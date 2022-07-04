ظهرت تقارير تقول إن ساعة آبل الجيل الثامن (Apple Watch Series 8) القادمة ستأتي مع مستشعر لدرجة حرارة الجسم يمكنه معرفة ما إذا كنت تعاني من الحمى، وفقًا لتقرير صادر من بلومبيرغ (Bloomberg).

وبدلاً من إعطاء المستخدم قراءة دقيقة عندما يطلبها، يعتقد أن الساعة ستكون قادرة على اكتشاف ارتفاع في درجة حرارة الجسم، لتشجعك على التحدث إلى الطبيب أو استخدام مقياس حرارة.

يقول تقرير بلومبيرغ إن مستشعر درجة حرارة الجسم لا يزال يتعين عليه اجتياز الاختبار الداخلي، وإذا حدث ذلك، فمن المتوقع أن تدمج آبل الميزة في ساعتها القادمة من الجيل الثامن، بالإضافة إلى الساعة الذكية الخاصة بالرياضيين.

وتنتشر الشائعات حول جهاز استشعار درجة حرارة الجسم الجديد منذ أكثر من عام حتى الآن. وظهرت لأول مرة في يونيو/حزيران 2021.

ويعتقد محلل آبل الشهير منغ- شي كيو أيضا أن المستشعر سيظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

وتشير تقارير سابقة من وال ستريت جورنال (The Wall Street Journal) إلى أنه يمكن أيضًا استخدام مستشعر درجة حرارة الجسم لتحديد الوقت الذي تزداد فيه احتمالية حدوث الإخصاب، أو التنبؤ بموعد الحمل.

وأشار تقرير بلومبيرغ فقط إلى اكتشاف الحمى في أحدث تقرير له، لذلك لا يزال من غير الواضح كيف أو ما إذا كانت تخطط آبل لإضافة إمكانات تتبع دورة الإخصاب.

وبصرف النظر عن مستشعر درجة حرارة الجسم، يقول غورمان إن أي تغييرات أخرى على ساعات آبل الجديدة "ستكون على الأرجح طفيفة"، كما يلمح إلى إمكانية تحسين العرض في الطرز المتطورة.

وتوقع التقرير أن المعالج سيريس 8 (Series 8) سيكون له مستوى الأداء نفسه مثل شرائح إس7 (S7) وإس 6 (S6) السابقة، لذلك من المحتمل ألا نشهد ترقية حتى عام 2023.

وفيما يتعلق بميزات تتبع الصحة على الأجهزة القادمة الأخرى، يقول التقرير إن "طرازا جديدا من أير بودز برو (AirPods Pro) -الذي يشاع أنه يركز على اللياقة البدنية- من المحتمل ألا يصل هذا العام".