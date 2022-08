ماسك يتحدى رئيس تويتر في "مناظرة عامة" بشأن عدد الروبوتات على المنصة

بعد يومين فقط من اتهام الشركة بالاحتيال، تحدّى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" (Twitter) باراغ أغراوال لمناظرة عامة حول النسبة المئوية للروبوتات على منصة تويتر.

وقال ماسك في تغريدة رصدتها رويترز "فليثبت للجمهور أن منصة تويتر لديها أقل من 5% من المستخدمين المزيفين أو البريد العشوائي".

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.

Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users!

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022