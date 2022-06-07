أطلقت شركة "آبل" (Apple) الأميركية للتكنولوجيا رسميا جهاز الحاسوب المحمول "ماك بوك آير" (MacBook Air)، المعاد تصميمه بشريحة جديدة أسرع وشاشة محسنة بشكل كبير.

وكشفت الشركة عن الجهاز الجديد خلال فعاليات "المؤتمر السنوي للمطورين" الخاص بها "دبليو دبليو دي سي 2022" (WWDC 2022).

والجهاز المعاد تصميمه والذي لم يتم تحديثه منذ أواخر عام 2020، أصبح يحتوي الآن على شريحة "آبل سيلكون" (Apple Silicon) من الجيل الثاني، المسماة "إم2" (M2)، وهيكل دون مروحة. ويتوفر الحاسوب الجديد بأربعة ألوان، وشاشة جديدة فائقة الدقة من نوع "ليكويد ريتينا" (Liquid Retina) مقاس 13.6 بوصة.

بالنسبة لتصميم جهاز ماك بوك آير الجديد، فهو يتبع تصميم طراز ماك بوك برو 14 و16 الحاليين، اللذين تم إصدارهما أواخر العام الماضي.

ومثل الطرازين المذكورين، يتمتع الحاسوب المحمول الجديد بمظهر مربع بالكامل بدلاً من الزوايا المنحنية بلطف التي كان يحتوي عليها طراز ماك بوك آير السابق.

ومع ذلك، لم يضم الطراز الجديد جميع المنافذ الإضافية لطرازات برو 2021، ولا يدعم أيضا فتحة لبطاقة "إس دي" (SD) ومخرج "إتش دي إم آي" (HDMI) لشاشة خارجية، ويكتفي فقط بمنفذي "يو إس بي-سي ثندربولت" (USB-C Thunderbolt). ويدعم الحاسوب المحمول الجديد معيار الشحن اللاسلكي السريع من نوع "ميغاسيف" (MagSafe).

ويبلغ سمك الحاسوب 11.3 مم فقط، ويزن حوالي 1.2 كيلوغرام فقط، وهو يأتي بخيارات ألوان الفضي، والرمادي، والنجمي، والأسود.

أما شاشة ليكويد ريتنا الجديدة مقاس 13.6 بوصة المدمجة في الجهاز، فأصبحت أكثر سطوعًا بنسبة 25% من سابقتها، حيث تصل ذروة السطوع إلى 500 شمعة في المتر المربع، وتدعم مليار لون.

ويدعم الحاسوب المحمول كاميرا محدثة بدقة 1080 بكسلا متصلة بمصفوفة من 3 ميكروفونات ونظام صوت بأربعة مكبرات صوت.

وقالت الشركة إن هذه المنظومة مجتمعة تهدف إلى تحسين مكالمات الفيديو، موضحة أنها تدعم أيضًا خاصية "الصوت المكاني" من نوع "دولبي أتموس" (Dolby Atmos).

ويحتوي الجهاز على لوحة مفاتيح "ماجيك" (Magic)، التي تحتوي بدورها على صف كامل من مفاتيح الوظائف مع خاصية "تاتش آي دي" (Touch ID)، بالإضافة إلى لوحة تحكم "فورس تاتش" (Force Touch) كبيرة.

وأشارت آبل إلى أنه مع شريحة "إم2" الجديدة، على سبيل المثال، أصبح أداء برنامج تحرير الفيديوهات "فاينال كت برو" (Final Cut Pro) أسرع بنسبة 40% تقريبًا من أداء ماك بوك آير الذي يعمل بشريحة "إم1" (M1)، وفوتوشوب أسرع بنسبة تبلغ 20%.

وتقول الشركة إن عمر البطارية في الجهاز الجديد يصل 18 ساعة مع التشغيل المستمر للفيديوهات والعمل الشاق.

ويأتي الجهاز مع محول طاقة اختياري بقدرة 67 واطا يمكنه شحن ما يبلغ 50% في 30 دقيقة.

ويبدأ سعر جهاز ماك بوك آير المعاد تصميمه من 1199 دولارًا لإصدار 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي "رام" (RAM) و256 غيغابايت ومساحة تخزين من نوع "إس إس دي" (SSD).

أما إصدار 8 غيغابايت ذاكرة رام و512 غيغابايت من مساحة التخزين فيأتي بسعر 1499 دولارا. وسيظل سعر جهاز ماك بوك آير الذي يعمل بشريحة "إم1" القديمة بـ999 دولارا.