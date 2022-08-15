ينتشر استعمال موصل "يو إس بي سي" (USB-C) حاليا مع الأجهزة المحمولة، إذ يتم الاعتماد عليه لشحن الهواتف الذكية. وتعتمد سرعة الشحن على قدرة وحدة الإمداد بالطاقة الكهربائية أو الشاحن، والتي يتم احتسابها بوحدة "واط".

وإلى جانب وظيفة الشحن، تتمتع موصلات "يو إس بي سي" بالعديد من المزايا الأخرى، إذ يمكن استعمالها لنقل البيانات، لذلك يتعين التحقق من نوعيتها وقدرتها، إذا كان المستخدم يهتم كثيرا بسرعة نقل البيانات.

موصلات "يو إس بي سي" منخفضة التكلفة تنقل البيانات ببطء، وتعمل بسرعة تصل إلى 5 أو 10 غيغابايتات في الثانية، وعند شراء موصل "يو إس بي سي" بتكلفة أعلى، فإن معدل نقل البيانات قد يصل من الناحية النظرية إلى 20 غيغابايتا في الثانية.

موصلات "يو إس بي سي" التي تنقل البيانات بشكل جيد، تتميز بوجود رقم 5 أو 10 أو 20 "جي بي بي إس" (Gpbs) مكتوبا عليها، ومع ذلك فإن البيانات المدونة على هذه الموصلات ليست موحدة ولا يمكن الاعتماد عليها لوحدها.

يمكن التحقق من معدل نقل البيانات، الذي يمكن الوصول إليه، من الأجهزة المتصلة بموصلات "يو إس بي سي"، ولذلك يتعين على المستخدم في حالة الشك تجريبها قبل الشراء.

رغم أن أسعارها قد تكون غالية بالمقارنة مع غيرها، فإن موصلات "يو إس بي-4" (USB-4) تعد الأحدث وتتيح من الناحية النظرية إمكانية نقل البيانات بسرعة تصل 40 غيغابايتا في الثانية وتوصيل الطاقة والشحن بقدرة تبلغ 100 واط.

ويكفي هذا النطاق الترددي لتوصيل شاشة فائقة الوضوح أو وحدة إرساء "يو إس بي-سي" بحاسوب محمول مع توصيل العديد من الأجهزة، ويتوافق منفذ "يو إس بي-4" مع العديد من منافذ البيانات والشاشات الأخرى مثل "ديسبلاي بورت" (Displayport) أو "ثندربولت" (Thunderbolt).