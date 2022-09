يظن كثيرون أن الأقراص المرنة، التي كانت في عهد سابق ثورة تكنولوجية، قد ماتت، لكنها لا تزال مستخدمة في كثير من المجالات مثل الطيران والمستشفيات، ولا تزال تقاوم إلى الحد الذي دفع اليابان إلى محاربتها.

يقول توم بيرسكي، وهو مؤسس موقع "فلوبي ديسك. كوم" (floppydisk.com)، والذي يبيع ويعيد تدوير الأقراص المرنة (فلوبي ديسك)، إن أكبر عملائه هم شركات الطيران.

ويضيف بيرسكي في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي أن أكبر عملائه ليس الأفراد، بل بعض المؤسسات الصناعية التي لا تزال تستخدم الأقراص المرنة للحصول على المعلومات من داخل الأجهزة وخارجها.

ويتابع "في التسعينيات مثلا، عندما كان يتم تصنيع آلة كبيرة مثل الطائرة، فإن الشركة تصممها لتدوم 50 عاما، وطبعا كانت تستخدم في هذه الصناعة أفضل التقنيات المتاحة آنذاك، بما فيها القرص المرن"، ومن ثم فكثير من الطائرات الحالية لا غنى في تشغيلها وصيانتها عن هذا القرص.

طبعا فإن هذه الشركات لا تميل إلى تغيير هذه الأجهزة وربطها بتكنولوجيا حديثة، لأن ذلك يحتاج وقتا وجهدا وأموالا طائلة، وهو ما يجعل الاعتماد على هذه التكنولوجيا القديمة أفضل وأرخص الحلول.

Digital Minister declares a war on floppy discs.

There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online.

— KONO Taro (@konotaromp) August 31, 2022