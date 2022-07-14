يمكن للروبوتات نشر ومشاركة التغريدات في تويتر حول بعض الأشخاص ومتابعتهم، ناهيك عن أن هناك روبوتات جيدة وأخرى سيئة.

وفي مقالها الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (NewYork Times) الأميركية، تقول الكاتبة شيرا فرنكل إن ملياردير عالم التكنولوجيا إيلون ماسك أعلن يوم الجمعة الماضي أنه تراجع عن صفقة شراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار، مؤكدا أن السبب الذي يقف وراء ذلك هو الخلاف المستمر حول حسابات البريد العشوائي على المنصة وعددها.

ما هي روبوتات البريد العشوائي؟

تسمى أحيانا "الروبوتات" أو "البريد العشوائي" أو "الحسابات المزيفة"، وهي الحسابات غير الأصلية التي تحاكي كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لتويتر.

وتخضع بعض حسابات البريد العشوائي للتشغيل الآلي، بينما يتم تشغيل البعض الآخر بواسطة أشخاص؛ مما يجعل اكتشافها أمرا معقدا.

ويمكن للروبوتات نشر ومشاركة التغريدات ومتابعة الآخرين، كما يمكن أن يكون لها متابعون أيضا.

لماذا تمثل روبوتات البريد العشوائي مشكلة؟

توضح الكاتبة أن إيلون ماسك سبق أن أعرب عن قلقه بشأن روبوتات البريد العشوائي على تويتر منذ سنوات. ففي عام 2020، خلال حضور إحدى الفعاليات الخاصة بموظفي تويتر، شجع ماسك الشركة على بذل المزيد من الجهد لمنع وإزالة برامج البريد العشوائي.

ومنذ كشف نيته شراء تويتر في أبريل/نيسان الماضي، نشر تويتر تغريدات خلال مناسبات عديدة حول روبوتات البريد العشوائي على المنصة.

وفي مايو/أيار الماضي، عندما نشر باراغ أغراوال -وهو المدير التنفيذي لتويتر- تغريدة حول كيفية اكتشاف الشركة لبرامج البريد العشوائي ومحاربتها، ردّ عليه ماسك بالرمز التعبيري الخاص بالبراز.

وفي رسالة تعود للسادس من يونيو/حزيران الماضي، طالب محامو ماسك القائمين على تويتر بمزيد من المعلومات، مشيرين إلى أن الشركة "رفضت طلبات بيانات ماسك" للكشف عن عدد الحسابات المزيفة على نظامها الأساسي.

وتابع المحامون أن ذلك يمثل "خرقا ماديا واضحا" للصفقة؛ ما يعطي ماسك الحق في فسخ الاتفاقية. وفي اليوم التالي، وافقت تويتر على السماح لماسك بالوصول المباشر إلى التدفق اليومي لملايين التغريدات عبر شبكة الشركة.





ومنذ أن أصبح موقعا اجتماعيا في عام 2013، قدر تويتر أن ما يقارب 5% من حساباته هي روبوتات بريد عشوائي.

واليوم الخميس، صرحت الشركة بأنها بصدد إزالة حوالي مليون حساب روبوت غير مرغوب فيه كل يوم، وهي تغلق الملايين منها أسبوعيا حتى يتمكن الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات من اجتياز اختبارات مكافحة البريد العشوائي.

وتشير الكاتبة إلى أن الشركة تسمح بإنشاء حسابات روبوت البريد العشوائي، وتشجع العديد من هذه الحسابات على تصنيف نفسها على أنها روبوتات من أجل الشفافية. وتجادل الشركة بأن العديد من هذه الحسابات تقدم خدمات مفيدة.

كيف تُستخدم روبوتات البريد العشوائي على تويتر؟

يُعرِّف تويتر روبوتات البريد العشوائي الجيدة بأنها حسابات آلية "تساعد الأشخاص في العثور على معلومات مفيدة ومسلية وذات صلة.

فعلى سبيل المثال، يقدم "ستوكبوت" (Stockbot) للناس ردودا آلية عندما يطلبون عرض أسعار، وينشر "إيرثكويك بوت" (Earthquickbot) تغريدات عن أي زلزال بقوة 5.0 درجات أو أعلى في جميع أنحاء العالم عند حدوثه.

في المقابل، تُستخدم روبوتات البريد العشوائي الأخرى من قبل الحكومات أو الشركات أو الجهات الفاعلة السيئة لعدد من الأغراض الخبيثة.

وخلال الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، استخدمت روسيا حسابات البريد العشوائي لانتحال شخصيات أميركية ومحاولة زرع الانقسامات في صفوف الناخبين.

وتؤكد الكاتبة أن روبوتات البريد العشوائي غالبا ما تكون متورطة في عمليات الاحتيال على تويتر التي تهدف إلى محاولة إقناع الأشخاص بإرسال عملة مشفرة أو عملة رقمية عبر الإنترنت للحصول على جوائز وهمية.

كما تُستخدم روبوتات البريد العشوائي لمهاجمة المشاهير أو السياسيين ولخلق بيئة معادية لهم عبر الإنترنت.