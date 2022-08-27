غرد مؤسس موقع تويتر (Twitter) والرئيس التنفيذي السابق له جاك دورسي يوم الخميس إنه يأسف لتحول منصة التواصل الاجتماعي إلى شركة، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز(Reuters).

وقال دورسي "أكبر مشكلة وأكبر أسفي أن تويتر أصبحت شركة". وجاء تصريح دورسي ردا على سؤال عما إذا كان موقع تويتر قد تحول بالطريقة التي تصورها في البداية.

وعندما سئل عن الهيكل التنظيمي الذي يرغب في أن يعمل تويتر في ظله، قال دورسي إنه يجب أن يكون "بروتوكولًا"، وإن تويتر لا ينبغي أن يكون مملوكا لدولة أو شركة أخرى.

The biggest issue and my biggest regret is that it became a company. — jack (@jack) August 25, 2022

ومعنى أن يتحول تويتر إلى بروتوكول، أن يصبح إلى حد كبير مثل البريد الإلكتروني، الذي لا يتحكم فيه كيان مركزي واحد، ويمكن للأشخاص الذين يستخدمون موفري بريد إلكتروني مختلفين التواصل مع بعضهم البعض.

ومن المتوقع أن يتلقى دورسي 978 مليون دولار إذا تم الاتفاق مع الملياردير إيلون ماسك على شراء موقع تويتر.

ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد ماسك لمحاولته التخلي عن عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء تويتر.

واتهم مسؤول تنفيذي سابق تويتر بتضليل المنظمين الفدراليين بشأن إجراءاتها الأمنية للحماية من المتسللين وحسابات البريد العشوائي.