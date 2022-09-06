الذكاء الاصطناعي يطبخ ويغسل.. تعرف على أهم الابتكارات بمعرض برلين للإلكترونيات

تتوافر في أسواق الإلكترونيات منذ مدة طويلة سماعات ذكية يمكن التحكم بها عن طريق تطبيقات المساعد الصوتي، لتشغيل الموسيقى أو عرض نشرة الأحوال الجوية أو إذاعة الأخبار.

وشهدت فعاليات معرض الإلكترونيات -المعروف اختصارا بـ"آي إف إيه" (IFA)- في العاصمة الألمانية برلين، تقديم العديد من الشركات مثل هذه الابتكارات في الأجهزة المنزلية.

مساعد صوتي

وقدمت شركة سيمنز (Siemens) للأجهزة المنزلية ثلاجة من سلسلة "آي كيو 700" (iQ700) مزودة بالنظام "أوبن آسيست" (openAssist)، الذي يتواصل مع مساعد أمازون (Amazon) الصوتي أليكسا (Alexa) عن طريق السماعة الذكية "إيكو دوت" (Echo Dot) أو مساعد المطبخ الخاص بالشركة الألمانية "سمارت كيتشن دوك" (Smart Kitchen Dock) المقرر طرحه في 2023، ويقوم هذا النظام مثلا بفتح باب الثلاجة حتى لا يضطر المستخدم إلى وضع الأوعية أو المشتريات جانبا قبل فتحه.

من جانب آخر، يمكن الآن تشغيل الأفران الجديدة من سلسلة "سيمنز آي كيو 700" أو الأفران من طراز "سيريز 8" (Series 8) من شركة روبرت بوش (Bosch) للأجهزة المنزلية، عن طريق السماعات الذكية أو التطبيقات الخاصة بالشركات المنتجة لهذه الأفران.

فعندما ينطق المستخدم مثلا الأمر الصوتي "هل لديك بطاطس أو باذنجان في الفرن؟" بصوت عالٍ، فإن تطبيقات المساعد الصوتي ستبحث عن برامج الطهي أو الخبز المناسبة، فضلا عن أنه يمكن مراقبة الطعام من خلال الكاميرا المركبة في زاوية الفرن، ويمكن فتح الباب في أفران سيمنز عن طريق الأوامر الصوتية.

ويمكن للمستخدم أيضا استعمال تعليمات الطهي المدعومة بتطبيق للمواقد الكهربائية من شركة "ميلا" (miele) عن طريق المساعد الصوتي من أمازون، حيث يقوم المساعد الصوتي بتوضيح الخطوة التالية في عملية إعداد الطعام أو إبلاغ المستخدم عندما يكون الزيت أو المقلاة ساخنة بدرجة كافية لطبخ شريحة اللحم.

وللاستفادة من هذه الوظيفة يتعين على المستخدم تحديد وصفة الطعام في تطبيق ميلا وإرسالها إلى شاشة السماعة الذكية أمازون "إيكو شو" (Echo Show)، مع الطلب من المساعد الصوتي أليكسا فتح تعليمات الطهي، وبدءا من هذه اللحظة يتم إرشاد الطاهي إلى خطوات الطهي من دون الحاجة إلى التمرير على الشاشة بأصابع ملوثة بالدهون وبقايا الطعام.

ويتم التحكم بالتوقيت عن طريق مستشعرات مركبة على نطاقات الطهي، وتقوم الخوارزميات بتقييم البيانات، وتعمل على ضمان أن تكون درجات الحرارة في أواني الطهي مناسبة لإعداد الطعام. وأكدت شركة ميلا الألمانية على أن "حرق الطعام أصبح شيئا من الماضي"، وسيتم طرح هذه الوظيفة الجديدة بدءا من 2023.

ذكاء اصطناعي

وشهدت فعاليات معرض الإلكترونيات تسليط الأضواء على الذكاء الاصطناعي (AI) في عالم الأجهزة المنزلية، حيث أصبح بإمكان هذه النوعية من الأجهزة التفاعل مع المستخدم بصورة أفضل، فضلا عن تزايد مهام التكنولوجيا وتنفيذها بصورة أفضل.

وقد اعتمدت هذه الطفرة التكنولوجية على البيانات الكبيرة التي تقوم الأجهزة بتصفحها باستمرار، من خلال مشاركة الكثير من مستخدمي الأجهزة بياناتهم مع بعضهم بعضا، أو إمداد الأجهزة بالتفضيلات الشخصية باستمرار، وبالتالي أصبح بإمكان الأجهزة مواءمة خطواتها مع الموقف الحالي، وكلما طالت مدة استعمال الأجهزة، فإنها تتمكن من تحليل سلوك المستخدم وتصبح أكثر ذكاء.

ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت الشركات الألمانية -ميلا وبوش وسيمنز- على كاميرا فائقة الدقة مركبة في الأفران، حيث تقوم الأجهزة بتحليل الصور الخاصة بها والتحقق من نضج الطعام في الفرن. وفي أفران شركة ميلا، يقوم برنامج "سمارت فود آي دي" (Smart Food ID) الذكي بتحليل الطعام عندما يتم وضعه في الفرن ويقترح البرنامج المناسب له، وعندما يتم الوصول إلى درجة التسوية المطلوبة للطعام بحسب بيانات كاميرا الفرن، فإنه يتم إيقاف تشغيل الفرن تلقائيا.

وفي البداية، يمكن لنظام "سمارت فود آي دي" التعرف على حوالي 25 نوعا من الطعام، فضلا عن أنه يتعلم أيضا عن طريق صور الأطعمة التي يقوم المستخدم باستيرادها من كتب الطهي الخاصة به.

إضافة إلى ذلك يمكن للطهاة مشاركة مهاراتهم في فن الطهي مع الآخرين، وذلك عن طريق إرسال صور الأطعمة الموجودة في الفرن عن طريق تطبيق واتساب أو شبكة إنستغرام أو برنامج تيمز، كما يمكن تحرير الصور ووضع علامات وملصقات عليها لدعوة الآخرين.

واعتمدت شركة بوش للأجهزة المنزلية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأفران الجديدة من سلسلة "سيريز 8″، حيث تقوم هذه الأجهزة بمقارنة البيانات مع آلاف عمليات الطهي المشتركة حول العالم، وبهذه الطريقة يتم احتساب وقت نضج الطعام في حيز الفرن مع تحديث ذلك كل 30 ثانية.

ترشيد استهلاك الطاقة

ويساهم الذكاء الاصطناعي في استعمال بعض الأجهزة بشكل أكثر كفاءة، وترشيد استهلاك الطاقة وتوفير النفقات، حيث تتعرف الغسالات الكهربائية على كمية الغسيل الموجودة فيها، وبالتالي يتم ضبط برنامج الغسل المناسب ومواءمته تلقائيا، وعادة ما يتم تطوير مثل هذه الوظائف باستمرار.

وقد شهدت فعاليات معرض الإلكترونيات عرض شركة سامسونغ (Samsung) الغسالات الأوتوماتيكية الجديدة من سلسلة بيسبوك (Bespoke)، والتي تمتاز بوظيفة الغسل بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم هذه الوظيفة بالتعرف على نوع المنسوجات ووزن الغسيل ودرجة اتساخه، ومن ثم يمكنها اختيار الأوقات المناسبة لدورات النقع والشطف والعصر.

فضلا عن توسيع تطبيقات الأجهزة لدى بعض الشركات من خلال إضافة مزايا جديدة لتوفير الطاقة، حيث توفر شركة سامسونغ إمكانية مراقبة استهلاك الطاقة الكهربائية في الغسالات الأوتوماتيكية والمجففات من سلسلة بيسبوك، مع عرض بعض النصائح لتوفير الطاقة، وسوف يوضح تطبيق ميلا مستقبلا إمكانيات توفير الطاقة من خلال تحليل القيم المتوسطة لدورات الأجهزة.