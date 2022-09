أصدرت شركة "آبل" (Apple) للتو هاتفيها الراقيين "آيفون 14 برو" (iPhone 14 Pro) و"برو ماكس" (Pro Max)، غير أن ذلك لم يمنع ظهور بعض الشكاوى حول عيب غريب في الكاميرا بحسب تقرير لموقع "سي إن بي سي" (CNBC).

فقد أبلغ بعض مستخدمي الهاتفين الجديدين من آبل -واللذين تبدأ أسعارهما من 999 دولارا و1099 دولارا على التوالي- عن مشكلات عند استخدام تطبيقات الكاميرا التابعة لجهات خارجية مثل "تيك توك" (TikTok) و"سناب شات" (Snapchat) و"إنستغرام" (Instagram).

وعانى بعض مستخدمي الهاتفين الجديدين من اهتزاز الكاميرا الخلفية، مما أدى إلى تشويش الصورة وسماع أصوات مزعجة.

وأقرت آبل بوجود المشكلة، وقال متحدث باسم الشركة "نحن على علم بالمشكلة، وسيتم إصدار إصلاح الأسبوع المقبل".

ونشر مستخدمو تويتر و"ريديت" (Reddit) مقاطع فيديو تظهر اهتزازا وطنينا في كاميرا "آيفون 14 برو"، وحمّل لوك مياني (أحد مستخدمي يوتيوب) مقطع فيديو على تويتر يوضح كيف تهتز كاميرا "آيفون 14 برو ماكس" الخاصة به عند استخدام سناب شات، مما تسبب في ظهور صورته بشكل مشوش، ويمكنك أيضا سماع صوت أزيز من كاميرا الهاتف في الفيديو.

So @DongleBookPro captured some real gems with the busted 14 Pro Max camera 😳 pic.twitter.com/9mgJ6ua3Un

— Luke Miani (@LukeMiani) September 18, 2022