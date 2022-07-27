ربما تكون قد سمعت الكثير عن البرمجة ومدى أهمية أن يبدأ الأطفال في تعلمها في سن مبكرة، فاليوم أصبحت الأجهزة الإلكترونية جزءًا من حياتنا، ليس فقط الحاسوب المحمول أو المكتبي الذي قد يكون لديك في منزلك أو على مكتبك في العمل، ولكن أصبح يمكنك التحكم في كل من هاتفك والميكروويف وسيارتك بواسطة أجهزة الحاسوب، وتحتاج هذه الأجهزة إلى تعليمات لما يجب عليها فعله، وتتضمن البرمجة كتابة تلك التعليمات.

وإذا اكتشف الأطفال حب البرمجة، فسيكون لديهم مساحة لصنع الأشياء التي يريدون بناءها، مثل كتابة البرامج وبناء المشاريع التي يجدونها مفيدة أو ممتعة أو شيقة.

وفي تقرير أعدته مؤسسة "راسبيري باي" (Raspberry Pi Foundation)، وهي مؤسسة تُعنى بإيصال المعرفة التكنولوجية والبرمجية للعامة، تجد الإجابة على سؤال قد يدور ببالك: كيف أمنح طفلي الفرصة للتعرف على البرمجة؟ إليك بعض الموارد المجانية والأنشطة المقترحة:

سكراتش جونيور

إذا كان لديك طفل صغير يقل عمره عن 7 سنوات، فيمكنه أن يبدأ باستخدام "سكراتش جونيور" (ScratchJr)، وهو تطبيق متاح على الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي "أندرويد" (Android) و"آي أو إس" (iOS)، ويتيح للأطفال تعلم أساسيات البرمجة، دون الحاجة إلى القلق بشأن ارتكاب الأخطاء.

كود كلوب وورلد

طورت مؤسسة راسبيري باي سلسلة من الأنشطة للمتعلمين الصغار في رحلتهم لتطوير مهاراتهم الحاسوبية، حيث يوفر "كود كلوب وورلد" (Code Club World) منصة للأطفال للعب مع الكود لتصميم الصورة الرمزية الخاصة بهم، وجعلها ترقص وتعزف الموسيقى، بالإضافة إلى أنه يمكنهم مشاركة إبداعاتهم مع المتعلمين الآخرين.

سكراتش

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و11 عاما، يعد "سكراتش" (Scratch) طريقة جيدة لبدء رحلتهم في البرمجة، أو لمزيد من التقدم بعد سكراتش جونيور، فهما يتشابهان في أنهما من اللغات القائمة على "المكعبات"، مما يسمح للأطفال "بتركيب" التعليمات البرمجية لإنتاج الألعاب والرسوم المتحركة والقصص، أو حتى استخدام بعض الوظائف الإضافية للتفاعل مع الأجهزة الإلكترونية واستكشاف الحوسبة المادية.

ولدى مؤسسة راسبيري باي المئات من مشاريع سكراتش التي يمكن لطفلك تجربتها، ولكن أفضل مكان للبدء منه هو مسار "مقدمة إلى سكراتش"، الذي سيقدم لصغيرك المهارات الأساسية التي يحتاجها، ثم يشجعه على بناء المشاريع التي تمثله، وبلوغ ذروة إبداعه لإنشاء كتاب إلكتروني تفاعلي خاص به.

لن يمل طفلك أبدا من سكراتش، وهذا جيد جدا، فهي لغة برمجة تعمل بكامل طاقتها وقوية بشكل مدهش عندما تتعلم تفهم كل ما يمكنها فعله، كما تحتوي على ميزة أخرى وهي أنها توفر وصولا سهلاً إلى الرسومات والأصوات والتفاعل الذي يمكن أن يكون أكثر صعوبة في تحقيقه في لغات البرمجة الأخرى.

بايثون

إذا كنت تبحث عن المزيد من لغات البرمجة التقليدية لإثراء خبرات طفلك، خاصةً عندما يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر، فينصح القائمون على مؤسسة راسبيري باي بتوجيه المتعلمين الصغار إلى لغة برمجة "بايثون" (Python) واللغات المستخدمة في بناء الشبكة العنكبوتية العالمية، وبالأخص "إتش تي إم إل" (HTML) و"سي إس إس" (CSS) و"جافا سكريبت" (JavaScript).

وتغطي موارد بايثون الخاصة بمؤسسة راسبيري باي أساسيات استخدام اللغة، ثم التقدم من هناك، وتعد بايثون واحدة من أكثر اللغات استخداما عندما يتعلق الأمر بمجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ولدى المؤسسة موارد لدعم طفلك في التعرف على هذه الجوانب الرائعة للتكنولوجيا.

يمكن أيضا لمشاريع المؤسسة تعريف طفلك بعالم الإلكترونيات والحوسبة المادية من خلال الأنشطة التي تستخدم حاسوب "راسبيري باي بيكو" (Raspberry Pi Pico) -أحد إصدارات المؤسسة من أجهزة الحاسوب منخفضة التكلفة غير المكلفة- وعددا قليلا من المكونات الإلكترونية، مما يتيح لأطفالك إنشاء مجموعة متنوعة من التركيبات الفنية والأدوات المفيدة.

مشاريع البرمجة

لدى مؤسسة راسبيري باي موقع لدروس البرمجة يحتوي على العديد من المشاريع المختلفة لمساعدة طفلك على تعلم البرمجة والصياغة الرقمية، وتتراوح هذه المواد من مواد للمبتدئين مثل مقدمة إلى مسار سكراتش، وحتى أنشطة أكثر تقدما مثل مقدمة إلى مسار الوحدة، حيث يمكن للأطفال تعلم كيفية إنشاء عوالم وألعاب ثلاثية الأبعاد.

تطوير صفحات الويب

يعد الويب جزءا لا يتجزأ من العديد من جوانب حياتنا، ومن المهم للأطفال فهم التكنولوجيا التي تقودها، ولهذا السبب يوجد لدى مؤسسة راسبيري باي مقدمة لمسار الويب تسمح للأطفال بتطوير صفحات الويب الخاصة بهم، مع التركيز على أنواع صفحات الويب التي يرغبون في بنائها، سواء أكان ذلك بإرسال بطاقة تهنئة، أم سرد قصة، أم إنشاء عرض لمشاريعهم الخاصة.

نوادي البرمجة

تُعد نوادي البرمجة مكانا رائعًا للأطفال لقضاء وقت ممتع وزيادة ثقتهم في البرمجة، حيث يمكنهم التعلم من خلال صنع إبداعاتهم ومشاركتها مع بعضهم بعضا، وتدير مؤسسة راسبيري باي أكبر شبكة في العالم من نوادي البرمجة "كوديردوجو" (CoderDojo) و"كود كلوب" (Code Club).

مسابقات البرمجة

بمجرد أن يتعلم طفلك بعض الأساسيات، قد يستمتع بالدخول في تحدي البرمجة. يتيح برنامج تحدي "أسترو باي الأوروبي" (European Astro Pi Challenge) للشباب كتابة التعليمات البرمجية وتشغيلها فعليا، كما يمنح برنامج "أروع المشاريع" (Coolest Projects) الأطفال فرصة لعرض مشاريعهم من جميع أنحاء العالم.

مواد مجانية

وبغض النظر عن التكنولوجيا التي يريد طفلك التعامل معها، هناك ثروة من الموارد والمواد المجانية المتاحة من منظمات مثل مؤسسة راسبيري باي ومؤسسة سكراتش التي تُعِدّ الشباب لحياة القرن الـ21.

وسواء كانوا يريدون أن يصبحوا مهندسي برمجيات محترفين، أو يريدون العبث ببعض الإلكترونيات، أو مجرد اللعب، شجعهم على استكشاف بعض مشاريع البرمجة، ومعرفة ما يمكنهم تعلمه وصنعه وفعله.