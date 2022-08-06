تعتزم شركة آبل (Apple) إطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الجوالة "آي أو إس 16" ونظام التشغيل "ماك أو إس فنتورا" (Ventura) لحواسيب الماك خلال فصل الخريف المقبل.

وظيفة كونتيوتي كاميرا (Continuity Camera)

وأشارت الشركة الأميركية إلى إطلاق وظيفة "كونتيوتي كاميرا" الجديدة، التي تتيح إمكانية استعمال كاميرا الهاتف الذكي آيفون ككاميرا ويب مع حواسيب الماك.

ولاستعمال هذه الوظيفة الجديدة أعلنت آبل عن توافر حامل صغير يمكن استعماله لتثبيت الهاتف الذكي آيفون على حافة الشاشة بحواسيب الماك، ويتم تشغيل الوظيفة "كونتيوتي كاميرا" الجديدة في الكثير من التطبيقات، فإذا قام المستخدم ببدء محادثة فيديو بتطبيق "فيس تايم" (Face time) على الهاتف الذكي آيفون، فإنه يمكنه مواصلة دردشة الفيديو هذه دون انقطاع على حاسوب الماك.

ولا تقتصر مزايا "كونتيوتي كاميرا" الجديدة على الجودة الفائقة لكاميرا الهاتف الذكي أثناء إجراء مؤتمرات الفيديو فحسب، بل يمكن استعمال الكثير من الوظائف الإضافية المثيرة للاهتمام مع الكاميرات المختلفة، فمثلا يمكن استعمال العدسة واسعة الزاوية للغاية لإظهار وجه المستخدم أو المكتب من منظور عين الطائر في الوقت نفسه.

وتظهر أهمية ميزة "عرض المكتب" عندما يرغب المستخدم عرض رسومات أثناء دردشة الفيديو، علاوة على أنها تكون مناسبة لتسجيل مقاطع الفيديو.

ومن ضمن المزايا الأخرى لاستعمال كاميرا الهاتف الذكي آيفون ككاميرا ويب إمكانية استعمال وضع المتابعة ووضع البورتيريه وكذلك التأثير المعروف باسم ضوء الأستوديو، والذي يعمل على إضاءة وجه المستخدم وتعتيم الخلفية.

هواتف أندرويد

وبالنسبة للهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل غوغل أندرويد، فإنها لا تشتمل على أي وضع لاستعمال الهاتف الذكي ككاميرا ويب، علاوة على عدم وجود أي خطط في هذا الاتجاه مستقبلا، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن نظام غوغل أندرويد لا يتوافر منه حاليا إصدار مخصص للحواسيب.

ولكن هذا السبب بالطبع لم يمنع المطورين من تصميم حلول جديدة، حيث قامت شركة "ديف 47 آبس" "Dev47Apps" بتطوير تطبيق "درويدكام" (Droidcam)، والذي يتيح إمكانية استعمال كاميرا الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي المزود بنظام غوغل أندرويد ككاميرا ويب مع الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز ولينوكس.

ويشترط هذا التطبيق توافر 3 اشتراطات تقنية؛ أولها أن يعمل الجهاز الجوال المزود بنظام أندرويد، والذي سيتم استعماله ككاميرا ويب، على نفس الشبكة اللاسلكية المتصل بها جهاز حاسوب محمول أو الحاسوب المكتبي، والثاني يكمن في ضرورة تثبيت تطبيق "درويدكام" على الجهاز الجوال.

ويتمثل الشرط الثالث في ضرورة تثبيت برنامج درويدكام على الحاسوب، الذي يشتمل على التجهيزات التقنية المطلوبة لإنشاء الصوت والصورة، حتى يتم استعمال كاميرا الهاتف الذكي المزود بنظام غوغل أندرويد مع برامج دردشة الفيديو مثل زوم (Zoom) وسكايب (Skype) وويبكس (Webex) وتيمز (Teams) وغيرها.

ويمكن للمستخدم تنزيل البرنامج المخصص للحواسيب من موقع الويب الخاص بالشركة المطورة، بالإضافة إلى الاطلاع على قائمة من الاستفسارات والإجابات لحل أي مشكلة محتملة.