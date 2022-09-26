أصدرت "آبل" (Apple) نظام التشغيل "آي أو إس 16" (iOS 16) يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري. ويدعم نظام التشغيل الجديد أجهزة "آيفون 8″ (iPhone 8) و"آيفون إس إي" (iPhone SE) من الجيل الثاني، وجميع الطرز الأحدث بما في ذلك طرز "برو" (Pro) و"بلس" (Plus) و"ماكس" (Max).

كيفية تنزيل وتثبيت نظام "آي أو إس 16"

يتوفر التحديث "آي أو إس 16" الآن لجميع المستخدمين بعد إجراء اختبار تجريبي لمنح آبل الوقت لإتقان التحديث ومعالجة أي أخطاء، فضلاً عن السماح للمطورين بإعداد تطبيقاتهم، ويمكن للمستخدمين ببساطة التحديث إلى "آي أو إس 16" على أي جهاز آيفون متوافق في قسم تحديث البرامج في تطبيق الإعدادات.

التغييرات المرئية

قد تسبب الواجهة الجديدة لنظام "آي أو إس 16" إرباك بعض المستخدمين، إلا أنها أكثر سلاسة وبديهية من سابقاتها، وتأتي مع عناصر واجهة مستخدم وشاشات جذابة للغاية من الناحية الجمالية مع شاشة قفل جميلة.

يحتوي نظام التشغيل "آي أو إس 16" على كثير من التغييرات المرئية. وتعد أدوات قفل الشاشة أفضل نسبيا من أدوات "أندرويد" (Android)، إذ تُمكّن المستخدم من عرض التقويم والأخبار وما إلى ذلك بنظرة واحدة، كما يمكنك أيضا توسيع هذه الأدوات وتعديلها بخلاف تلك التي كانت موجودة في الإصدارات السابقة.

تطبيق هوم كت (HomeKit)

يعد تطبيق "هوم كت" تحسينا في نظام التشغيل "آي أو إس 16″، وقد جذب انتباه العديد من المستخدمين، حيث يمكنك بسهولة إدارة منزلك الذكي بمزيد من الراحة.

الميزة الرئيسية لهذا هو وجود اتصال سلس بين التطبيق والأجهزة الذكية، فليست هناك حاجة لتطبيقات الطرف الثالث للسماح لك بالاتصال بمنزلك، ويمكن التحكم في كل شيء باستخدام هذا التطبيق الفردي فقط. علاوة على ذلك، يمكنك أيضا مراقبة عدد الأجهزة التي يتم تشغيلها بسرعة كبيرة، حيث تعرض جميع الأجهزة التي تم تشغيلها في لمح البصر.

الصور والموسيقى

شهد "آي أو إس 16" تغييرات في ما يتعلق بالصور والموسيقى، إذ تم تحسين موسيقى آبل واستخدام الخط الغامق. أما تطبيق الصور، فأصبح يشبه إلى حد كبير صور غوغل المعروفة بجاذبيتها الكبيرة.

تحسين الخصوصية والأمان

لطالما ركز نظام التشغيل "آي أو إس" لأجهزة آيفون على الأمان والخصوصية، ويضيف تحديث "آي أو إس 16" الجديد عددا من الميزات والقدرات الجديدة المهمة في هذا المجال، في ما يلي أبرزها:

1- حماية الصور باستخدام معرّف الوجه (Face ID)

يمنحك آيفون منذ فترة طويلة خيار إخفاء الصور الخاصة في مجلد منفصل، بحيث لا تظهر في قائمة الصور إلا بالانتقال إلى المجلد المخفي في صفحة الألبومات على وجه التحديد. وفي نظام التشغيل "آي أو إس 16″، يقوم آيفون بحماية الصور الخاصة والمجلدات المحذوفة باستخدام خاصية التعرف على الوجه (Face ID). بهذه الطريقة، يستحيل على أي شخص رؤية صورك الخاصة من دون إذنك.

2- حماية الملاحظات باستخدام معرّف الوجه (Face ID)

يمكن للمستخدم أن يحافظ على سرية بعض الملاحظات باستخدام رمز مرور، لكن في "آي أو إس 16″، يمكنك لمزيد من الحماية استخدام خاصية التعرف على الوجه أو البصمة.

3- استخدام "التحقق من الأمان" لمراجعة حق الوصول إلى بياناتك

بمرور الوقت، ربما تكون قد منحت العديد من الأصدقاء وأفراد العائلة إمكانية الوصول إلى البيانات الموجودة على جهاز آيفون، قد تشارك موقعك بشكل دائم على سبيل المثال أو تشارك مجلدات الصور في تطبيق الصور. يمكن لميزة "فحص الأمان" الجديدة إجراء تدقيق للخصوصية بسرعة.

4- إبطال وصول الجميع إلى بيانات هاتفك

تحتوي لوحة معلومات فحص الأمان في آيفون أيضا على زر إعادة تعيين في حالات الطوارئ، ستلغي هذه الميزة أي صلاحيات سابقة للوصول إلى بياناتك. يمكنك تفعيل هذا الخيار في حال كنت تشك في أن سلامتك الشخصية في خطر من مطارد أو معتد، أو إذا كنت تعتقد أن هاتفك قد تم اختراقه.

5- منح الإذن للتطبيقات بالنسخ من الحافظة

في حال حاول أحد التطبيقات قراءة محتويات الحافظة -التي تحتوي على كل ما قمت بنسخه مؤخرا- سترى نافذة منبثقة تطلب منك منح هذا التطبيق إذنا لقراءة الحافظة. إذا رفضت الإذن، فلن يتمكن التطبيق من الوصول إلى الحافظة. ولا يمكنك منح إذن دائم للتطبيق، بل سيطلب الإذن في كل مرة يحاول فيها قراءة الحافظة.

6- تثبيت تحديثات الأمان تلقائيا

في العادة تكون التحديثات الأمنية هامة، ولا يتم طرحها إلا مع الإصدارات الحديثة والكبيرة التي كانت تستغرق وقتا لتنزيلها وتثبيتها.

بدءا من نظام التشغيل "آي أو إس 16″، أصبح بمقدور آبل إرسال تصحيحات أمان صغيرة من دون الاضطرار لانتظار تحديثات رئيسية تستغرق وقتا طويلا. سيتم تثبيت هذه التحديثات تلقائيا، لجعل هاتفك أكثر أمانا.

7- الحماية من المتسللين والتدخل الحكومي

ربما لا تكون ميزة "لوك داون مود" (Lockdown Mode) مهمة للكثيرين، لكن الصحفيين والنشطاء السياسيين وحتى بعض المسؤولين الحكوميين قد يكونون ممتنين لميزة "آي أو إس 16" الجديدة التي توفر الحماية من برامج التجسس والمتسللين الذين ترعاهم بعض الدول.

تمنح آبل المستخدمين خيار إيقاف تشغيل بعض ميزات الجهاز الأكثر استهدافا من قبل برامج التجسس العالمية مؤقتًا بضغطة زر واحدة (وإعادة تشغيل الجهاز)، لجعل التجسس واختراق الهاتف وسحب البيانات أكثر صعوبة.

8- مفاتيح المرور (PassKeys)

لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول لتطبيقاتهم أو مواقع الويب الخاصة بهم، وهذا يقلل من التعرض للخداع والاحتيال. في "آي أو إس 16″، يتم إعداد مفتاح المرور لموقع أو تطبيق معين ويتم تخزينه على الهاتف أو الحاسوب الشخصي الذي تستخدمه، من دون إتاحة إمكانية الوصول إليه إلا عن طريق بصمة الإصبع أو بصمة الوجه.

وبالتالي، أصبح بإمكانك تسجيل الدخول عن طريق البصمة بدلا من كلمه مرور، وتتم مزامنة مفاتيح المرور ونسخها احتياطيا، لاسترجاعها في حال قمت بشراء جهاز جديد فهي مخزنة في "آي كلود كي تشين" (iCloud keychain).