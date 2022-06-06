قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) إيلون ماسك -في رسالة بريد إلكتروني لجميع الموظفين في شركة صناعة السيارات الكهربائية الجمعة الماضي- إن الشركة ستخفض 10% من العاملين بأجر، وستعتمد بدل ذلك على المزيد من العاملين بالساعة، وذلك حسب تقرير لموقع "سي إن بي سي" (CNBC).

وتراجعت أسهم شركة تسلا 9% بحلول منتصف صباح اليوم الاثنين، بعد أن أفادت رويترز برسالة بريد إلكتروني سابقة أرسلها ماسك إلى المديرين التنفيذيين بشأن خططه لخفض القوة العاملة في الشركة والتعبير عن "شعور سيئ للغاية" بشأن الاقتصاد.

وتأتي هذه الأخبار بالتزامن مع طلب ماسك من موظفي تسلا العودة للعمل من مكاتبهم 40 ساعة على الأقل في الأسبوع أو مغادرة الشركة، كما تم إرسال رسائل بريد إلكتروني مماثلة إلى موظفي شركته الأخرى "سبيس إكس" (SpaceX)، وذلك وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times).

وقال ماسك في الرسالة الإلكترونية حول العمل من المكاتب "يجب على أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بُعد أن يكون في المكتب 40 ساعة على الأقل (وأعني الحد الأدنى) في الأسبوع أو يغادر تسلا". "هذا أقل مما نطلبه من عمال المصانع".

وقالت تسلا في ملفها المالي لنهاية العام إنها وظفت 99 ألفا و290 شخصًا حول العالم اعتبارًا من نهاية عام 2021.

وسُئل الرئيس الأميركي جو بايدن عن التوقعات الاقتصادية السلبية لماسك الجمعة الماضي بعد صدور أنباء عن خفض عدد موظفي تسلا؛ وقال بايدن إنه بينما يتحدث ماسك عن المخاوف الاقتصادية والتخفيضات تزيد شركة فورد (Ford) استثمارها في بناء سيارات كهربائية جديدة، مع 6000 موظف جديد في الغرب الأوسط.

كما أشاد الرئيس بشركة "كرايسلر كورب" (Chrysler Corp) للقيام باستثمارات مماثلة في إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وبإنتل (Intel) لإضافة 20 ألف وظيفة جديدة في تصنيع رقائق الحاسوب.

وعلق بايدن ساخرًا حول تكاليف رحلة ماسك إلى القمر: "حسنًا، كما تعلمون كان هناك كثير من الحظ في رحلته إلى القمر"!

وفي ما يلي ترجمة للرسالة الإلكترونية الجديدة التي أرسلها ماسك لجميع موظفي تسلا، وأرد نصها موقع سي إن بي سي:

"إلى الجميع

الموضوع: تخفيض عدد الموظفين

التاريخ: الجمعة 3 يونيو (حزيران) 2022

ستعمل تسلا على خفض عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب بنسبة 10% حيث أصبح عدد الموظفين زائدا في العديد من المناطق.

ملاحظة: هذا لا ينطبق على أي شخص يقوم بالفعل ببناء السيارات أو حزم البطاريات أو تركيب الطاقة الشمسية. حيث سيزداد عدد الموظفين بالساعة.

إيلون".