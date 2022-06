أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" (Twitter) بدء اختبار ميزة جديدة انتظرها مستخدمو التطبيق لسنوات.

وحسب ما ذكره موقع "ذي فيرج" (The verge) التقني، نشر فريق مطوري تويتر صورا تشرح كيف ستعمل ميزة "تويتر نوتس" (Twitter Notes) الجديدة، إذ يمكن للمستخدمين النقر فوق علامة التبويب "كتابة" لبدء كتابة مدونة، ويمكنهم بعد ذلك تضمين المدونة في تغريداتهم عند الانتهاء.

ووفقا لبعض المواقع المتخصصة، فإن ميزة "نوتس" الجديدة متاحة حاليا لعدد محدود من مستخدمي تويتر في الولايات المتحدة وكندا وغانا وبريطانيا، ومن المتوقع أن تظهر لمستخدمي التطبيق في بلدان أخرى لاحقا.

✨ Introducing: Notes ✨

We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX

— Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022