خطة ويمبلدون لزيادة جماهيرية البطولة بواسطة الذكاء الاصطناعي

تعتبر بطولة ويمبلدون للتنس حدثا فريدا من نوعه في التقويم الرياضي البريطاني، وبينما يتابع عشاق كرة القدم والرغبي والكريكيت فرقهم على مدار العام ، يظهر هوس التنس فقط لبطولة تستغرق أسبوعين في لندن.

في كثير من الحالات، لا يعرف المتفرجون حتى أسماء معظم اللاعبين، ويكون عامل الجذب الرئيسي للبطولة هو محاولة الاستمتاع بيوم صيفي تمارس فيه تقاليد لعبة وطنية.

ولهذا يريد منظمو بطولة ويمبلدون تحويل هؤلاء المشجعين غير الرسميين إلى مشجعين دائمين. ولتحقيق ذلك، لجأ المنظمون لأحدث التقنيات من بحثا عن جماهير جديدة لأقدم بطولة تنس في العالم.

لجأ نادي التنس "أول إنغلند لاون" (All England Lawn Tennis Club) إلى شركة "آي بي إم" (IBM) بحثا عن التكنولوجيا التي تساهم في زيادة جماهير بطولة ويمبلدون.

وقال كيفين فارار، رئيس الشراكات الرياضية في "آي بي إم" بالمملكة المتحدة "يبدأ كل شيء بالبيانات" حيث يسجل المحللون في كل ملعب من ملاعب ويمبلدون الـ 18 مجموعة كبيرة من البيانات، من الإرسال إلى التسديدة الفائزة.

وأشار لموقع "تي إن دبليو" (TNW) "كيف يمكن أن تعلم مهندس البيانات الفرق بين خطأ متعمد وغير متعمد؟ الأفضل أن تلعب اللعبة أمامه".

بالإضافة إلى الإحصائيات التي يتم التقاطها في الملعب، تستخدم شركة "آي بي إم" البيانات التاريخية وأنظمة تتبع المباريات الآلية، وتحليل ما ينشر على مختلف الوسائط لجمع معلومات حول اللاعبين.

It all comes down to this.

IBM Match Insights looks at the stats behind Djokovic vs Kyrgios 🍿#Wimbledon | @IBM

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2022