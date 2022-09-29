توفّر الهواتف الذكية طرقا عدة للبحث عن أغنية لفنان غير معروف بالنسبة للمستخدم، أو التعرف على اسم الأغنية التي يتم سماعها حاليا.

وتعرف هذه الوظيفة أو الأمر الصوتي في الهواتف الذكية المزودة بنظام "غوغل" (Google) أندرويد باسم "ما اسم هذه الأغنية؟". وبطبيعة الحال يتم نطق هذا الأمر بعد تفعيل المساعد الصوتي من غوغل عن طريق "Hey Google" أو الضغط على الزر المعني في الهاتف الذكي لتنشيط المساعد الصوتي.

علاوة على أن هذه الوظيفة تعمل أيضا عند النقر على أيقونة الميكروفون في شريط بحث غوغل، ثم تحديد "البحث عن الأغنية" أو "التعرف على الموسيقى"، وبعد ذلك يقوم المستخدم بالاستماع أو الدندنة أو الصفير أو الغناء.

ومع هواتف غوغل بدءا من الموديل "بيكسل 2" (Pixel 2)، يمكن للمستخدم ضبط الهاتف الذكي بحيث يبحث باستمرار عن الموسيقى وإظهار عنوان الأغنية على شاشة القفل إذا لزم الأمر، وتعرف هذه الوظيفة باسم "ناو بلاينغ" (Now Playing)، ويتم تفعيلها في قائمة الإعدادات تحت بند "الصوت والاهتزازات".

وبالنسبة لأصحاب هواتف "آبل" (Apple) آيفون يتعين عليهم في البداية نطق الأمر الصوتي "Hey Siri" أو الاستمرار في الضغط على الزر الرئيسي لتفعيل المساعد الصوتي، وبعد ذلك يتم طرح الاستفسار "ما اسم الأغنية؟".

وإذا لم تفلح هذه الطريقة مع هواتف آبل آيفون، فعندئذ يجب إطلاق نظرة متفحصة على قائمة "الإعدادات/مركز التحكم"، وإذا كان البند "التعرف على الموسيقى غير موجود" فيمكن للمستخدم إضافته من قائمة "عناصر التحكم الأخرى".

وعلى الرغم من أن شركة آبل تعتمد على تقنية التعرف "شازام" (Shazam) الشهيرة، فإنه لا يلزم تثبيت التطبيق الخاص بها حتى تعمل وظيفة التعرف على الموسيقى.