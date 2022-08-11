أطلقت شركة "سامسونغ" (Samsung) مؤتمرها السنوي تحت عنوان "أنباكيد" (unpacked)، وطرحت خلاله مجموعة من أحدث منتجاتها الذكية.

غلاكسي زد فولد 4 (Galaxy Z Fold 4)

ومن أبرز المنتجات التي أعلنت عنها الشركة الكورية الجنوبية، ضمن مؤتمرها، الجيل الرابع الأحدث من هاتفها القابل للطي "غلاكسي زد فولد 4" (Galaxy Z Fold 4).

وقالت سامسونغ إن الهاتف الجديد القابل للطي والمنتجات الجديدة جميعها مصنعة من خامات بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 100%.

وتطرح سامسونغ هاتف "زد فولد 4" الجديد القابل للطي، بمجموعة تغييرات طفيفة عن إصداره السابق "زد فولد 3" (Z Fold 3) الذي طرح العام الماضي.

وسيطرح الهاتف بتصميم أنحف، مما سيساعده على احتواء المزيد من المنافذ.

وتقول سامسونغ إن المفصل الذي يتحكم في عملية الطي في الهاتف الجديد -المعاد تصميمه- يأتي ضمن هذا الإصدار بدرجة متانة أعلى.

كما أن الشاشة الداخلية بهذا الإصدار أقوى بنسبة 45% من الشاشات القابلة للطي في الإصدار السابق، حيث إن الشاشة الخارجية للهاتف باتت أعرض قليلاً مع الحفاظ على الحجم نفسه 6.2 بوصات، أما الشاشة الداخلية فحجمها لم يتغير، ولكن سامسونغ صغرت حجم الحواف الجانبية حتى يبدو شكل الهاتف أفضل.

وأصبح الإصدار الحالي من الهاتف أخف وزنا بعد استغناء سامسونغ عن الطبقة السفلى الحديدية من ضمن طبقات شاشة الهاتف، التي كانت تطرح في الإصدار السابق منه.

وتأتي كاميرا هاتف سامسونغ فولد الجديد بالمواصفات نفسها التي كانت في الإصدار السابق، مع تحسين قدراتها للتصوير الليلي، ومنحها إمكانية استغلال إحدى الشاشات لتتبع عملية تقريب الصورة أثناء استغلال خاصية التقريب.

والترقية الأبرز في نظام تشغيل "سامسونغ زد فولد 4" الجديد، تشمل أسلوب عرض "ون يو آي 4.0" (OneUI 4.0) المعاد تصميمه بشكل أفضل للتطبيقات، بحيث يسمح باصطفاف التطبيقات أسفل الشاشة.

هذه الترقية في عرض التطبيقات مستوحاة من نظام "أندرويد 12 إل" (Android 12L) للأجهزة اللوحية، ولم يسبق توافرها في الهواتف من قبل.

شهد المؤتمر كذلك إعلان التعاون مع "إنستغرام" (Instagram) لدعم التطبيق لأبعاد الهواتف الجديدة وكذلك تحول الواجهة عند تغيير وضعية الهاتف وتفاعل التطبيق مع الأمر. كما أعلن عن تعاون آخر بين سامسونغ و"غوغل" (Google) لدعم تطبيقات أكثر للأجهزة القابلة للطي.

والتصميم الجديد لعرض التطبيقات في الهاتف يسهل من سحبها من جانب إلى جانب، من الشاشة أو العكس.

وستطرح سامسونغ هاتفها القابل للطي الجديد بسعر يبدأ من 1800 دولار.

ملخص المواصفات التقنية

شاشة خارجية "أوليد" (OLED) بحجم 6.2 بوصات، ودقة 2316×904 بيكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

شاشة داخلية قابلة للطي من نوع "أوليد" بحجم 7.6 بوصات، ودقة 2176× 1812 بيكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

رقاقة "سنابدراغون 8+ جين 1" (Snapdragon 8+ Gen 1).

ذاكرة عشوائية 12 غيغابايت.

ذاكرة تخزينية 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

كاميرا خلفية ثلاثية: كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابيكسل + كاميرا "تيليفوتو 3 إكس" (Telephoto 3x) بدقة 10 ميغابيكسل وكاميرا "ألترا وايد" (Ultra Wide) بدقة 12 ميغابيكسل.

بطارية بسعة 4400 ميللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

دعم قلم سامسونغ الذكي "إس بن" (S Pen) (وهو يباع بسعر منفصل).

مقاومة الماء حسب معايير "آي بي إكس 8" (IPX8).

إصدار جديد من زد فلب 4 (Z Flip 4)

وضمن الأجهزة الجديدة التي أعلنت عنها سامسونغ، الجيل الرابع من هاتف "زد فلب" (Z Flip 4)، الذي يختلف عن هاتف "زد فلب 3" كونه مزودا بشاشة واحدة قابلة للطي.

ويتمثل الجديد الذي أضافته سامسونغ في هاتف "زد فلب" لهذا العام في مفصلاته التي تطرح بشكل أكثر قوة، وفي تصميمه الأكثر نحافة.

واحتفظ الهاتف "زد فلب 4" بمواصفات كاميرا إصداره السابق التي تأتي بدقة 12 ميغابيكسل، مع تحسين قدرات التصوير في الوضع الليلي.

وأتاحت سامسونغ عبر وضعية الطي لهاتف "زد فلب 4" ظهور تطبيقات إضافية على الشاشة في أثناء الطي، بما في ذلك ظهور خانة المحادثات النصية على واحدة من طرفي الشاشة، وعلى الطرف الآخر يمكن استخدام تطبيقات والقيام بنشاطات أخرى في الوقت نفسه.

وتطرح سامسونغ هاتف "زد فلب 4" في إصداره الجديد ببطارية أكبر حجما، في استجابة لطلبات المطورين، بعد رصد نفاد بطارية الإصدار السابق سريعا.

ويتوفر هاتف سامسونغ "زد فلب 4" بسعر رسمي يبدأ من 999 دولارا، وهو السعر الافتتاحي نفسه الذي طرح به إصداره السابق.

ملخص المواصفات التقنية

شاشة خارجية أوليد بحجم 6.7 بوصات، ودقة 2640×1080 بيكسل.

شاشة داخلية قابلة للطي من نوع أوليد بحجم 1.9 بوصة، ودقة 512×260 بيكسل.

رقاقة "سنابدراغون 8+ جين 1".

ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت، ذاكرة تخزينية 128غيغابايت 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت.

كاميرا خلفية مزدوجة: 12 ميغابيكسل + 12 ميغابيكسل ألترا وايد.

بطارية بسعة 4400 ميللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

دعم قلم سامسونغ الذكي "إس بن" (وهو يباع بسعر منفصل).

مقاومة الماء حسب معايير "آي بي إكس 8".

سماعات غلاكسي بدز 2 برو (Galaxy Buds 2 Pro)

وأعلنت شركة سامسونغ أيضا عن "سماعات غلاكسي بدز 2 برو" الجديدة في مؤتمرها السنوي الذي قدمت خلاله حزمة من أحدث المنتجات.

والسماعة الجديدة، وفق ما كشفت عنه سامسونغ، تأتي بالكثير من التغييرات التي تمنح المستخدمين مزيدا من الراحة في أثناء استعمالها.

وسماعة "غلاكسي بدز 2 برو" تطرحها سامسونغ أصغر حجما بنسبة 15% من الإصدار الأقدم، مع إعادة تصميم لفتحات السماعة لتوفير تدفق هواء أفضل.

وأضافت سامسونغ زجاجا أماميا أكبر بمرتين لمنع الضوضاء الخارجية، كما عدلت من التصميم الخارجي لضمان عدم دورانه.

وتطرح سامسونغ سماعات "بدز 2 برو" بصوت يتمتع بدقة 24 بت فائقة، للحصول على صوت أكثر نقاء من الإصدارات السابقة للسماعات.

كما حسنت سامسونغ من تقنية إلغاء الضوضاء، مع نطاق موسع للبث الصوتي يصل إلى 3 ديسيبلات إضافية، لتقليل الضوضاء مقارنة بالإصدار السابق.

وستحجب السماعات الجديدة من سامسونغ المزيد من الأصوات عالية التردد أيضًا عن الأذن، وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن أنه -في وقت لاحق من هذا العام- ستتم إضافة تقنية صوت "إل إي" (LE) لالتقاط صوت بزاوية 360 درجة من البيئة المحيطة كنوع من التحسينات المستقبلية.

وتطرح سامسونغ سماعاتها الجديدة غلاكسي "بدز 2 برو" ضمن أحدث منتجاتها لعام 2022 بسعر 229 دولارا.

إصداران جديدان من ساعات غلاكسي واتش 5 (Galaxy Watch 5)

وضمن مؤتمرها السنوي للكشف عن أحدث منتجاتها لعام 2022، أعلنت شركة سامسونغ الإصدارات الجديدة من ساعتها الذكية "غلاكسي واتش" (Galaxy Watch).

وبدأت الشركة بالإصدار الأقل، وهو ساعة سامسونغ الجديدة "غلاكسي واتش 5" (Galaxy Watch 5) التي تشتمل على قدرات صحية جديدة، من ضمنها مراقبة حرارة الجسم، برصدها لمؤشرات شبه دقيقة.

وساعة سامسونغ الجديدة تطرح بزجاج كريستال ياقوتي أكثر مقاومة للخدوش بنسبة 60% من الزجاج المستخدم في إصدارها السابق.

وأعادت سامسونغ أيضًا تشكيل المنحنى الموجود على الزجاج الخلفي الذي يغطي المستشعرات، بحيث يلمس المزيد منه معصم المستخدم، مما يؤدي إلى تحسين عملية استخدام الساعة.

وذكرت سامسونغ أن ساعتها الجديدة "غلاكسي واتش 5" ستتوفر بسعر يبدأ من 279 دولارا.

غلاكسي واتش 5 برو (Galaxy Watch 5 Pro)

كما قدمت الشركة الكورية الجنوبية في مؤتمرها النسخة الأعلى من ساعتها الذكية "غلاكسي واتش 5 برو".

وهذه النسخة الأعلى من ساعة سامسونغ تطرح بقدرات رياضية مميزة تشمل تحسين برامج التمرينات الرياضية، وعمر بطارية كافيا للاستمرار لفترة أطول، حيث أضافت سامسونغ لهذا الإصدار الأعلى من الساعة بطارية بسعة 590 مللي أمبير، أي ضعف سعة بطارية الساعة بالإصدار الأصغر التي تتاح بمقاس 40 مم.

وساعة سامسونغ المتقدمة "غلاكسي واتش 5 برو" لا تناسب أصحاب المعصم الصغير كونها تطرح بمقاس ضخم، 45 ملم.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية أن الإصدار الأعلى في طراز ساعتها الذكية يطرح بسعر يبدأ من 449 دولارا.