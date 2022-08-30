تعرف "سلسلة الكتل" (Blockchain) بأنها عبارة عن قاعدة بيانات موزعة مشتركة بين أجهزة الشبكة الحاسوبية، حيث يسمى كل جهاز بـ"عقدة" (Node) وتخزن المعلومات بشكل موزع على أكثر من "عقدة" في الوقت نفسه.

ظهرت "سلسلة الكتل" عام 1991 بغرض منع التلاعب بالطوابع الزمنية، وفي عام 1998 استخدمت لأول مرة في نظام المدفوعات الرقمية، كما ظهرت أول عملة رقمية مرتبطة بـ "سلسلة الكتل" عام 2009 كبداية لتأثير هذه التقنية في كافة المجالات التكنولوجية.

تعرف "سلسلة الكتل" أيضا بتقنية "السجل الموزع" حيث تحفظ في هذا السجل بيانات التداولات الرقمية حسب تسلسلها الزمني مع عدم إمكانية التلاعب فيها أو حذفها من قبل أي طرف.

كيف تعمل "سلسلة الكتل"؟

يتم عمل "سلسلة الكتل" بتكامل أدوار 3 عناصر وهي المفاتيح المشفرة، وشبكة "الند للند" (P2P) والسجل الرقمي.

ولتوضيح كيفية عمل هذه العناصر يجب أن نعرف أن كل "عقدة" تحتوي على مفتاحين مشفرين أحدهما عام والثاني خاص، ومن خلال هذين المفتاحين يكون لكل عقدة توقيع رقمي خاص بها.

كل عمليات التحويل المنفذة توقّع رقميا من خلال المصادقة عليها عبر شبكة الند للند من قبل عدة "عقد"، وبعد المصادقة على هذه العملية يتم تخزينها في "السجل الرقمي".

يحتفظ "السجل الرقمي" بتاريخ كافة عمليات التحويل كما يتيح للجميع الاطلاع عليها، والأمر المميز هنا أن السجل لا يعطي القدرة لتعديل المعلومات المخزنة أو تخريبها لأي جهة تستعرضها.

بكلمات أخرى إن "السجل الرقمي" هو كافة "العقد" المتصلة مع بعضها عن طريق الشبكة، وتخزن فيها معلومات التداولات التي تجري بين الأفراد وتحفظ بأمان.

أنواع "سلاسل الكتل"

1- شبكات "سلسلة الكتل" العامة:

وهي الشبكات التي نشأت منها العملات الرقمية المختلفة، والتي لعبت دورا مهما في انتشار تقنية "السجل الرقمي الموزع"، كما تساعد هذه الشبكات في حل مشاكل معينة مثل عيوب الأمن والمركزية، وبوجود "السجل الرقمي" توزع البيانات عبر شبكة "الند للند" بدلاً من تخزينها في مكان واحد، وتستخدم خوارزمية جماعية للتحقق من أصل المعلومات.

2- شبكات "سلسلة الكتل" الخاصة:

ويعمل هذا النوع من سلاسل الكتل على شبكات مغلقة ويعمل بشكل جيد في خدمة الأعمال والمؤسسات الخاصة، ويمكن للشركات استخدام "سلسلة الكتل" الخاصة هذه لتعديل إجراءات الوصول للمعلومات وطرق المصادقة الأفضل على المعلومات وبارامترات الشبكة فضلاً عن بعض خيارات الأمن المهمة.

3- شبكات "سلسلة الكتل" ذات الأذونات:

وتعرف أيضا بـ"سلسلة الكتل" الهجينة، وهي شبكات "سلاسل كتل" تسمح بوصول مميز لبعض الأفراد المخولين بذلك، يجمع هذا النوع من الشبكات بين مزايا النوعين العام والخاص وتؤمن بنية أفضل عند تحديد من يمكنه المشاركة في الشبكة وفي أي تحويلات.

4- "سلاسل الكتل" الاتحادية:

شبيهة إلى حد ما بـ"سلاسل الكتل" ذات الأذونات وتحتوي على مكونات كل من الشبكات العامة والخاصة، إلا أنه يمكن أن تدار من خلال شبكة اتحادية واحدة من قبل عدة جهات أو مؤسسات.

على الرغم من تعقيد إنشاء هذه الشبكات فإنها توفر أمانا أفضل إضافة إلى أن "سلاسل الكتل" الاتحادية مثلى لتعاون عدة مؤسسات.

اللامركزية هي العنوان

تتميز "سلسلة الكتل" بخاصية "اللامركزية"، أي إن المعلومات لا تخزن في موقع واحد ما يجعلها عرضة للضياع بسبب الاختراق أو غير ذلك، إنما توزع على أكثر من جهاز أو "عقدة" متصلة بالشبكة الحاسوبية لضمان عدم تأثر عمليات التحويل في حال واجه أحد الأجهزة مشكلة.

وتتم مطابقة المعلومات الواردة من قبل عدة "عقد" لضمان التأكد من صحة التحويلات فضلاً عن دقتها، وبهذا تضمن "سلسلة الكتل" أمان وسلامة التحويلات التي تجري من خلالها وتتيح تخزين كافة أنواع المعلومات الحساسة الأخرى.

بعض استخدامات "سلسلة الكتل "

1-التداولات والتحويلات المالية

الاستخدام الأكثر شيوعا لـ"سلسلة الكتل" هو عمليات التداول والتحويلات المالية، وقد انتشر بشكل واسع هذا الاستخدام نظرا للسهولة والضمانة التي قدمتها طبيعة "سلسلة الكتل" في المعاملات المالية، فأول عملة رقمية مرتبطة بـ"سلسلة الكتل" ظهرت عام 2009 وهي "البيتكوين" (Bitcoin).

ثم تلاها ظهور عدة مشاريع مشابهة أشهرها "الإيثيريوم" (Ethereum). كما قامت شركة "آي بي إم" (IBM) الشهيرة بتطوير منصة بنكية على أساس "سلسلة الكتل" وتعاقدت معها عدة بنوك كبيرة، وبذلك لم يقتصر استخدام "سلسلة الكتل" على العملات الرقمية فقط بل امتد ليشمل العملات التقليدية أيضا.

2-السفر

امتد استخدام "سلسلة الكتل" إلى مجال السفر في عدة نواحٍ مهمة أولها تتبع الأمتعة، وذلك خلال الرحلات المتتالية إلى نفس الوجهة حرصا على عدم ضياع أو اختلاط الأمتعة، كما تستخدم "سلسلة الكتل" في التعرف على الركاب المسافرين لتوفير الوقت والمجهود البشري في تلك العملية.

3-الأمن الرقمي

تستخدم الشركات الكبرى في مجال الأمن الرقمي تقنية "سلسلة الكتل" لتحسين نتائج جهودها في هذا المجال، حيث تتيح هذه التقنية الاحتفاظ بالمعلومات الحساسة والمهمة بأمان دون الخوف من ضياعها أو تعرضها للتخريب، وذلك بالاستفادة من مزايا الأمان والموثوقية التي تعتبر من طبيعة تقنية "سلسلة الكتل"، كما يمكن الاستغناء عن استخدام كلمات المرور خاصة الضعيفة منها وشائعة الاستخدام وذلك لحماية المستخدمين من التعرض للاختراق عن طريقها، فكما ذكرنا سابقا يمكن أن تتم المصادقة من خلال المفاتيح الرقمية العامة والخاصة المخصصة لكل جهاز.

مزايا وعيوب "سلسلة الكتل"

كأي نوع من أنواع التكنولوجيا، فإن "سلسلة الكتلة" تتمتع بالعديد من المزايا والعيوب التي يجب النظر بها…

المزايا

أحد أهم الميزات الرئيسية لـ"سلسلة الكتل" يكمن في مستوى الأمان العالي الذي توفره، وهذا يعني أنه يمكنها حماية وتأمين البيانات الحساسة والمعاملات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أنها مناسبة لكل شخص يبحث عن معاملات سريعة ومريحة، لأن المعاملات لا تستغرق سوى بضع دقائق فقط حتى تتم بينما تستغرق الطرق الأخرى عدة أيام لإكمالها، كما لا يوجد تدخل من طرف ثالث لإنجاز المعاملات كالبنوك مثلاً أو المؤسسات المالية والمنظمات الحكومية، وهذا ما ينظر له العديد من المستخدمين على أنه ميزة حقيقية.

العيوب

يستخدم التشفير -المبنية عليه "سلسلة الكتل"- نوعين من مفاتيح التشفير عام وخاص، وحسب ما ورد فهناك بعض مشاكل مع المفاتيح الخاصة، فإذا فقد المستخدم مفتاحه الخاص فقد وقع في ورطة كبيرة يصعب الخروج منها، وهذا أحد عيوب "سلسلة الكتل".

بالإضافة لمشكلة أخرى هي "قيود التوسع" حيث إن عدد المعاملات يكون محدودا، وهكذا قد يستغرق الأمر عدة ساعات لإنهاء معاملات متعددة ومهام أخرى، وقد يكون من الصعب تغيير أو إضافة معلومات بعد تسجيلها، ولعل أخطر العيوب في "سلسلة الكتل" هو استخدامها في أنشطة غير مشروعة حيث يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في الإنترنت المظلم والإنترنت العميق مما يسبب مخاطر غير مرغوب بها.

حلّت تقنية "سلسلة الكتل" الكثير من المشاكل وأوجدت أخرى، ومن المحتمل أن تظهر حلول جديدة تماما للمشاكل التي تواجه المستخدمين، وسيتم ظهور نظام مصرفي جديد بتغيرات جديدة معتمد على العالم الرقمي الذي بدأنا العيش فيه.

والسؤال الذي يطرحه الجميع هل ستتغلب تكنولوجيا "سلسلة الكتل" على التحديات التقنية وتجد لنفسها مكانا في البيئة الرقمية الحالية، وهل سيتم إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل الحالية واعتماد "سلسلة الكتل" بشكل رسمي على نطاق واسع؟