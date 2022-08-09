يترك العديد من مالكي حواسيب ماك أجهزتهم موصولة بالكهرباء في معظم الأوقات، أو يدعونها في وضع "سطح المكتب" باستمرار.

وبشكل عام، فكلتا العمليتين آمنتان، لكنهما قد تؤثران على أداء الجهاز، وقد تكون لهما بعض النتائج السيئة.

فمع مرور الوقت قد تؤدي العمليتان المذكورتان إلى التباطؤ في الأداء، ومن المستحسن عموما إعادة تشغيل جهاز ماك بوك، لأن بعض البرامج يمكن أن يكون لها تسرب في الذاكرة يؤدي إلى مشاكل.

يمكن أيضا أن تتسلل أخطاء لذاكرة الوصول العشوائي المسماة "أخطاء البت الأحادية" عندما لا يعاد تشغيل جهازك، وتحدث نسبة كبيرة من هذه الأخطاء عندما تتراكم البتات المفردة عن طريق الإشعاع المؤين من المصادر الكهربائية مع مرور الوقت. وتعمل إعادة التشغيل بشكل عام على التخفيف من هذه المشكلات.

أضرار ترك الحاسوب موصولا بالكهرباء

المواد التي تصنع منها البطاريات هي مواد كيميائية تستهلك بمرور الوقت، ويمكن أن تؤدي عوامل مثل عدد دورات الشحن والحرارة إلى تدهور فعالية البطارية، وقد يؤدي ترك جهاز "ماك بوك" متصلا ومشحونا بنسبة 100% باستمرار إلى تقليل سعة الشحن أو استنزاف البطارية على المدى الطويل.

من المستحسن أن تحافظ على شحن بطارية جهازك بنسبة 100% لفترة طويلة جدا، خصوصا إذا قمت بتشغيل تطبيقات عالية الجودة مثل تطبيقات الرسوم البيانية والألعاب أو تطبيقات كثيفة الاستخدام لوحدة المعالجة المركزية.

وهنا تأتي أهمية ميزة تحسين كفاءة شحن البطارية (Optimize Battery Charging) التي توفرها الشركة المصنعة لماك بوك (شركة آبل). وهي الآلية، التي تقوم بتأخير الشحن إلى حدود 80% عندما يكون الجهاز الخاص بك متصلا باستمرار.

وتقوم هذه الميزة برصد عاداتك في تشغيل الجهاز وتتوقف عن الشحن عندما لا يكون ذلك ضروريا، وتعرف متى تقوم بفصل جهاز "ماك بوك" الخاص بك وتوقيت دورة الشحن لإبقائها عند 80% وعندما تحتاج إلى شحنها بنسبة 100% ستقوم بتفعيل الخيار تلقائيا.

ولا توجد طريقة للتحكم المباشر في ميزة تحسين كفاءة شحن البطارية غير مفتاح التشغيل والإيقاف.

وتوصي آبل أيضا بالتحديث المستمر للبرامج، وفصل الأجهزة عن الكهرباء في حال عدم استخدامها، وضبط إعدادات حفظ الطاقة (Energy Saver) لزيادة أداء البطارية إلى أقصى حد.