اغتيل شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق بمسدس في شوارع نارا باليابان، وصدمت حادثة الاغتيال العالم، بخاصة أنها وقعت في دولة ذات قوانين صارمة بشأن الأسلحة ورقابة مشددة على الذخيرة، ويبدو أن القاتل استخدم مسدسًا محلي الصنع لتنفيذ الهجوم.

ويشير وصف المسؤولين في اليابان والصحفيين وخبراء الأسلحة النارية إلى أن البندقية المستخدمة لقتل آبي "محلية الصنع"، وعادة تعني هذه الجملة أن السلاح "مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد".

لكن هل السلاح المستخدم في قتل رئيس الوزراء السابق كان بواسطة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد؟

يقول تقرير لموقع "مذربورد" (Motherboard) إن صور السلاح تظهر عبوة بدائية ملفوفة بشريط لاصق أسود، ويبدو أنها تتكون من قطعتين على شكل ماسورتين من خشب ملصقتين بشريط لاصق أسود، وتظهر المكونات الإلكترونية أسفل هاتين الماسورتين.

ويبدو أن السلاح عبارة عن مسدس كلاسيكي محلي الصنع أو "مسدس مضغوط" مصنوع باستخدام مواد أساسية متاحة لأي شخص تقريبًا، ولا يبدو أن البندقية المصنوعة محليا تستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، فهناك هواة ومحترفون يقومون بصناعة بنادق ومسدسات وأسلحة بهذه التقنية خصوصا في أميركا، وينشر كثير منهم هذه الهواية على موقع يوتيوب.

بعض هذه الأسلحة متقنة وتستخدم أجزاء آلية، وبعضها الآخر بدائي مثل انزلاق أنبوبين معًا لإطلاق قذيفة بندقية، وفي نهاية الأنبوب يستخدم دبوس إطلاق صغير وأنبوب آخر به الذخيرة.

ينزلق الأنبوب الذي يوجد به المقذوف إلى الأسفل فيجلب الرصاصة إلى القادح، وهو ما يؤدي إلى إطلاق السلاح الناري.

ويقول الباحث في الأسلحة، كاليبر أوبسكورا، لموقع مذربورد إن "الأمر أكثر تعقيدًا قليلًا من بندقية بدائية؛ إذ كان عليه أن يصنع بشكل أساسي أنبوبا ذا نهاية مفتوحة وفي النهاية الأخرى لديه ما يشبه سبيكة معدنية أو كرة لتعمل كذخيرة".

وأضاف "ستستخدم الدائرة الكهربائية لإمداد السبيكة بالبارود لتنطلق، وهي بذلك أشبه بالقنابل الأنبوبية".

وتشير المكونات الإلكترونية الموجودة في السلاح إلى وجود آلية إطلاق كهربائية تستغرق وقتًا أطول قليلًا لإطلاق قذيفة بدلا من استخدام رصاصة عادية، وقد يكون السبب في ذلك قوانين اليابان التقييدية المتعلقة بالأسلحة، ولذلك قام القاتل باستخدام ذخيرة محلية الصنع بالإضافة إلى مسدس محلي الصنع.

