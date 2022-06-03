تختبر شركة تيك توك (TikTok) ميزة جديدة من المتوقع أن تنال إعجاب الكثيرين من مستخدمي التطبيق، حيث أكدت لموقع تيك كرانش (TechCrunch) أن الميزة الجديدة التي تسمى "الوضع الواضح" (Clear Mode) قيد الاختبار حاليًا مع مستخدمين محددين.

ويتخلص "الوضع الواضح" من كل الفوضى التي تظهر على الشاشة، مثل التسميات التوضيحية والأزرار، عند عرض المحتوى على التطبيق.

وقد تم رصد الإعداد الجديد من قبل المستخدمين، وتسليط الضوء عليه بواسطة مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا على تويتر (Twitter).

TikTok is testing ‘Clear Mode’ for a distraction-free viewing experience https://t.co/HmEur1qfDa pic.twitter.com/jAIUC6vFse — Matt Navarra (@MattNavarra) May 26, 2022

وتظهر لقطات الشاشة التي نشرها المستخدمون أنه بمجرد تنشيط "الوضع الواضح" لن ترى أسماء المستخدمين والتعليقات التوضيحية والمعلومات الصوتية وغيرها.

في بعض الحالات، يبدو أنه يمكنك التخلص من أزرار الإعجاب والتعليقات والمشاركة أيضًا من أجل الحصول على تجربة مشاهدة خالية تمامًا من التشتيت.

وسيرى المستخدمون -الذين هم جزء من الاختبار ولديهم حق الوصول إلى "الوضع الواضح"- الخيار عند النقر مع الاستمرار على الشاشة.

بمجرد القيام بذلك، سيظهر إعداد "الوضع الواضح" تحت زر "أضف للمفضلة" (Add to Favorites) في القائمة. وسيؤدي النقر فوق ذلك إلى تشغيل تجربة مشاهدة خالية من الإلهاء.

إذا تم طرح الميزة الجديدة بالكامل، فقد تكون إضافة مرحبا بها للذين يرغبون في التخلص من الفوضى التي تظهر على الشاشة، والتركيز فقط على المحتوى الذي يشاهدونه.

ويمكن أن يكون الوضع مفيدًا أيضًا في الحالات التي تنتهي فيها أسماء المستخدمين، والتعليقات التوضيحية، بتغطية أجزاء مهمة من الفيديو.

وقالت تيك توك إنه ليس لديها الكثير لمشاركتها في الاختبار هذا الوقت، بالنظر إلى أن "الوضع الواضح" يخضع لاختبار محدود، ومن غير المعروف متى أو ما إذا كانت الشركة تخطط لنشرها على نطاق أوسع.

وتختبر الشركة حاليًا عددًا من التغييرات الجديدة لمنصتها، حيث تم الكشف مؤخرًا أنها تستثمر بشكل أكبر في ألعاب "إتش تي إم إل 5" (HTML5).

ويبدو أن تيك توك تعمل أيضًا على ميزة لايف (LIVE) للألعاب المحمولة التي من شأنها أن تسمح للمبدعين بإشراك المعجبين بشكل أفضل أثناء البث المباشر.

وقد بدأت الشركة أيضًا في اختبار طريقة للمستخدمين لتحديد التعليقات التي يعتقدون أنها غير ذات صلة أو غير مناسبة عبر زر كره خاص. فبمجرد أن يكره المستخدم تعليقًا فلن يتم نشر عدم الإعجاب بشكل عام، ولن يتم إخطار المعلقين بأن تعليقهم قد تم رفضه.