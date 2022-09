أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (Twitter) عزمه إطلاق إمكانية تعديل التغريدات بعد نشرها، وذلك عقب سنوات من النقاش حول ما إذا كانت الميزة فكرة جيدة لمنصة معروفة بنشر المعلومات بسرعة.

ومن المقرر أن تكون ميزة تعديل التغريدات متاحة قريبا خلال الأسابيع المقبلة للمستخدمين الذين يدفعون 4.99 دولارات شهريا والمشتركين في خدمة "تويتر بلو" (Twitter Blue) بحسب بلومبيرغ.

وسيسمح تويتر للمستخدمين بإجراء تغييرات على تغريداتهم لمدة تصل إلى 30 دقيقة بعد نشرها، كما سيتمكن المستخدمون من النقر لرؤية الإصدارات السابقة من التغريدة.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022