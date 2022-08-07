هكذا يمكنك تحديث خرائط ملاحة السيارة قبل الرحلات الطويلة

أكدت مجلة السيارات الألمانية "أوتو موتور أوند شبورت" ضرورة تحديث الخرائط الخاصة بأنظمة الملاحة قبل الانطلاق في الرحلات الصيفية بالسيارات، بخاصة إذا كانت هذه الخرائط موجودة في السيارة منذ سنوات.

وعادة ما يكون لدى السيارات الحديثة اتصال بالإنترنت يوفر تنزيل تحديثات الخرائط وتثبيتها تلقائيا، وإذا لم يعرف قائد السيارة طريقة تحديث خرائط الملاحة بسيارته فيمكنه الرجوع إلى دليل السيارة أو الاستفسار من الوكيل أو الموزع.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن السيارة إذا كانت أقدم من 10 سنوات، فإن تحديث الخرائط بنظام الملاحة يكون عن طريق أسطوانات "الدي في دي" (DVD)، إذ يشتري سائق السيارة الأسطوانات الجديدة من الموزع بشرط أن تكون تحديثات الخرائط متوفرة لنظام الملاحة المعني.

بطاقة "إس دي" أو وحدة "يو إس بي"

وعند استعمال بطاقة الذاكرة "إس دي" (SD) أو وحدات الذاكرة الفلاشية "يو إس بي" (USB) فإنه يمكن التعرف على مواضع تركيب هذه البطاقات من دليل التشغيل، وغالبا ما تكون هذه الفتحات موجودة في صندوق "التابلوه" أو في "الكونسول" الأوسط، ولدى إدخال بطاقة الذاكرة "إس دي"، فينبغي إخراجها من أجل تخزين الخرائط المحدثة، وبطبيعة الحال يجب على المستخدم إجراء نسخة احتياطية من ملف الخرائط القديمة قبل تحديثها.

وفي الخطوة التالية يجب تهيئة بطاقة الذاكرة أو وحدة الذاكرة الفلاشية وفقا لتعليمات الشركة المنتجة للسيارة، وإلا فلن يتمكن نظام الملاحة من الوصول إلى ملف الخرائط الجديد لاحقا، ولا يسري ذلك على حالة شراء وحدة ذاكرة فلاشية "يو إس بي" بها خرائط جديدة من موزع السيارات.

تحديث الخرائط

وعادة ما يتمكن قائد السيارة من تنزيل أحدث الخرائط من موقع الويب الخاص بالشركات المنتجة للسيارات، ولكن يتعين على المرء تحديد "موديل" السيارة وسنة الصنع، وفي معظم الأحيان يتطلب الأمر إنشاء حساب مستخدم.

وتتوفر تحديثات الخرائط مجانا لبعض الموديلات من "فورد" (Ford)، و"هيونداي" (Hyundai)، و"سكودا" (Skoda)، و"فولكس فاغن" (Volksvagen)، وهناك خيارات الاشتراكات أو إمكانية التحديث حسب المتطلبات الفردية، وقد يستغرق تنزيل ملف الخرائط بضع ساعات حسب درجة التحميل على "السيرفر" (الخادم) وحجم الملف، ولذلك يتعين على قائد السيارة مراعاة تحديثات الخرائط قبل السفر بوقت كافٍ.

وعادة ما يكون تنزيل تحديثات الخرائط في "ملف مضغوط" (zip)، يجب فكّ ضغطه، وبعد ذلك يجب نقل ملف الخرائط الجديد على وسيط تخزين تمت تهيئته حديثا، ثم إدخال بطاقة الذاكرة في فتحة التركيب في السيارة أو توصيل وحدة الذاكرة الفلاشية في المنفذ الخاص بها، فيؤدي ذلك إلى تشغيل نظام الملاحة الذي يتعرف على الخرائط الجديدة ويقوم بإعدادها أو يقوم بإجراءات حسب التعليمات.