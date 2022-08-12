ماسك طلب أسماءهم من المحكمة.. ما علاقة موظفي تويتر بالحسابات الوهمية؟

يطالب الفريق القانوني للملياردير الأميركي إيلون ماسك شركة تويتر (Twitter) بتسليم أسماء الموظفين المسؤولين عن حساب النسبة المئوية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تدار حساباتهم عن طريق "البوت" (bot) وحسابات البريد الوهمية (spam accounts)، وفقًا لتقرير نشرته رويترز.

و"بوتات الإنترنت" -التي تعرف أيضا باسم روبوتات الويب أو روبوتات الشبكة العالمية- برامج تقوم بعمل مهام تلقائية على الإنترنت، وقد تكون هذه المهام بسيطة أو مركبة، وقد تكون متكررة، وهي أعلى مما يمكن أن يقوم به الإنسان وحده.

وأصبحت حسابات البوتات والبريد الوهمي على تويتر قضية مركزية في الصراع القانوني بشأن إذا كان يجب على الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) إيلون ماسك إكمال عملية استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

وقال ماسك الشهر الماضي إنه أنهى الصفقة لأن تويتر حجبت معلومات عن هذه الحسابات. ورفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد ماسك لإتمام الصفقة، وقالت إن القضية ليس لها تأثير على الاتفاقية مع ماسك.

وتعمل تويتر وماسك على جمع المعلومات الخاصة بالدعوى القضائية التي من المقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر/تشرين الأول القادم في ديلاوير. وأصدر كلا الجانبين مذكرات استدعاء للبنوك والمستشارين في سعيهم لجمع الأدلة.

وتتضمن العملية أيضًا الاتفاق على "أمناء" أو أشخاص يتحكمون في المعلومات ذات الصلة.

وقال المصدر إن المحامين الخاصين بماسك طلبوا من القاضي الذي يشرف على القضية -في رسالة رفعت مختومة الثلاثاء الماضي- إجبار تويتر على تسليم أسماء الموظفين حتى يتمكن فريق الدفاع من استجوابهم.

ورفضت تويتر ومحامي ماسك التعليق، وقالت تويتر سابقًا إنها تعاونت في مشاركة المعلومات ذات الصلة مع ماسك لإتمام الصفقة.