إن كنت تبحث عن حاسوب محمول (لابتوب) من أجل الجامعة أو الدراسة عبر الإنترنت، فعليك بقراءة هذا المقال لمساعدتك في اختيار الجهاز المناسب لك من بين عدة خيارات من الحواسيب الجيدة، مع عرض ميزات كل منها.

معايير اختيار أفضل أجهزة الحاسوب المحمول لطلاب الجامعة

أصبح الحاسوب المحمول أحد الأشياء الضرورية في الحياة، وخصوصا إذا كنت طالبا جامعيا فأنت تحتاجه للقيام بالمشاريع المطلوبة منك.

بالإضافة إلى ذلك، كثير من الطلاب يدرسون ويعملون لجني المال باستخدام الحاسوب، لذلك نلاحظ سعي الشركات باستمرار لتصنيع المزيد من الأجهزة وزيادة ميزاتها التي تغطي الأهداف المتنوعة لاستخدامه.

متوسط أسعار أجهزة الحاسوب المحمول ذات المواصفات الممتازة تتراوح بين 400 إلى1500 دولار، لكن -بالنسبة لطالب جامعي- امتلاك حاسوب محمول بمواصفات متطورة جدا به مواصفات تلبي مشاريع الجامعة ليس كافيا.

فعلى سبيل المثال، جهاز بمعالج "إنتل كور آي 3" (intel core i3) من الجيل الخامس وما فوق وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 غيغابايت أو أكثر سيكون جيدا، بينما في حال استخدام برامج التصميم والبرمجة سيكون من الأفضل رفع جودة النظام وسعة الذاكرة.

ويجب عليك الانتباه إلى وزن الحاسوب المحمول، فهناك أجهزة خفيفة مزودة بشرائح "إنتل كور آي 3" أو "آي 5" ذات جودة ممتازة وشاشات بحجم 10 بوصات، لكنها تكلف حوالي 1110 دولارات، وهذا المبلغ يعد باهظا بالنسبة للبعض، لذلك توجد حواسيب أيضا بمواصفات جيدة جدا تكلف أقل، لكن من الممكن أن تكون ثقيلة الوزن وتمتلك معالجا أقدم.

علاوة على ذلك، تقوم الشركات في الآونة الأخيرة بتصنيع أجهزة من دون مقبس لوضع السماعات. ففي حال كنت تستخدم سماعات رأس توصل على مقبس في الحاسوب المحمول، أو لا تملك سماعات لاسلكية فعليك الابتعاد عن بعض الأجهزة، مثل "إكس بي إس 13 بلس" (XPS 13 PLUS) الجديد التابع لشركة "ديل" (Dell).

أفضل أجهزة الحاسوب المحمول لطلاب الجامعة

سنتطرق في هذه الفقرة إلى التعرف على أنواع أجهزة الحاسوب المحمولة مع ميزات كل منها:

جهاز "ماك بوك إم 1" (MacBook M1) من "آبل" (Apple)

تعد سلسلة حواسيب "ماك بوك إم 1" من أفضل الحواسيب المحمولة لطلاب الجامعة، وهي أجهزة خارقة بمواصفات وجودة فائقة من الصعب التغلب عليها من الشركات المنافسة.

مواصفات جهاز "ماك بوك إير إم 1" (MacBook Air M1)

يمتلك "إم 1" وحدة معالجة مركزية مع ذاكرة وصول عشوائية التخزين بسعة: 512 غيغابايت و1 تيرابايت و2 تيرابايت.

كما يتوفر على شاشة من نوع "ليكويد راتينا" (Liquid Retina) بمقاس 13.6 بوصة مثبت عليها كاميرا بجودة 1010 بيكسلات.

ويأتي الجهاز مع منفذ "ماغ سيف" (MagSafe) حيث يمّكنك من الشحن والتوصيل بمنفذي "يو إس بي- سي" (USB-C).

وعمر بطارية الجهاز جيدة، ومحاط بهيكل من الألومنيوم النحيف، كما يدعم تطبيقات "آيفون" (iPhone) و"آيباد" (iPad) مع مكبرات صوت رائعة ولوحة مفاتيح "ماجيك كيبورد" (Magic Keyboard).

جهاز "ديل إكس بي إس 13 بلس" (Dell XPS 13 PLUS)

وهو من أفضل الحواسيب المحمولة لطلاب الجامعة، وينصح به لمن لا يرغب في جهاز ماك بوك.

مواصفات الجهاز

وحدة المعالجة المركزية بعدة سعات من "إنتل كور آي 3″ (intel core i3) و"إنتل كور آي 5″ (intel core i5) و"إنتل كور آي 7" (intel core i7) من الجيل 11، مع وحدة المعالجة الرسومية "إنتل آيرس إكس إيه" (intel Iris Xe)، وذاكرة وصول عشوائية 8 إلى 16 غيغابايت.

أما سعة التخزين، فتتوفر بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت 2 تيرابايت.

للجهاز شاشة "أوليد" (OLED) ذات حواف نحيفة وشكل جميل، مع لوحة مفاتيح واسعة ومريحة للكتابة بتصميم عصري. ولكن مشكلته أنه ليس به مقبس لسماعة الرأس، فهو يعتمد على استخدام السماعات اللاسلكية.

جهاز "كروم بوك لينوفو فليكس 5" (5 ChromeBook Lenovo Flex)

رغم أن "كروم بوك لينوفو فليكس 5" لا يملك مواصفات ذات جودة عالية، فإنه جيد من أجل القيام بالواجبات بواسطة التطبيقات المعتمدة على المتصفح.

مواصفات الجهاز

بطارية ذات عمر يصل إلى 10 ساعات، وشاشة لمس بمقاس 10 بوصات، ويعمل بمعالج "إنتل كور آي 3" (IntelCorei3).

ويمتلك الجهاز ذاكرة تخزين عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين سعتها 64 غيغابايت.

كما يدعم كروم بوك تطبيقات "أندرويد" (Android). ويملك منفذ "يو إس بي- إيه" (USB-A)ومنفذي "يو إس بي -سي" (USB-C).

جهاز "إتش بي بافيليون إيرو 13" (13 HP Pavilion Aero)

يعد جهاز إتش بي بافيليون إيرو 13 ممتازا لذوي الميزانية المحدودة.

مواصفات الجهاز

يحتوي الجهاز على لوحة مفاتيح واسعة ومريحة للاستخدام اليومي، وشاشة "فائقة الوضوح" (Full HD) ذات حواف رفيعة، ويعمل بمعالج "إيه إم دي رايزن 5000" (AMD Ryzen 5000)، ويمكن العمل عليه لساعات طويلة خلال اليوم. كما يملك الكثير من المنافذ.

جهاز "رازر بلايد 15" (15 Razer Blade)

يمكن للحاسوب المحمول أن يكون متعدد الاستخدام للجامعة والعمل وللألعاب أيضا، فلا بأس بالقليل من الرفاهية خلال فترات الدراسة والعمل، ويعد جهاز "رازر بلايد" مناسبا للألعاب؛ فهو يملك مواصفات تؤهله لذلك من حيث سرعة استجابة الشاشة وصفات المعالج وغيرها.

مواصفات الجهاز

الجهاز بمعالج "إنتل كور آي 7" (IntelCorei7)، مع شاشة بحجم 5 بوصات ذات جودة ودقة عالية ومتنوعة، هناك عدة طرازات بداية من "4 كيه" (4K) إلى "فل إتش دي" (FullHD) وبتردد 144 هيرتزا، وشاشة رسومات يمكن اختيارها من 3 طرازات من "نيفيديا" (Nvidia)، "آر تي إكس 3060" (RTX3060) أو "آر تي إكس 3070" (RTX3070) أو "آر تي إكس 3080" (RTX3080). مع بطارية بقدرة 10 وات تدوم لوقت طويل، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 غيغابايت.

جهاز "مايكروسوفت سيرفيس برو 8" (8 Microsoft Surface Pro)

وبالنسبة للذين يحتاجون أن يكون الحاسوب المحمول قابلا للتحول إلى جهاز لوحي، فإن أفضل خيار لديهم يتمثل في جهاز "مايكروسوفت سيرفيس برو 8"، مقارنة بالأجهزة الأخرى الشبيهة فهذا الجهاز أقل سماكة وأخف وزنا.

مواصفات الجهاز

يعمل الجهاز بمعالج من نوع "إنتل كور آي 5″ و"آي 7" و"آي 8″، مع وحدة المعالجة الرسومية من نوع "إنتل آيريس إكس إي غرافيكس" (Intel Iris Xe Graphics) وسعة تخزين تبدأ من 256 غيغابايت وشاشة بقياس 10 بوصات وكاميرا بجودة 1080 بكسل.

وقدرة بطارية الجهاز 50 واط، وبه سماعات مع مكبري صوت ستيريو تدعم تقنية "دولبي آتومز" (Dolby Atmos) ولوحة مفاتيح ملحقة ذات جودة عالية، وملحق مع الجهاز أيضا قلم "سيرفيس سلم 2" (2 Surface Slime Pen).