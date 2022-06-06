كشفت آبل في مؤتمرها للمطورين لهذا العام (WWDC 2022) -والذي بدأ اليوم ويستمر إلى 10 يونيو/حزيران 2022- عن جديدها، سواء من أجهزتها المختلفة أوالمميزات القادمة على أنظمتها خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت الشركة عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، بما في ذلك "آي أو إس" (iOS) لآيفون، و"آيباد أو إس" (iPadOS) لآيباد، ونظام ماك (macOS)، ونظام "واتش أو إس" (watchOS) لساعات آبل الذكية وغيرها.

وهذا أبرز ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر:

نظام التشغيل الجديد لآيفون

أطلقت شركة آبل ضمن فعالية مؤتمرها السنوي للمطورين، نظام التشغيل الجديد "آي أو إس 16" (iOS 16) لهواتف آيفون، وقالت آبل إن النظام يتمتع بأنظمة وميزات ذكية جديدة.

كما يضمن نظام "آي أو إس 16" الجديد أكبر قدر من التحديثات لشاشة الهاتف تشهدها هواتف آيفون على الإطلاق.

وقالت آبل إن نظام تشغيل "آي أو إس 16" يشمل 3 تغييرات رئيسية في نظام الرسائل، تشمل تحرير الرسائل عندما تخطئ في كتابة شيء ما، كما يمكنك "التراجع عن الإرسال"، ويمكنك أيضًا وضع علامة "غير مقروءة" على الرسالة حتى تتمكن من العودة إليها لاحقًا.

وعبر نظام التشغيل الجديد، قامت آبل بالتوسع في قدرات ميزة "لايف تيكست" (Live Text)، بعد أن كانت فعالة في قراءة النص من الصور الثابتة، لكنها الآن ستكون قادرة على ذلك من مقاطع الفيديو أيضا.

ومن خلال النظام الجديد، تتيح آبل الآن خاصية نقل الإشعارات من جهاز "آبل تي في" (TV) إلى هاتف آيفون أثناء مشاهدة الأحداث أو المباريات المهمة.

كما عززت آبل تطبيقها للخرائط بخدمة الصور الحية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الوجهة المطلوبة، كدليل إرشادي على الموقع.

ومن خلال "آي أو إس 16″، أعلنت آبل عن التوسع في وظائف خرائطها الإلكترونية الجديدة لتشمل أماكن لركوب الدراجات، وتقديم تمثيل أفضل للأماكن في مواقع مثل لاس فيغاس أو شيكاغو.

وهناك ميزات شاشة القفل التي تأتي مع نظام "آي أو إس 16" الجديد، وتسمح بتغيير شاشة القفل بالضغط مع الاستمرار، وأيضا تغيير عناصر شاشة القفل من خلال النقر عليها.

الجيل الجديد من شرائح "إم 2" لأجهزة "ماك"

وقالت آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين إن شريحة آبل الجديدة "إم 2" (M2) تأتي بقياس 5 نانومترات، وتدعم 20 مليون ترانزستور، بسعة 100 غيغابايت من الذاكرة الموحدة، أي أزيد بنحو 50% من سعة شريحة "إم 1" الأقدم.

وتحتوي الشريحة "إم 2" على وحدة المعالجة المركزية الثمانية النوى.

حاسوب "ماك بوك إير"

وكشفت الشركة عن حاسوب "ماك بوك إير" بتصميم جديد يدعم شريحة "إم 2" الجديدة، ويأتي بأربعة ألوان مختلفة، هي الأزرق الداكن والفضي والرمادي والنجمي.

وحاسوب آبل الجديد يأتي بسماكة 11.3 مليمترا، ووزن 2.7 رطل (1.2 كيلوغرام).

والحاسوب الجديد يدعم الشاحن الممغنط "ماغ سيف"، ويدعم منفذا لأجهزة الصوتيات، مع منفذي "يو إس بي- سي" (USP-C) لإمكانية شحن جهازين في نفس الوقت.

ويأتي الحاسوب بشاشة أكبر حجما قياسها 13.6 بوصة، مع حواف أكثر نحافة، ودرجة إضافة أعلى بنحو 25%.

والحاسوب يدعم كاميرا أمامية بدرجة دقة 1080 بكسلا.

نظام تشغيل جديد للساعات الذكية

وستتيح الشركة الأميركية عبر نظام التشغيل الجديد "واتش أو إس 9" (WatchOS 9)، إمكانية تثبيت التطبيقات على الشاشة الرئيسية للساعة للوصول إليها بسهولة.

كما أضافت من خلاله خواص جديدة لتطبيق اللياقة البدنية، ومراقبا لمعدل ضربات القلب يساعد على تحديد مدى صعوبة التدريبات البدنية.

ونظام التشغيل الجديد الذي أطلقته آبل يضم -للمرة الأولى- نظام لياقة بدنية يدعم مستشعرات حركة لتتبع التدريبات البدنية.

وعبر نظام التشغيل الجديد "واتش أو إس 9″، أطلقت تطبيق تتبع النوم "سليب ستايجس" (Sleep Stages) الصحي الذي يتتبع معدلات الاستيقاظ والنوم العميق والنوم المتقطع، ويقوم التطبيق بأبحاث عما يلاحظه على المستخدم أثناء النوم، كما يمكن استغلال البيانات التي يجمعها في الفحوص الطبية الرسمية.

وعبر نظام التشغيل الجديد لساعة آبل، أطلقت الشركة أيضًا تطبيقا جديدا للصحة اسمه "ميديكاشنز" (Medications)، مهمته تنبيه المستخدم لأوقات تناول الأدوية، خاصة للذين يتعاطون أدوية متعددة.

التطبيق قادر على استشعار كميات العقاقير الزائدة عن الحاجة عند تناول الأدوية عبر استخدام كاميرا آيفون وتوصيلها بالتطبيق، ويمكن للتطبيق أيضًا أن ينبّه المستخدم في حالة تعارض مادة الأدوية مع تناول بعض المشروبات.

نظام تشغيل جديد لآيباد بمزايا فريدة

كما كشفت شركة آبل ضمن فعالية مؤتمرها السنوي للمطورين المنعقد حاليا، عن نظام التشغيل الجديد "آيباد أو إس 16" (iPadOS 16) لأجهزتها اللوحية.

وقالت آبل إن نظام التشغيل الجديد "آيباد أو إس 16" يتيح خاصية جديدة للتعاون فيما بين التطبيقات على أجهزة آيباد، تمكّن المستخدمين من استخدام التطبيقات المختلفة في نفس وقت إجراء محادثات نصية على سبيل المثال.

وعبر نظام التشغيل الجديد، يمكن الردّ على الاتصالات الهاتفية أو اتصالات الفيديو وإجراؤها خلال استخدام التطبيقات والمتصفحات المختلفة، ومتابعة تحديثات تطبيقات الاتصالات وإجراء مكالمات مجمعة، كل ذلك خلال استخدام تطبيقات أخرى في نفس الوقت.

كما أعلنت آبل عن إجراء ترقيات للعديد من التطبيقات، وكانت قد تلقت طلبات عدة لتحديثها من المطورين والمستخدمين، بما في ذلك تطبيق فايلز (Files) وتطبيق كالندر (Calendar).

كما يسهم نظام التشغيل الجديد في إتاحة خاصية "ستايج مانيجر" (Stage Manager) لتسهيل عملية تعدد المهام أثناء العمل على أجهزة آيباد، وإتاحة اتصال الأجهزة اللوحية بشاشات خارجية.

ماك أو إس فينتشورا.. نظام التشغيل الجديد لحواسيب "ماك"

وأعلنت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، عن إطلاق نظام التشغيل الجديد لأجهزة "ماك" والمسمى "ماك أو إس فينتشورا" (Mac OS Ventura).

وفي نظام التشغيل الجديد، أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية عن إضافة مزية "ستايج مانيجر" (Stage Manager) التي تعيد ترتيب جميع النوافذ إلى جانب الشاشة، وتجلب تطبيقًا واحدًا في المقدمة وفي المنتصف، وتنظم سطح المكتب على الحاسوب.

كما أضافت آبل ميزة جديدة تحت اسم "سبوت لايت"، حيث تدعم العرض السريع، وتمكن المستخدم من البحث في تفاصيل الصور، وقد تمت إضافة هذه الميزة أيضًا لهواتف آيفون.

وعبر نظام التشغيل الجديد، أعلنت آبل عن تحسين قدرات متصفح سفاري، حيث منحت المتصفح خاصية جديدة باسم "شيرد تاب غروبز" (Shared Tab Groups)، تسهل عمليات الاتصال عبر "فيس تايم" (Face Time) والمحادثات النصية.

ومن الميزات الجديدة المضافة أيضًا عبر ترقيات "سفاري"، خاصية باسم باس كيز (Passkeys) لحماية كلمات المرور على أجهزة آبل.

وأيضًا عبر نظام تشغيل "ماك أو إس" الجديد لحاسوب ماك، أعلنت آبل عن تحديثات لتطبيق فيس تايم تتضمن ميزة باسم "هاند أوف" (Hand Off)، حيث تمنح المستخدم القدرة على إطلاق محادثة فيديو عبر هاتف آيفون ثم نقلها على جهاز آيباد أو حاسوب ماك.

وأعلنت آبل خلال المؤتمر عن خاصية جديدة باسم "كونتيوتي كاميرا" (Continuity Camera)، تتيح استخدام كاميرا آيفون وكأنها كاميرا للحاسوب، لإجراء محادثات الفيديو عبر أجهزة ماك.