أعلنت شركة آبل (Apple) مؤخرا عن الجيل الجديد من سماعات آيربودز (AirPods)، حاملة معها عدة تغييرات وتحسينات من مختلف النواحي، إذ تم تزويدها بشريحة "إتش2" (H2) الجديدة، مما جعلها جيلا ثانيا من سماعات آيربودز برو2 (AirPods Pro2) يتميز بعدة تحسينات عن الجيل السابق.

السعر وتاريخ النزول إلى الأسواق

سماعات آيربودز برو2 متاحة للطلب المسبق منذ التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري بسعر قدره 250 دولارا، وهو سعر نفسه للجيل الماضي عند صدوره، وستكون السماعات الجديدة متوفرة في الأسواق في 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

التصميم

لم يشهد تصميم سماعات آيربودز برو2 تغييرات واضحة على عكس تغييرات الأداء نحو الأفضل، فما زالت بشكلها المعهود ذي العصا والحبة، ولكن هذه المرة مع جلدة قابلة للتغيير بما يناسب الأذن.

ولكن حافظة السماعات تأتي بتصميم جديد مقاوم للتعرق والماء، كما أنها مزودة بمكبر صوت لتحديد مكان السماعات عن طريق إصدار ضجيج معين، ويترافق ذلك مع إمكانية تحديد مكان السماعات من خلال شريحة يو1 (U1).

الميزات الرئيسية في آيربودز برو2

مزودة بشريحة معالجة آبل "إتش2" الجديدة.

تحسين جودة ونقاء الصوت بفضل معرفات الصوت قليلة التشويش.

تحسين إلغاء الضجيج حيث أصبح ضعف أداء الجيل السابق.

مكبر صوت مضمن في حافظة السماعات للمساعدة في العثور عليها.

بطارية ذات عمر أطول ومدة استخدام تزيد عما هي عليه في الجيل الماضي.

التحكم من خلال اللمس والسحب إضافة إلى الضغط على حبة السماعات.

إمكانية الشحن من خلال شاحن ساعة آبل وشاحن "كيو آي" (Qi) اللاسلكي.

حبال السماعات (تباع منفصلة) أصبح من الممكن ربطها مع الحافظة أيضا.

جودة الصوت

قطعت آبل شوطا كبيرا في جودة صوت منتجاتها، إذ أضافت برامج تشغيل جديدة إلى آيربودز برو2 لتحسين الصوت وإلغاء الضوضاء؛ مما يضفي عليا طابعا مذهلا للغاية، متفوقة على الإصدارات السابقة.

سابقا، كان يمكنك سماع أصوات الأشخاص الذين يتحدثون إليك عندما تسمع الموسيقى أما مع آيربودز برو2 فهذا يعد مستحيلا.

نمط الشفافية التكيفية

تعد هذه الميزة من المميزات المهمة التي جاءت مع السماعات، فعند تفعيلها ستسمح بالأصوات الطبيعية الضرورية بالعبور فقط للأذن ولا تسمح للضجيج بالعبور، فيمكنك أن تسمع أي شخص يريد الحديث معك ولست مضطرا لنزع السماعات، سواء كنت في المكتب أو وسائل النقل أو صالات الألعاب، ومن جهة إيجابية أخرى تمكنك من سماع أي خطى أو مركبات قادمة من الخلف؛ مما يوفر بيئة اجتماعية آمنة.

خاصية إلغاء الضجيج

عند استخدام سماعات آيربودز برو2 في مكان صاخب أو وسط ضجيج ما، يلاحظ أن جودة الصوت تحافظ على مستوى جيد، وذلك بفضل خاصية إلغاء الضجيج الفعال.

أصوات عشوائية من الحياة اليومية مثل محركات السيارات وأصوات القطارات، والمحادثات بين الناس في الأماكن المكتظة سيتم إلغاؤها إلى حد ما بفضل هذه الميزة.

عمر البطارية

أحد أكبر التحسينات التي تلقتها سماعات آيربودز برو2 كانت على مدة الاستخدام، حيث يمكن استخدام السماعات لمدة تصل إلى 6 ساعات مع تفعيل إلغاء الضجيج الفعال و7 ساعات دون تفعيله، وذلك بفضل الشريحة الجديدة ذات الكفاءة العالية.

يمكن للحافظة شحن سماعات آيربودز برو2 لعدد 5 مرات كاملة، وبذلك نحصل على مدة استخدام تصل إلى 30 ساعة مع تفعيل إلغاء الضجيج بعد أن كانت المدة 24 ساعة سابقا.

مقارنة مع السماعات القديمة آير بودز3

تضمن سماعات آيربودز برو2 خاصية إلغاء الضجيج الفعال، وهي خاصية غير موجودة في السماعات السابقة آير بودز3.

حياة البطارية في سماعات آيربودز برو2 تتفوق على سابقاتها آير بودز3 بـ6 ساعات كاملة، وذلك بفضل شريحة "إتش2" ذات كفاءة الطاقة الأفضل من شريحة "إتش2" الموجودة في الجيل السابق.

كلا السماعتين لهما التصميم نفسه، ولكن آيربودز برو2 لها جلدة قابلة للتغيير بما يناسب الأذن للحفاظ على موضع ثابت ومنع سقوطها.

الحكم على السماعة الجديدة آيربودز برو2

بالنسبة لآراء الأشخاص الذين لديهم تجربة طويلة مع منتجات آبل فقد كانت آراؤهم متفاوتة؛ فالبعض كان متحمسا بالقيام بتجربة جديدة مع آيربودز برو2 والمميزات، خاصة ميزة الشفافية، وأن السماعات متوافقة مع الأذن وسعرها مناسب.

في حين كانت آراء أخرى سلبية، وانتقد مستخدمون التصميم، وصرح الأغلبية بأن السماعات لا تناسب آذانهم وأنها لا تختلف كثيرا عن الإصدارات السابقة.