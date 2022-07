خبراء أمنيون يكتشفون ثغرة في سيارات هوندا تسمح بفتحها وتشغيلها عن بعد

نشر الباحث الأمني ​​الذي يدعى "كيفن 2600" (Kevin2600) تقريرا تقنيا ومقاطع فيديو حول ثغرة أمنية يدعي أنها تسمح لأي شخص يملك جهازا بسيطا بفتح سيارات هوندا.

وذكر تقرير لموقع "مذر بورد" (Motherboard) أن "كيفن 2600" يعمل في شركة "ستار في لاب" (Star-V Lab) للأمن السيبراني، وأطلق على الهجوم اسم "رولنغ بي دبليو إن" (RollingPWN).

ووفق "كيفن 2600" فإن الثغرة الأمنية "تسمح لأي شخص بفتح باب السيارة بسهولة أو حتى تشغيل محرك السيارة من مسافة بعيدة" وشرح نقطة ضعف تسمح لشخص ما باستخدام راديو محدد بواسطة برامج مثل "هاك آر إف" (HackRF) بالتقاط الرمز الذي يستخدمه مالك السيارة لفتح السيارة، وأشار إلى أن استهداف السيارة يمكن أن يتم من مسافة 30 مترا.

وأوضح "كيفن 2600" وزملاؤه، في مقاطع الفيديو، كيف يتم فتح طرز مختلفة من سيارات هوندا بجهاز متصل بحاسوب محمول.

Ladies and gentlemen, it is my honor to presenting you the Rolling-Pwn attack research on Honda Keyfob system. (https://t.co/UqJEJofxtr) pic.twitter.com/3ZccqfJrUa

— Kevin2600 (@Kevin2600) July 7, 2022