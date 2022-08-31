"تويتر سيركل".. ميزة جديدة لتحديد من يرى التغريدات محل خلاف بين المغردين

أثار إعلان تويتر عن طرح ميزة "سيركل" (Circle) -التي تسمح بتحديد أشخاص معينين لمشاهدة التغريدات- تفاعلات واسعة عبر المنصات، حيث تصدر وسم "تويتر سيركل" (Twitter Circle) المنصات العالمية، وناقش المغردون فائدة الميزة الجديدة وأهميتها.

وتسمح الميزة لجميع مستخدميها بانتقاء مجموعة من الأشخاص لقراءة تغريدات لهم، مثل الميزة المتوفرة في إنستغرام "الأصدقاء المقربون" (Close Friends).

وأعلنت تويتر عبر حسابها على المنصة أمس الثلاثاء أن ميزة "سيركل" أصبحت متاحة للجميع بعد شهور من اختبارها بشكل محدود.

وكتبت المنصة في تغريدة لها "نقدم للجميع "تويتر سيركل"، لأنه في بعض الأحيان لا تكون تغريداتك مناسبة للجميع، أضف ما يصل إلى 150 شخصا واستخدمها".

giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5 — Twitter (@Twitter) August 30, 2022

وتعتمد الميزة على إضافة عدد من الأشخاص يصل إلى 150 فردا داخل السيركل، وتوجيه التغريدات بحيث لا تظهر إلا لهذا العدد، ويمكن اختيار أي تغريدة ترغب في مشاركتها مع دائرتك الخاصة أو مع الجميع.

وأثارت الخاصية اهتمام مستخدمي المنصة، حيث كان الكثيرون ينتظرون وصول الميزة إلى حساباتهم لتجربتها منذ أعلنت تويتر عن تجربتها منذ عدة أشهر.

آراء متباينة حول "سيركل"

وعلق مغردون بأن الميزة الجديدة ستتيح المزيد من الحرية للتصريح بآراء لا يمكن التصريح بها أمام المتابعين جميعهم، لكن اختيار الأشخاص داخل الدائرة سيسمح بذلك.

واعتبر متابعون أن الخاصية ستساعد على تكوين مجموعات تتشارك الاهتمامات ذاتها، وهو ما يمكن أن يثري النقاشات أو يسمح بتواصل أعمق وأفضل.

من جانب آخر، تعرضت الميزة لانتقادات كبيرة، حيث اعتبرها البعض تحول المنصة إلى مجموعات منعزلة، وهو ما يعارض فكرة التواصل الاجتماعي من الأصل.

وعلق الكاتب أحمد فرحات في تغريدة له "فكرة السيركل تضرب فكرة مواقع التواصل من أساسها، بقاء الناس في جزر منعزلة على موقع مفتوح فكرة مش سليمة، ولو أرادت مجموعة الحديث وحدهم يمكنهم استخدام مجموعة واتساب أو عبر رسائل تويتر، لذلك الموضوع عجيب ولن أفكر في استخدامه".

فكرة الـ Circles دي بتضرب فكرة مواقع التواصل من أساسها، ان الناس تبقى جزر منعزلة على موقع مفتوح فكرة مش سليمة، وكدة كدة لو مجموعة عايزين يتكلموا لوحدهم بيعملوا جروب واتس آب أو DM، فهو الموضوع عجيب بالنسبالي ومش هفكر استخدمه. — Ahmed Farahat (@AFarahat_Writer) August 30, 2022

وقال مدونون إن الميزة لا تقدم أي إضافة، ولن تمثل أي أهمية للمستخدمين، حيث تتيح تويتر ميزة الحسابات المغلقة والتي تقدم الخدمة ذاتها.

وعلقت الكاتبة كريستين شاشينغر في تغريدة لها "تويتر سيركل" محاولة أخرى لنسخ فيسبوك (يتيح فيسبوك خاصية الأصدقاء المحددين منذ زمن)، وهو ما يلغي ميزة تويتر الفريدة".

"Sometimes your tweets aren't for everyone"

OMG the whole POINT of #Twitter is they are for everyone.#TwitterCircle another attempt to copy Facebook while killing their unique selling proposition. Don't worry Musk does not need to kill @Twitter

They will do it to themselves. https://t.co/hXqkcShYCY — Kristine Schachinger (@schachin) August 30, 2022

واستنكر مغردون اعتبار أن الميزة الجديدة ستوفر المزيد من الخصوصية، حيث لا يمكن توفير هذا الأمر ما دام المحتوى متوفرا على الإنترنت، ويمكن تسريب التغريدات من داخل الدوائر بكل سهولة.

وتسعى تويتر لإضافة الكثير من الخواص والمميزات الجديدة إلى منصتها كل فترة.