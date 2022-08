غرد مؤسس موقع تويتر (Twitter) والرئيس التنفيذي السابق له جاك دورسي يوم الخميس إنه يأسف لتحول منصة التواصل الاجتماعي إلى شركة، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز(Reuters).

وقال دورسي "أكبر مشكلة وأكبر أسفي أن تويتر أصبحت شركة". وجاء تصريح دورسي ردا على سؤال عما إذا كان موقع تويتر قد تحول بالطريقة التي تصورها في البداية.

وعندما سئل عن الهيكل التنظيمي الذي يرغب في أن يعمل تويتر في ظله، قال دورسي إنه يجب أن يكون "بروتوكولًا"، وإن تويتر لا ينبغي أن يكون مملوكا لدولة أو شركة أخرى.

The biggest issue and my biggest regret is that it became a company.

