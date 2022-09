"تويتر سيركل".. ميزة جديدة لتحديد من يرى التغريدات محل خلاف بين المغردين

أثار إعلان تويتر عن طرح ميزة "سيركل" (Circle) -التي تسمح بتحديد أشخاص معينين لمشاهدة التغريدات- تفاعلات واسعة عبر المنصات، حيث تصدر وسم "تويتر سيركل" (Twitter Circle) المنصات العالمية، وناقش المغردون فائدة الميزة الجديدة وأهميتها.

وتسمح الميزة لجميع مستخدميها بانتقاء مجموعة من الأشخاص لقراءة تغريدات لهم، مثل الميزة المتوفرة في إنستغرام "الأصدقاء المقربون" (Close Friends).

وأعلنت تويتر عبر حسابها على المنصة أمس الثلاثاء أن ميزة "سيركل" أصبحت متاحة للجميع بعد شهور من اختبارها بشكل محدود.

وكتبت المنصة في تغريدة لها "نقدم للجميع "تويتر سيركل"، لأنه في بعض الأحيان لا تكون تغريداتك مناسبة للجميع، أضف ما يصل إلى 150 شخصا واستخدمها".

giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone

add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5

— Twitter (@Twitter) August 30, 2022