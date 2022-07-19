عندما يتعلق الأمر بقيام العائلات بمشاركة حساب "آبل" (Apple) واحد، فإن فصلهم فيما بعد بإنشاء هويات خاصة مختلفة سيتطلب حفظ الصور والملاحظات والمذكرات الصوتية ذاتيًا. ومع ذلك، يرى كثير من الناس أن الأمر يستحق العناء.

وفي هذا المقال الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" (WallstreetJournal) الأميركية، تحكي الكاتبة مادي إليس كيف حصلت على أول جهاز "آبل" عندما كان عمرها 12 عامًا وهو "آيبود تاتش" (Ipod touch).

وبينما كانت تعمل على الإعدادات، طلب منها معرف آبل "آبل آي دي" (Apple ID) إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي تربط اليوم "آي ماسج" (iMessage) و"فيس تايم" (Facetime) والمشتريات الرقمية وغيرها.

وفي ذلك الوقت وقبل ظهور خاصية المشاركة العائلية، لم يكن لديها معرّف خاص بها ناهيك عن بطاقة ائتمان، لذلك قامت بتسجيل الدخول بمعرف والدها. والآن وبعد مرور 10 سنوات ما زالت مسجّلة به.

وتقول الكاتبة إن محاولة إجراء مكالمة "فيس تايم" مع شخص لديه معرف آبل مشترك، قد تؤدي إلى رد الشخص الخطأ على المكالمة، في حالتها ووالدها. والواقع أن العديدين لا يرغبون في رؤية كل صورة أو لقطة شاشة أو عملية شراء قام بها أحد أفراد أسرتهم.

تنصح إرشادات آبل الخاصة حاليًا بعد وجود خاصية "المشاركة العائلية" وحسابات الأطفال، بأن يكون لكل فرد من أفراد الأسرة معرف آبل منفصل.

وهو سهل الإنشاء لكن المشكلة تكمن في نقل البيانات المهمة من الحساب القديم المشترك إلى الحساب الجديد الخاص بك. كما سيتعين عليك أيضًا استرجاع التطبيقات والموسيقى ومحتوى الفيديو الذي اشتريته.

وإليك ما يجب معرفته:

النقاط المهمة

عند تسجيل الخروج من الحساب السابق، سيسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بنسخة من بعض البيانات -أي التقويمات وجهات الاتصال والبيانات الصحية وكلمات المرور المحفوظة وسجل البحث في متصفح سفاري (Safari).

ويتيح لك الجهاز الاحتفاظ بهذه البيانات ودمجها في معرف آبل الجديد الخاص بك ويمنحك حرية حذف بيانات والدك.

التطبيقات والمشتريات الرقمية

يحظر آبل نقل الوسائط المشتراة، بما في ذلك التطبيقات والموسيقى والكتب من معرف آبل إلى آخر. في هذه الحالة، ستظل تطبيقاتك على جهازك عند تسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الجديد.

ولكن عندما يحتاج التطبيق إلى التحديث، سيُطلب منك تسجيل الدخول مرة أخرى إلى معرف آبل القديم.

وهناك بعض الحلول البديلة:

قم بتسجيل الدخول إلى معرف آبل القديم فقط من أجل الوسائط والمشتريات. ستقسم هذه الطريقة بيانات آبل الخاصة بك بين بيانات "آي كلاود" (iCloud) الشخصية والمحتوى الرقمي المشترى.

ولكن مشترياتك ومدفوعاتك المستقبلية ستنتقل إلى بطاقة الهوية القديمة، لذلك قد تجد نفسك مدينًا لشخص ما بالمال.

لتطبيق هذا الحل، انتقل إلى قائمة معرف آبل في الجزء العلوي من إعدادات الآيفون أو الآيباد "ابحث عن اسمك وصورتك" ثم اضغط على الوسائط والمشتريات.

انقر فوق تسجيل الخروج، ثم قم بتسجيل الدخول إلى معرف آبل القديم للوصول إلى مكتبة الموسيقى والتطبيقات والكتب.

لن تكون لهذه الطريقة آثار سلبية على "آي ماسج" أو "آي كلاود"، ولكنها تتطلب بعض الصبر.

إنشاء حساب مشاركة عائلية

ستسمح لك خاصية المشاركة العائلية بالوصول إلى المحتوى الرقمي المرتبط الذي تمت مشاركته سابقًا. وباستخدام معرف آبل الأصلي، أرسل دعوة إلى مجموعة المشاركة العائلية، التي تسمح لما يصل إلى 6 أشخاص بمشاركة المشتريات والاشتراكات، مما يعني كذلك وجود حساب دفع مركزي واحد للجميع.

ابدأ من جديد

بعد حفظ بيانات "آي كلاود" الخاصة بك، قم بجرد تطبيقاتك: تلك التي لم تعد بحاجة إليها، وتلك التي يمكن إعادة تنزيلها مجانًا، والتطبيقات التي سيكون تحميلها مرة أخرى مكلفًا. وضع في حسابك أن الألعاب مرتفعة الثمن ستضيع ما لم تدفع مرة أخرى. مع ذلك، يمكنك على الأقل استعادة تقدمك في اللعبة إذا تم ربطها بحساب داخل التطبيق نفسه.

الصور

الخوف من فقدان سنوات من الصور هو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يؤجلون إنشاء معرف آبل منفصل.

لكن مشاركة معرف آبل تعني مشاركة الصور مع جميع المستخدمين المسجلين في حساب "آي كلاود".

لنقل الصور إلى جهازك، انقر فوق قائمة معرف آبل وانقر فوق "آي كلاود" ثم الصور. قم بإيقاف تشغيل صور"آي كلاود" إذا كان مفعلا. اختر نعم عندما تظهر رسالة تسألك إذا كنت تريد الاحتفاظ بالصور على جهازك؟

إذا لم يكن لديك ما يكفي من ذاكرة تخزين على "آيفون" للقيام بذلك، فقم بنقل صورك إلى جهاز "ماك" (Mac) باستخدام تطبيق الصور أو على جهاز حاسوب عبر "آي تيونز" (iTunes) قبل تسجيل الخروج من المعرف الأصلي، ثم قم بإعادة تحميلها على "آي كلاود" تحت المعرف الجديد. وهكذا ستظهر على جهاز "آيفون" الخاص بك بمجرد تحميلها.

إذا كنت عضوًا في ألبومات الصور المشتركة لأشخاص آخرين، فستفقد الوصول إلى تلك الصور مع المعرف الجديد، لذا احفظ جميع الصور قبل تسجيل الخروج أو اطلب من منظم الألبوم إرسال دعوة لمعرف آبل الجديد الخاص بك.

الملاحظات والمذكرات الصوتية

على غرار الصور، فإن الملاحظات والمذكرات الصوتية متزامنة بين الأجهزة عبر "آي كلاود". بالنسبة للمذكرات الصوتية، يمكنك إيقاف تشغيل المشاركة عبر "آي كلاود" لحفظها فقط على جهازك لكن عليك نقل كل ملاحظة بنفسك.

أولاً، انتقل إلى إعدادات الملاحظات وتأكد من تشغيل حساب "أون ماي آيفون". بعد ذلك في التطبيق، قم بنقل كل ملاحظة من "آي كلاود" إلى مجلد أسفل "أون ماي آيفون".

بمجرد تخزين الملاحظات على هاتفك، يمكنك مشاركتها عبر الأجهزة عن طريق إعادتها إلى "آي كلاود" تحت معرفك الجديد. مع ذلك، لا يمكنك تحريك الملاحظات المشتركة. والحل الوحيد هو نسخ ولصق محتوياتها في ملاحظة جديدة أو اطلب من منشئ الملاحظة إعادة مشاركتها مع المعرف الجديد.

دمج معرفات آبل؟

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة معاكسة، وهي امتلاكهم حسابين لمعرّف آبل أحدهما لخدمات "آي كلاود" والآخر للوسائط والمشتريات، ويرجع ذلك للطريقة التي تطورت بها خدمات آبل عبر الإنترنت.

لهذا السبب، يواجه الأشخاص الذين لديهم حسابان لمعرّف آبل صعوبة أكبر في الاستفادة من حزمة اشتراك "آبل وان" (Apple one). ولسوء الحظ، لا يمكنك دمج العديد من معرفات آبل في حساب واحد.

إذا كنت ستختار واحدة فقط من معرفات آبل الخاصة بك، فقد تواجه بعض المشكلات الموضحة أعلاه أو ربما حان الوقت لبداية جديدة.