسين مقاومة الهاتف للماء والغبار.

وتبدأ أسعار "آيفون 14 برو" من 999 دولارا للعادي و1099 لطراز الماكس، ويكون متاحا بدءا من 16 سبتمبر/أيلول المقبل.

إجراء اتصالات في المناطق النائية

هاتف "آيفون 14" الجديد من آبل سيتضمن خيار الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ولكن هذه الخاصية لن تعمل في جميع البلدان، وعبر هذه الخاصية ستتيح آبل لمستخدمي هاتفها الجديد إجراء اتصالات في المناطق النائية التي تخلو من شبكة الهاتف.

كاميرات فائقة الدقة

من الميزات الاستثنائية في "آيفون 14" هذا العام الدقة الفائقة التي ستطرح بها الكاميرا بعكس الإصدارات السابقة.

وحسّنت آبل الكاميرا في "آيفون 14 برو"، فأصبحت دقة الكاميرا الأساسية 48 ميغا بيكسل مع 4 مقاسات للتصوير، وهناك 3 عدسات بالإضافة إلى عدسة رابعة افتراضية عن طريق الذكاء الاصطناعي تحتوي على تحسين تلقائي للصور.

الشحن بسعة أعلى

وسيطرح هاتف "آيفون 14" بميزة شحن أقوى بسعة 30 كيلوواتا، مع العلم بأن إصدار "آيفون 13" السابق طرح بسعة شحن 27 كيلوواتا فقط.