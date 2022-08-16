لا تحتاج إلى آلة ضخمة لمسح المستندات ضوئيًا وتوقيعها، ويمكنك استخدام جهاز آيفون أو آيباد لهذا الغرض وفي أقل من دقيقة، ويمكنك تحويل مستنداتك هذه إلى "ملف بي دي إف" (PDF) وإرساله حيث تريد.

تطبيق "آبل نوتس" (Apple Notes)، الموجود على آيفون وآيباد يتيح لك هذه الخاصية، ويمكن أن يسهل عليك ملء استمارات زيارة الطبيب، أو توقيع عقد إيجار، أو إرسال أي مستندات غير ذلك.

واستخدام وظيفة المسح الضوئي يجعل المستند يبدو بصورة واضحة، كما يمكنك مسحه بالألوان أو بالأبيض والأسود، والتوقيع الإلكتروني عليه، إضافة إلى إمكانية دمج عدة صفحات في ملف واحد.

كيفية مسح مستند ضوئيًا على جهاز آيفون أو آيباد

قبل البدء، من الأفضل وضع المستند على خلفية متباينة مع لون المستند وشكله، بحيث يسهل على آيفون أو آيباد التمييز بين المستند والخلفية. على سبيل المثال، إذا كانت قطعة ورق بيضاء، امسحها ضوئيا على طاولة خشبية داكنة.

افتح تطبيق "آبل نوتس" وانقر فوق رمز الورق والقلم في الزاوية اليمنى السفلية لإنشاء مستند جديد.

اضغط على أيقونة الكاميرا وانقر فوق رمز مسح المستندات.

ضع المستند تحت عدسة كاميرا آيفون أو آيباد؛ سيظهر مربع مظلل باللون البرتقالي فوق محيط المستند وسيتم إجراء المسح الضوئي تلقائيًّا. يمكنك أيضًا الضغط على زر الغالق أو أحد أزرار الصوت لالتقاط الصورة إذا لم يتم مسحها ضوئيًّا على الفور.

يمكنك النقر فوق كل زاوية من زوايا مربع المسح وسحبه لمحاذاته بحيث يتم التقاط المستند فقط وليس الخلفية.

إذا كنت تقوم بمسح ملف "بي دي إف" متعدد الصفحات، فيمكنك الاستمرار في مسح صفحة تلو الأخرى وسيجمعها التطبيق في ملف واحد.

اضغط على حفظ بمجرد الانتهاء من التقاط المسح الضوئي.

لإعادة تسمية المستند، اضغط على اسم الملف في أعلى منطقة المسح.

خطوات إضافية لتعديل المستندات بعد مسحها