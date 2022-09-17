أكد خرق للأنظمة الداخلية لشركة "أوبر" (Uber)، أُبلغ عنه يوم الخميس، حاجة المستخدمين لمعرفة ما يمكنهم فعله لحماية أنفسهم إذا تعرضت الخدمة التي يستخدمونها لهجوم إلكتروني.

ونشرت وكالة "رويترز" (Reuters) تقريرا يوضح بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها إذا كنت تعتقد أنك وقعت فريسة لانتهاك شركة:

إعادة تعيين كلمة المرور

يمكن أن يساعد تغيير كلمة المرور في منع المتسلل من الوصول إلى معلومات مثل الاسم، والعنوان، ورقم الاتصال، وتفاصيل بطاقة الائتمان.

إذا تم حظر الوصول إلى حسابك، فابدأ عملية إعادة الضبط واختر كلمة مرور معقدة تتكون من رموز وأرقام، بالإضافة إلى أحرف كبيرة وصغيرة، وتجنب كلمات المرور المشابهة للكلمات القديمة.

تجميد بطاقة الائتمان

إذا كان هناك أي شك في أن معلومات بطاقة الائتمان ربما تم تسريبها في خرق للبيانات، فراقب درجة الائتمان الخاصة بك بحثًا عن أي تغييرات، وفكر في تجميد المدفوعات على بطاقات الائتمان لمنع المدفوعات غير المصرح بها.

قال ديفيد ليندير كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة (Contrast Security) "سأوقف أي بطاقات ائتمان أو حسابات مصرفية أو طرق دفع محفوظة أو مخزنة ربما استخدمتها داخل التطبيق… لأنه إذا كان هذا المخترق لا يزال داخل التطبيق الذي أستخدمه لهذه الشركة، فهو لا يزال يبحث عن بيانات".

تمكين المصادقة ذات العاملين

إذا كان التطبيق يسمح بمصادقة ثنائية، فاستخدمه. يقول خبراء الأمن إن استخدام التحقق المكون من خطوتين هو أحد أفضل الطرق لحماية الحساب، لأنه يجعل من الصعب على المتسلل الوصول إلى المعلومات الأساسية.

وتضيف المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان لعملية تسجيل الدخول، وتتطلب عادةً من المستخدم منح الإذن على جهاز ثانوي.

ابق على اطلاع

المعلومات هي المفتاح أثناء الهجمات الإلكترونية، ولذا من المهم أن تظل على اطلاع دائم بالتطورات لمتابعة أي إجراءات تخفيفية تقترحها الشركة، وأن تكون على دراية بما قد يكون قد انكشف في الاختراق.

ولأن الهجوم قد يؤدي إلى تعطيل قنوات الاتصال الأساسية مثل تطبيق المراسلة الداخلية أو البريد الإلكتروني، فيجب مراقبة موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن التحديثات.

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من التطبيق

يرسل موفرو التطبيقات تحديثات إلى برامجهم بانتظام لإزالة الثغرات الأمنية وزيادة فائدة البرنامج، لذا عليك مواكبة التحديثات للحصول على أفضل أمان.