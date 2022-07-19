سجلت شركة "تي إس إم سي" (TSMC) -أكبر صانعة للرقائق في العالم- أرباحًا صافية قياسية في الربع الثاني. ومع ذلك، قال رئيسها التنفيذي سي سي وي إن بعض نفقات الشركة الرأسمالية "سيتم دفعها إلى عام 2023″، وذلك بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" (CNBC).

النتائج والتوقعات القوية مع الحذر بشأن الإنفاق، تسلط الضوء على المسار الدقيق الذي يسير فيه صانعو الرقائق، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن ارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على طلب المستهلك.

وقد سجلت "تي إس إم سي" أرباحا صافية قياسية في الربع الثاني، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن ضعف الطلب من ارتفاع التضخم ووفرة بعض أشباه الموصلات في السوق.

وفيما يأتي بعض الأرقام الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران:

بلغت الإيرادات 534.14 مليار دولار تايواني (18.16 مليار دولار)، بزيادة 43.5% على أساس سنوي. وقالت الشركة التي تعد أهم مورد رقائق لشركة آبل (Apple) إنها تتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 19.8 مليار دولار و20.6 مليار دولار في الربع الثالث، مرتفعة من 14.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، قال رئيس "تي إس إم سي" التنفيذي لموقع "سي إن بي سي" إن بعض النفقات الرأسمالية للشركة "سيتم دفعها إلى عام 2023″، وأشار إلى "تحديات أكبر في سلاسل التوريد" تمدد أوقات تسليم بعض معدات صناعة الرقائق.

النتائج والتوقعات القوية مع الحذر بشأن الإنفاق، تسلط الضوء على المسار الدقيق الذي يسير فيه صانعو الرقائق، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن ارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على طلب المستهلكين، فضلا عن ارتفاع المعروض من الرقائق.

وقد تضرّرت مخزونات الرقائق هذا العام، وسط عدد لا يحصى من المخاوف، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد، والحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع تكاليف المواد.

وفي الشهر الماضي، حذّرت شركة ميكرون (Micron) الأميركية لصناعة الرقائق من تراجع الطلب على المنتجات الاستهلاكية.

ولكن بشكل عام، خففت نتائج "تي إس إم سي" بعض المخاوف في سوق الرقائق، وخاصة بشأن الشركة نفسها.

وتقوم شركة "تي إس إم سي" بتصنيع الرقائق لشركات أخرى، ولديها بعض من أكثر عمليات التصنيع تقدما في العالم.

وقالت الشركة إنها شهدت ضَعفا في السوق الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والحواسيب، لكنّ مركز البيانات وأعمال السيارات الخاصة بها ظلت "ثابتة".

في غضون ذلك، كان المستثمرون قلقين بشأن تخمة محتملة من الرقائق في السوق. في الوقت الحالي، مستويات المخزون عالية جدًا، مما يشير إلى ضعف الطلب، وهو ما قد يضغط على أسعار أشباه الموصلات.

لكن الرئيس التنفيذي لـ"تي إس إم سي" قال إنه يرى انخفاض مستويات المخزون، وإن التعديلات الحالية التي يتم إجراؤها تشبه "دورة نموذجية" لأشباه الموصلات.

وأضاف: "نعتقد أن دورة أشباه الموصلات الحالية ستكون أكثر تشابهًا مع دورة نموذجية، مع احتمال تعديل بضعة أرباع للمخزون خلال النصف الأول من عام 2023".