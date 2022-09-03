ميتا وكوالكوم توقعان اتفاقا لإنتاج شرائح مخصصة للواقع الافتراضي

وقعت شركة "ميتا" (Meta) اتفاقية مع شركة "كوالكوم" (Qualcomm) لتصنيع الرقائق لإنتاج شرائح مخصصة لأجهزة "كويست" (Quest) الخاصة بالواقع الافتراضي "في آر" (VR)، وفقا لما أعلنت عنه الشركتان في مؤتمر للإلكترونيات الاستهلاكية في برلين أمس الجمعة بحسب تقرير لرويترز.

وقالت الشركتان -في بيان- إن فرق الهندسة والمنتجات في الشركتين ستعمل معا لإنتاج الرقائق مدعومة بمنصات "كوالكوم سنابدراغون" (Qualcomm’s Snapdragon).

وتُظهر الاتفاقية اعتماد "ميتا" المالكة لمنصة فيسبوك على تقنية "كوالكوم" حتى في الوقت الذي تحاول فيه تطوير الشرائح الخاصة بها لأجهزة الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط.

وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" -في رسالة فيديو- "على عكس الهواتف المحمولة فإن بناء الواقع الافتراضي يجلب تحديات جديدة متعددة الأبعاد في الحوسبة المكانية والتكلفة وعامل الشكل".

وقال "ما زلنا في المراحل الأولى من "الميتافيرس" (metaverse)، وهذا النوع من التكامل التقني العميق سيساعد الواقع الافتراضي على التحرك نحو كونه منصة حوسبة متعددة الوظائف".

وتستثمر "ميتا" بكثافة في تقنيات مثل نظارات المرور والواقع المعزز، لأنها تحاول إحياء رؤية زوكربيرغ للميتافيرس، وهو مفهوم يتضمن مجموعة من العوالم الرقمية.

واعتمدت "ميتا" على شرائح "كوالكوم" في أجهزة الواقع الافتراضي الخاصة بها لسنوات، بما في ذلك سماعات الرأس "كويست 2" (Quest2) الأخيرة.

وقال تايلر يي المتحدث باسم "ميتا" لرويترز إن الشرائح التي أنتجت من خلال التعاون لن تكون حصرية لشركة "ميتا"، ولكنها ستتحسن خصيصا لمواصفات نظام "كويست".

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

وقال يي إن الاتفاقية تغطي أجهزة الواقع الافتراضي فقط، وستواصل "ميتا" العمل على تطوير بعض حلول الشرائح الخاصة بها "قد تكون هناك مواقف نستخدم فيها الشرائح الجاهزة أو نعمل مع شركاء الصناعة على تعديلات خاصة لنا في صناعة الشرائح، فيما نستكشف أيضا حلول شرائح جديدة خاصة بنا، ويمكن أيضا أن تكون هناك سيناريوهات نستخدم فيها شرائح خاصة بنا بالتعاون مع الشركاء في المنتج نفسه".