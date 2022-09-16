تلقت 40 ألف بلاغ.. زوم تحل المشكلة التي منعت المستخدمين من حضور الاجتماعات

قالت منصة "زوم" (Zoom) لاتصالات الفيديو الحي، أمس الخميس، إنها حلّت المشكلة التي كانت تمنع المستخدمين من بدء الاجتماعات والانضمام إليها، بعد أن أبلغ أكثر من 40 ألف مستخدم عن مشكلات في منصة مؤتمرات الفيديو، حسب وكالة "رويترز" (Reuters).

وأظهر موقع "داون ديتكتر" (Downdetector.com)، وهو موقع ويب يتتبع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من مصادر مختلفة بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدم على نظامه الأساسي، أن 40 ألفا و377 مستخدما أبلغوا عن مشكلات. وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين.

وقالت "زوم" في صفحة الحالة الخاصة بها "سنواصل المراقبة وتقديم التحديثات كما حصلنا عليها".

وواجهت المنصة في وقت سابق من شهر يوليو/تموز الماضي بعض المشكلات المتعلقة بميزة الاتصال الهاتفي الخاصة بها.

فوفقا لموقع "داون ديتكتر" في ذلك الوقت، كان هناك ما يقرب من 10 آلاف حادثة أبلغ فيها الأشخاص عن مشكلات في منصة البث الصوتي.

وقالت زوم حينئذ على لوحة معلومات الحالة الخاصة بها إن ميزة الاتصال الهاتفي كانت تواجه أداء متدهورًا.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب من رويترز للتعليق.