تكنولوجيا|العالم

تقنية المناطيد الحديثة أحدث سلاح أميركي ضد روسيا والصين

A Raytheon Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netted Sensor System (JLENS) aerostat is pictured on the White Sands Missile Range, New Mexico, in this February 22, 2012 photo obtained on February 1, 2013. A pair of the bulbous, helium-filled "aerostats" - each more than three quarters the length of a football field at 243 feet (74 meters) are to be added to a high-tech shield designed to protect the Washington DC area from air attack. REUTERS/John Hamilton/DVIDS/Handout (UNITED STATES- - Tags: MILITARY TRANSPORT) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
المناطيد سهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة (رويترز)
8/7/2022

تستثمر الولايات المتحدة في الطائرات المطاطية أو المناطيد على ارتفاعات عالية والتي يمكنها إجراء المراقبة من ارتفاعات قد تصل إلى 90 ألف قدم.

وذكر تقرير لموقع "بوليتيكو" (Politico) أن الطائرات المطاطية ستضاف إلى شبكة المراقبة الواسعة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ويمكن أن تستخدم لتعقب الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

طويلة الأمد ومرنة ومتعددة الأوجه

يقول توم كاراكو، الزميل الأول في برنامج الأمن الدولي ومدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الإستراتيجية والدراسات الدولية -لموقع بوليتيكو- إن البنتاغون يستثمر بكثافة في المناطيد التي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من المهام.

في العامين الماضيين، استثمرت الولايات المتحدة حوالي 3.8 ملايين دولار في مشاريع المناطيد، وتخطط لإنفاق مبلغ ضخم قدره 27.1 مليونا السنة المالية 2023.

وتستخدم المناطيد من قبل البنتاغون بهدف جمع البيانات ونقل المعلومات إلى الطائرات. وتأمل الولايات المتحدة أن تساعد المناطيد في تعقب وردع الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي تطورها الصين وروسيا.

وعاد كاراكو ليقول إن تلك المناطيد "يمكن أن تحمل منصات التقنية، سواء كانت للاتصالات أو نقل البيانات، أو برامج تتبع التهديدات الجوية والصاروخية".

مدعومة من الطاقة الشمسية المتجددة

يتم إنتاج البالونات المتخصصة بواسطة رافان إيروستار (Raven Aerostar) وهي أحد أقسام مجمع رافان الصناعي (Raven Industries) ومجهزة بوحدة تحكم في الطيران ويتم تشغيلها بواسطة بطاريات تعمل بالطاقة الشمسية مما يجعلها صديقة للبيئة وتدوم طويلا.

وفي الوقت نفسه، فإن حزمة الإلكترونيات الحمولة على متن المناطيد مسؤولة عن سلامة الطيران والملاحة والاتصالات. وتدعم المناطيد أيضا بخوارزمية خاصة للتعلم الآلي تتنبأ باتجاهات الرياح وتدمج بيانات المستشعر الواردة بالوقت الفعلي.

المناطيد سهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة، حيث تقدر تكلفة تطويرها وتشغيلها بمئات الآلاف من الدولارات مقارنة بالملايين المطلوبة للطائرات أو الأقمار الصناعية الأخرى.

ولا تعتبر المناطيد تقنية جديدة، فقد جربت وكالة ناسا والشركات الخاصة، وحتى الجيش الأميركي، استخدامها في الماضي لأنها توفر العديد من المزايا مقابل جزء بسيط من تكلفة الطائرات الأخرى.

المصدر : مواقع إلكترونية