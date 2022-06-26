عادة ما يقع المستخدم في حيرة من أمره عند اختيار كلمة مرور مناسبة، فإذا اختار كلمة مرور يسهل تذكرها، فإنه يسهل اختراقها في معظم الأحيان، وإذا حدد كلمة مرور آمنة، فإنه يصعب عليه تذكرها في بعض الأحيان.

وهنا تظهر أهمية برامج مدير كلمات المرور؛ وهي برامج تحفظ كلمات المرور مشفرةً؛ بحيث يتم استخدامها فقط من قبل صاحب الحساب بسهولة وبدون الحاجة لتذكرها أو كتابتها، وقد اختبرت هيئة "اختبار السلع والمنتجات الألمانية" 16 برنامجا من برامج مدير كلمات المرور، وحصلت 7 برامج منها على تقييم "جيد".

واختبرت الهيئة الألمانية البرامج المجانية والمدفوعة لإدارة كلمات المرور، وتصدر نتائج الاختبار:

برنامج "1 باسورد" (1Password) بتكلفة 38 يوروا.

تبعه في المركز التالي برنامج "داشلان" (Dashlane) بتكلفة 53 يوروا.

وجاء برنامج "بت ورادن" (Bitwarden) باعتباره أرخص برنامج مدفوع نظير 9 يوروات، وحصل على تقييم "جيد".

وأشار الخبراء الألمان إلى أن بقية برامج مدير كلمات المرور، التي خضعت للاختبار، حصلت على تقييمات متوسطة، وتمثلت أخطر الانتقادات في الشروط والأحكام العامة للاستخدام أو إعلان حماية البيانات.

وشمل اختبار الهيئة الألمانية عدة جوانب أخرى، مثل المتطلبات التي تشترطها البرامج لإنشاء كلمة مرور رئيسية، ومدى أمان حسابات المستخدمين وكلمات المرور.

وشمل التقييم أيضا طريقة تثبيت البرنامج وإعداده وتعليمات الاستعمال والاستخدام اليومي، بالإضافة إلى العديد من العناصر المهمة الأخرى مثل إجراءات نقل البيانات واستيراد وتصدير كلمات المرور وشروط الاستخدام.

وشدد الخبراء الألمان على أهمية برامج مدير كلمات المرور بغض النظر عن اعتماد المستخدم على برنامج بتكلفة باهظة أو استعماله برنامجا أقل تكلفة.

ولم يشمل اختبار الهيئة الألماني برنامج "كاسبرسكي" (Kaspersky) الروسي؛ نظرا لتحذير المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات من أن برنامج مكافحة الفيروسات قد يتم استغلاله سياسيا ويعرض بيانات المستخدمين للخطر.