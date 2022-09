تسبب قراصنة في ازدحام مروري كبير في موسكو بعد أن نجحوا في اختراق التطبيق الروسي يانديكس تاكسي (Yandex Taxi) الشبيه بتطبيق "أوبر"، واستدعاء العشرات من سيارات الأجرة إلى نفس الموقع في نفس الوقت.

ووقع الهجوم في 1 سبتمبر/أيلول الجاري وتوقفت حركة المرور باتجاه شارع "كوتوزوفسكي بروسبكت" -وهو شارع مزدحم بالفعل- في طريق مسدود.

وتمت مشاركة مقطع فيديو يظهر خطوط سيارات الأجرة التي تحاول على ما يبدو الوصول إلى نفس الوجهة على نطاق واسع على "تويتر" (Twitter) و"ريد دت" (Reddit) يوم الخميس.

وتشتهر موسكو بحركة المرور الكثيفة -إذ احتلت المرتبة الثانية باعتبارها أكثر مدن العالم ازدحامًا في العالم العام الماضي- ولكن لم يكن هذا الحادث مرتبطا بأنماط حركة المرور المعتادة في العاصمة.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow

Now there is a huge traffic jam with taxis.

It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i

— Russian Market (@runews) September 1, 2022