قد تحتاج أن تفكر مليا في الاستمرار بارتداء ساعة سامسونغ غالاكسي (Samsung Galaxy) الذكية القديمة طوال الليل، بعدما أفادت تقارير صحفية بأن معصم أحد المستخدمين تعرض للحرق بواسطة هذا النوع من الساعات أثناء نومه.

وإذا كانت أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية بمثابة أدوات مفيدة لمراقبة أهداف لياقتك؛ فإن العديد منها لديه ميزات مراقبة جودة النوم، لذلك تشجعك الشركات المصنعة على عدم إزالتها اثناء النوم إذا كنت ترغب في مراقبة هذا الجانب من صحتك أيضًا.

ولكن إذا كنت تستخدم ساعة ذكية من الطرازات القديمة من سامسونغ، مثل "غالكسي واتش أكتيف 2" (Galaxy Watch Active 2)، فإنك قد تحتاج إلى التفكير في الحصول على جهاز مختلف يمكن ارتداؤه أثناء النوم، بعد أن ادعى المستخدم ذا ماترز أوف سيلف (TheMattsterOfSelf) أن ساعته تسببت بحرق من الدرجة الثالثة لمعصمه أثناء نومه، بحسب صحيفة ديلي ميل (Dailymail).

وشارك المنشور -الذي أظهر إصابة الشخص بالحرق- المستخدم نفسه على منصة ريددت (Reddit) في قناة تسمى ويل ذات سكس (‘WellThatSucks)، وفق الصحيفة البريطانية.

Samsung Galaxy Watch user claims wearable BURNED their wrist when left on while they were sleeping https://t.co/43CvYm2ex3

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 20, 2022