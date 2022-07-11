لن تجبر "ميتا" (Meta) المستخدمين بعد الآن على تسجيل الدخول بحساب "فيسبوك" (Facebook) حتي تسمح لهم باستخدام نظارات الواقع الافتراضي -أو التي تعرف اختصارا بـ"في آر" (VR)- حسب موقع "ذا نكست ويب" (The Next Web).

وقدم مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا حسابا جديدًا (لن يكون مرتبطًا بفيسبوك) سيكون متاحا لكل من المستخدمين الحاليين والجدد بداية من أغسطس/آب المقبل. وإذا كنت قد سجلت الدخول إلى جهاز "في آر" باستخدام حساب "أوكولوس" (Oculus)، فسيتعين عليك أيضًا التخلص منه بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2023.

وأكدت الشركة أن حساب ميتا ليس ملفًا شخصيًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدلا من ذلك، "يتيح لك تسجيل الدخول إلى أجهزة (في آر) الخاصة بك وعرض وإدارة التطبيقات المشتراة في مكان واحد".

مع ذلك، هذا لا يعني أن المستخدمين سيفوتون التفاعلات الاجتماعية، بل ستكون العملية مختلفة قليلا؛ إذ ستحتاج إلى إعداد ملف تعريف "ميتا هورايزن" (Meta Horizon) باسم مستخدم وصورة رمزية.

وسيصبح أصدقاء أوكولوس متابعين لك وستتبعهم افتراضيًا، إلا إذا اخترت خيار إلغاء المتابعة. وستتمكن أيضًا من ربط حساب ميتا الخاص بك بفيسبوك أو "إنستغرام" (Instagram) للدردشة مع أصدقائك في إصدار "في آر" من "ماسنجر" (Messenger)، أو لممارسة الألعاب.

من ناحية الخصوصية، يمنحك التحديث خيار تحديد كيف تريد أن يتابعك الأشخاص أو إذا كنت تريدهم يتابعونك. ولكن، حتى في الوضع الخاص، لا يزال بإمكان الأشخاص الذين لا يتابعونك رؤية معلومات مهمة، مثل الصورة الرمزية وصورة الملف الشخصي واسم المستخدم.

عندما اتخذت شركة ميتا قرارًا بربط أوكولوس بحسابات فيسبوك قبل عامين، أثار القرار استياء المتحمسين للواقع الافتراضي.

أما الآن، فإن زوكربيرغ استمع أخيرًا إلى آراء المستخدمين، وسوف يرضي مستخدميه الحاليين والمحتملين، بتقديم الخدمة كما أرادوها منذ وقت طويل، بأن تكون مستقلة عن فيسبوك.

وبهذه الطريقة، يمكن لميتا جذب المزيد من المستخدمين بشكل كبير، وجمع بيانات شخصية قيمة من الأشخاص الذين يختارون عدم امتلاك فيسبوك، ولكنهم يريدون تجربة الواقع الافتراضي.