لأول مرة، ظهرت الدراجة الهوائية التي يخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها العام المقبل في الولايات المتحدة بمعرض ديترويت للسيارات أمس الخميس، والتي شبهها الحضور بالدراجات التي ظهرت في سلسلة أفلام حرب النجوم، بحسب تقرير لوكالة "رويترز" (Reuters).

وصنعت دراجة "إكس تيرسمو" (XTURISMO) من قبل شركة "إيروينز تكنولوجيز" (AERWINS Technologies) اليابانية، ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 62 ميلا في الساعة (100 كيلومتر في الساعة).

وقال ثاد سزوت الرئيس المشارك لمعرض السيارات بعد إجراء اختبار طيران إنه "أمر رائع، هناك القليل من الخوف لكنني كنت متحمسا للغاية.. أشعر وكأنني طفل صغير".

وأوضح مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيروينز" (AERWINS) شوهي كوماتسو إن "الخطط جارية لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة عام 2023".

السعر ليس بسيطا

ويبلغ سعر الدراجة الطائرة المعروضة للبيع بالفعل في اليابان نحو 777 ألف دولار، ويأمل كوماتسو في خفض التكلفة إلى 50 ألف دولار لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت إيروينز أنها تتطلع إلى إدراجها في بورصة "ناسداك" (Nasdaq) عبر الاندماج مع شركة استحواذ خاصة تقدر قيمتها بـ600 مليون دولار.