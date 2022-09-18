شريحة تسمح لهواتف آيفون بالاتصال بالأقمار الصناعية

يحتوي طراز "آيفون 14" (iPhone 14) على شريحة "كوالكوم" (Qualcomm) يمكنها الاتصال بالأقمار الصناعية، ويشتمل أيضا على مكونات إضافية من شركة "آبل" (Apple) مصممة خصيصا ومستخدمة في الميزة الجديدة التي أضافتها الشركة إلى هاتفها الشهير، وذلك وفقا لتحليل أجرته "آي فكست" (iFixit) وبيان صادر عن "آبل".

وأصدرت آبل النسخة الجديدة من هاتف "آيفون 14" أول أمس الجمعة، ويحتوي على ميزة رئيسية جديدة تتمثل في قدرة الهاتف الجديد على الاتصال بالأقمار الصناعية، لإرسال رسائل الطوارئ عندما لا يكون هناك اتصال "واي فاي" (Wi Fi) أو اتصال خلوي (5G).

وقالت "آبل" -في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري- إن طراز "آيفون 14" يحتوي على مكونات جديدة تجعل خدمة رسائل الطوارئ ممكنة، وتخطط الشركة لتفعيل هذه المكونات مع تحديث البرنامج القادم في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ولم تذكر آبل تفاصيل عن المكونات الخاصة بالأقمار الصناعية، ولهذا فككت "آي فكست" -وهي شركة مقرها في ولاية كاليفورنيا تفكك أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة الإلكترونية لتقييم مدى سهولة إصلاحها- "آيفون 14 برو ماكس" (iPhone 14 Pro Max)، وكشفت عن شريحة "كوالكوم إكس 65" (Qualcomm X65).

وتوفر شريحة كوالكوم اتصالا مع شبكات الجيل الخامس للشبكات الخلوية، ولكنها أيضا قادرة على استخدام ما يسمى "باند إن 53" (Band N53)، وهو نطاق التردد الذي تستخدمه الأقمار الصناعية من شركة "غلوبال ستار" (Globalstar).

وأعلنت "غلوبال ستار" -في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري- عن صفقة تستحوذ بموجبها آبل على ما يصل إلى 85% من سعة شبكة الأقمار الصناعية لشركة "غلوبال ستار"، لتمكين ميزة مراسلة الطوارئ الجديدة من آبل.

من جهتها، كشفت شركة "آبل" أن هناك مكونات وبرامج خاصة إضافية في "آيفون 14" لميزة المراسلة الجديدة.

وذكرت الشركة في بيانها أن "آيفون 14 يتضمن مكونات تردد لاسلكي خاصة وبرمجيات جديدة صممتها آبل بالكامل، وتعمل على تمكين مراسلة الطوارئ عبر الأقمار الصناعية في آيفون 14 الجديد".