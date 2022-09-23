أمرت هيئة محلفين أميركية أول أمس الأربعاء شبكة "ميتا" (Meta) بدفع 174.5 مليون دولار لانتهاكها براءات اختراع مرتبطة بخدمة البث الحي طورها أحد قدامى المحاربين في الجيش الأميركي سعيا لإصلاح أوجه القصور بالاتصالات في ساحة المعركة، وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت وثائق قانونية أن قضية رفعت في محكمة فدرالية في تكساس انتهت بقرار لهيئة المحلفين ينص على أن ميزات "البث الحي" على "فيسبوك" (Facebook) و"إنستغرام" (Instagram) تستخدم تكنولوجيا مسجلة ببراءة اختراع بواسطة شركة "فوكسر" (Voxer) التي شارك في تأسيسها توم كاتيس.

وقال متحدث باسم الشبكة العملاقة ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية "نعتقد أن الأدلة في المحاكمة أظهرت أن ميتا لم تنتهك براءات اختراع فوكسر".

وأضاف "نعتزم القيام بخطوات إضافية، بما يشمل استئناف الحكم".

وذكرت ملفات المحكمة أن -كاتيس الذي أعيد تجنيده في الجيش بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة وعمل رقيبَ اتصالات بالقوات الخاصة في أفغانستان- تعرضت وحدته القتالية لكمين، وشعر كاتيس أن أنظمة تنسيق التعزيزات وعمليات الإجلاء الطبي وغير ذلك "كانت غير مناسبة للاتصالات الحساسة للوقت مع مجموعات متعددة في بيئة شديدة الاضطراب".

وقال محاموه "بدأ كاتيس وفريقه في تطوير حلول اتصالات في عام 2006 لمعالجة أوجه القصور هذه"، و"مكّنت التقنيات الجديدة من نقل الاتصالات الصوتية والمرئية، مع فورية الاتصال المباشر والموثوقية والراحة التي تتيحها خدمات المراسلة إلى مرحلة جديدة".

وتواصلت فيسبوك مع شركة فوكسر التي تتخذ مقرها في سان فرانسيسكو، بشأن التعاون المحتمل بعد أن أطلقت تطبيق "والكي توكي" (Walkie Talkie) في عام 2011، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفق الوثائق القانونية.

وبدلا من ذلك، مضت فيسبوك في إطلاق خدمتيها للبث الحي "فيسبوك لايف" (Facebook Live) و"إنستغرام لايف" (Instagram Live)، بدمج تقنية "فوكسر" في الميزات، وفق الدعوى.