أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (Twitter) عزمه إطلاق إمكانية تعديل التغريدات بعد نشرها، وذلك عقب سنوات من النقاش حول ما إذا كانت الميزة فكرة جيدة لمنصة معروفة بنشر المعلومات بسرعة.

ومن المقرر أن تكون ميزة تعديل التغريدات متاحة قريبا خلال الأسابيع المقبلة للمستخدمين الذين يدفعون 4.99 دولارات شهريا والمشتركين في خدمة "تويتر بلو" (Twitter Blue) بحسب بلومبيرغ.

وسيسمح تويتر للمستخدمين بإجراء تغييرات على تغريداتهم لمدة تصل إلى 30 دقيقة بعد نشرها، كما سيتمكن المستخدمون من النقر لرؤية الإصدارات السابقة من التغريدة.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button this is happening and you'll be okay — Twitter (@Twitter) September 1, 2022

تويتر قال في مدونة نشرت اليوم الخميس إن التغريدات المعدلة يتم اختبارها داخليا، وإن الميزة ستتوسع لتشمل المشتركين في الخدمات المدفوعة في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول الجاري، وسيتمكن المستخدمون خارج مجموعة الاختبار أيضا من مشاهدة التغريدات المعدلة على المنصة.

وكان الموقع أعلن في أبريل/نيسان 2022 أنه كان يختبر ميزة تعديل التغريدات لمدة عام، وأنه سيكون متاحا لمشتركي "تويتر بلو" في غضون أشهر.

وجاء الإعلان في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه تويتر أنها ستضيف إيلون ماسك إلى مجلس إدارتها، وبعد أن أجرى استطلاعا لمتابعيه حول ما إذا كانوا يرغبون في زر تعديل على المنصة، عندها أكد تويتر أن ميزة التعديل قيد العمل، وأكدت الشركة وقتها أنها لم تحصل على الفكرة من الاستطلاع الذي أجراه ماسك.

وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص كانوا دعوا تويتر منذ سنوات لإضافة زر تعديل -الذي يعرضه المنافسون مثل فيسبوك وإنستغرام- فقد أثار آخرون مخاوف بشأن الآثار المحتملة لمثل هذه الميزة.

وتساءل خبراء السلامة: ماذا لو انتشرت تغريدة غير ضارة فيروسية ثم تم تعديلها لتشمل تحرشا أو معلومات خاطئة، مما يزيد وصول تغريدة لم تكن لتنتشر لولا ذلك؟

وبالعودة إلى مدونة تويتر فقد أشارت الشبكة الاجتماعية إلى أن الاختبار سيتيح تعديل التغريدات "عدة مرات" لمدة تصل إلى 30 دقيقة بعد نشرها لأول مرة.

وستظهر التغريدات المعدلة مصحوبة برمز وتسمية وطابع زمني لتوضيح أنه تم تعديلها، ويمكن للمستخدمين النقر للوصول إلى "سجل التعديل" للتغريدة لمشاهدة الإصدارات السابقة.